„Mám, ale zatím neukážu.“ Okamura u výtahu kličkoval ohledně televizních poplatků

Ukázka z úterního setkání s Tomiem Okamurou, kdy se novináři a novinářky od něj marně snažili zjistit podrobnosti o tom, jak chce omezit poplatky ČT a Českému rozhlasu.
Předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura se ocitl v úterý v poněkud prekérní situaci. Avizoval totiž, že SPD předloží poslanecký návrh ohledně prominutí televizních a rozhlasových poplatků některým skupinám občanů. Jenže když po něm novináři a novinářky chtěli, aby návrh ukázal, otázky odrážel s tím, že se snad dočkají během dne. Nakonec ale nic neukázal. Hlavní slovo mělo totiž hnutí ANO.
„Já ten návrh mám, já ho mám už i vytištěný, mám ho i v mobilu a e-mailu,“ kasal se Tomio Okamura v úterý po poledni, když na něj novináři v úzké chodbě u výtahu směřovali otázky, týkající se nejvíce právě aktuálního horkého tématu – první fáze zrušení televizních a rozhlasových poplatků, které SPD avizovala předložit jako svůj poslanecký návrh. Na tiskové konferenci poslaneckého klubu, která proběhla krátce předtím, totiž nebyl prostor na otázky novinářů
Jenže když média Okamuru požádala, aby návrh ukázal, bylo zjevné, že vše je složitější, než SPD a její představitelé zprvu navenek prezentovali. „Budeme to komunikovat až po podání. Je to naše domluva z koaliční rady. Víc k tomu nyní nemůžu říct,“ vysvětloval Okamura, přičemž „podáním“ měl na mysli nahrání dokumentu do elektronického systému k projednávání návrhů zákonů v Poslanecké sněmovně.
Právě na tento okamžik přitom čekali nejen politici všech opozičních stran, ale i část veřejnosti, která se obává ohrožení financování České televize a Českého rozhlasu – zvláště když SPD tvrdila, že chce omezení poplatků zavést už od poloviny letošního roku.
Z Okamurových reakcí ale bylo jasné, že k tomu zatím nemá souhlas ani od hnutí ANO, ani od Motoristů sobě. A na další novinářský dotaz, na čem tedy podání vázne, odpovídal: „Ono to podle mě nevázne, ale projednávají to ještě poslanecké kluby ANO a Motoristů sobě…“
Obsah dosavadní varianty návrhu zákona se tak prozatím nikdo nedozvěděl. „Z mé strany je všechno hotovo. Mělo by to být podáno s podpisy poslanců všech vládních stran,“ opakoval Okamura s tím, že podrobnosti sdělí až po oficiálním nahrání dokumentu do systému.
Nacher: Zatím nic nepředložíme
Když ale následně vystoupili na tiskové konferenci zástupci ANO, včetně místopředsedy sněmovny Patrika Nachera, bylo už zcela jasné, že Okamura rozhodně v úterý žádný poslanecký návrh ohledně poplatků nepředloží ani nenahraje do sněmovního systému.
„Návrh není hotový, až bude dokončený, tak vás s ním seznámíme. Dnes se do systému nedívejte, nic tam nahrané nebude. Až návrh bude, budeme ho transparentně prezentovat,“ oznámil naprosto jednoznačně Nacher, který se v hnutí ANO tématu koncesionářských poplatků věnuje. A vzhledem k tomu, že ANO má v koalici hlavní slovo – a také mnohem více poslanců než SPD –, nebylo pochyb, že Nacherova slova mají v tomto případě větší váhu než Okamurovy sliby.