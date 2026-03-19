Minář promluvil o Babišovi na „místě činu“. Řekl, čeho se bojí a jaký pro něj má vzkaz

Téměř sedm let uběhlo od chvíle, kdy Mikuláš Minář připravoval první velkou demonstraci na pražské Letné proti Andreji Babišovi v době, kdy byl premiérem. Ve čtvrtek stál Minář opět na Letné a opět finišoval přípravy na demonstraci proti Babišovi jako premiérovi. Proč vlastně pořádá další protest a zda jsou k němu skutečně důvody, odpovídá v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
„Rozhodně jsem si v roce 2019 nepředstavoval, že budeme v roce 2026 zase stát na Letenské pláni,“ vzpomínal ve čtvrtek po poledni předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, když mluvil o plánované sobotní demonstraci. Právě před sedmi lety zde pořádal první velký protest proti Andreji Babišovi (ANO), po němž následoval další.
Babiš se po prohraných volbách v roce 2021 a letech v opozici opět vrátil do čela vlády, stejně jako se Minář vrátil do čela Milionu chvilek pro demokracii, z nějž odešel v roce 2020 kvůli svému politickému angažmá.
A ještě jeden návrat je možné vzpomenout. Na sobotní demonstraci s názvem „Nenecháme si ukrást budoucnost“ vystoupí herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák, který promluvil na Letné i v roce 2019.
A stejně jako tehdy Minář tvrdí, že stojí o komunikaci s Andreje Babišem a podle svých slov by s předsedou vlády a ANO rád veřejně debatoval.
Babiše vyzývá Minář k debatě
„My říkáme panu Babišovi: ‚Vy nás směřujete do cesty Maďarska a na Slovensko, děláte destrukci demokracie. Pokud to není pravda, tak přece není nic snazšího, než abychom se potkali‘. Kdyby toto udělal a dokázal, že nechce demokracii zničit, tak nebude proč demonstrovat,“ zní Minářův vzkaz z Letné, kde začne od pátečního rána vyrůstat velké pódium.
Když redaktor Aktuálně.cz položil Minářovi otázku, zda Milion chvilek nepřispívá k naštvanosti a rozdělování společnosti, oponoval, že jen pojmenovává to, co vadí celé řadě lidí v Česku.
„My můžeme dát jistou iniciační jiskru, kde se máme sejít, kdo bude setkání moderovat, kdo mluvit – to je naše role –, ale my nejsme ti, kdo nespokojenost způsobují. Nemůžeme lusknout prstem a naplnit náměstí. Kdyby v lidech nespokojenost s vládou nerezonovala, tak by nikdo v sobotu na Letnou nepřišel,“ uvedl Minář, podle něhož lidem stačí sledovat zprávy o počínání nové Babišovy vlády.
„Lidé ani nemusí chodit na náš profil na sociálních sítích, stačí sledovat zprávy a vidět, jaká arogance a hulvátství v naší zemi vládne a co se připravuje,“ podotkl Minář. Ten nijak neskrývá, že chce zároveň vytvořit na Babiše veřejný tlak, protože je přesvědčený, že se takový scénář vyplatil už v roce 2019.
„Demonstrace Babišem otřásly, zvažoval rezignaci“
„My že víme, že to s ním tehdy zásadně otřáslo. Víme, že zvažoval rezignaci, že kdyby ho nepodržel tehdejší prezident Miloš Zeman, tak možná z čela vlády odešel. Víme, že to nesl velmi těžce, a víme, že nemá rád velké veřejné demonstrace, protože si zásadně zakládá na tom, že on je ‚tatíček státník‘, který se zasloužil o národ,“ tvrdí Minář s tím, že před sedmi lety vedly demonstrace ke spojení opozice, která ve volbách v roce 2021 vystřídala Babiše u moci.
Na námitku Aktuálně.cz, jestli skutečně dochází v Česku k destrukci demokracie, jak o tom mluví Milion chvilek pro demokracii, jestliže má v Česku Babiš opozici v Senátu a zároveň kritického prezidenta Petra Pavla na Pražském hradě, Minář souhlasil, že Senát i prezidenta považuje za pojistky demokracie.
„Ale když se podíváte, jak destrukce demokracie probíhala v jiných zemích, šlo o postupnou erozi. A všechny instituce můžou postupně zerodovat. Maďarsko se za deset let změnilo k nepoznání, velmi se mění i USA a některé další země,“ uvedl.
Mikuláš Minář zároveň nyní považuje Babiše za nebezpečnějšího než ve zmiňovaném období kolem roku 2019. „Z mého pohledu se Andrej Babiš za sedm let radikalizoval. On se daleko víc posunul k Tomio Okamurovi. Dnes je jiný, než byl ve vládě s ČSSD v roce 2019,“ míní Minář.
„Postihuje ho konspirační myšlení“
„Přijde mi, že ho dnes postihuje nějaké konspirační myšlení. Útočí na neziskové organizace, novináře a další, útočí na všechny. Všichni jsou špatní, jen on je správně. To je velmi neblahé. Nedovedl jsem si to tolik představit, ale vypadá to, že jde skutečně cestou Roberta Fica a Viktora Orbána, a to nás znepokojuje,“ soudí Minář.
Babišův kabinet obviňuje i z toho, že oslabuje bezpečnost Česka tím, že nedává dost peněz na obranu země a nedělá jasně prozápadní politiku. Lidé z Milionu chvilek se také obávají toho, že současná vládní většina ANO, SPD a Motoristů se snaží oslabit opozici, stejně jako veřejnoprávní média a občanské spolky či neziskové organizace.
Poukazují také na to, že Babiš se vyhnul soudu kvůli obžalobě za napomáhání podvodu v kauze Čapí hnízdo tím, že ho sněmovna nevydala k trestnímu stíhání, a navíc nevyřešil svůj střet zájmů tak, jak sliboval.
Samotný Babiš obvinění odmítá, stejně jako odmítá, že by směřoval Česko směrem ke Slovensku a Maďarsku. Tvrdí, že je pro pevné zakotvení Česka v NATO i EU a že se snaží dělat všechno pro směřování Česka na západ. Na obranu prý Česko dává maximum toho, co umožňuje omezená státní pokladna, a pokud jde o veřejnoprávní média či neziskové organizace, dušuje se, že nechce jejich nezávislost nijak omezit.