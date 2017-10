Živě: Jsme připraveni jít do opozice, vzkázala ČSSD. Šéfem sněmovny se má stát Vondráček z hnutí ANO

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou Milan Chovanec a Lubomír Zaorálek po schůzi s hnutím ANO | Video: Tomáš Cetkovský, Tomáš Novák | 01:26 reklama

Je dobojováno, v sobotu skončily volby do Poslanecké sněmovny. Volební účast byla 61 %, více než před čtyřmi lety. Suverénně zvítězilo hnutí ANO, druhá byla ODS, třetí a čtvrté místo obsadily protisystémové strany - piráti a SPD. Jedinou dvoučlennou koalici by sestavilo ANO s ODS, která to momentálně vylučuje. Ve sněmovně je rekordních devět stran, křesla získaly i KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 (s historicky nejmladším poslancem Dominikem Ferim) a STAN.