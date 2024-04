Přenádherná Tatra 77 i Pekelník z Brna. Golfové hřiště obsypaly výjimečné veterány

Na výstavě veteránů Automobilové klenoty, která se koná v prostorách areálu Golf Hostivař, se předvádí zhruba padesát krásných a velmi vzácných historických strojů. Letos poprvé se akce rozprostřela na velkém, osmnáctijamkovém hřišti a součástí je také aukce veteránů.

V Česku není aktuálně prestižnější automobilová výstava veteránů než hostivařské Automobilové klenoty. Historické automobily vysoké hodnoty se vystavují v prostorách golfového areálu v pražské Hostivaři, vkusně rozeseté po ploše velkého, osmnáctijamkového hřiště s jezerem.

Akce se koná počtvrté, s dlouhou přestávkou kvůli covidu. Začíná v sobotu 27. dubna v 10 hodin dopoledne. Láká nejen skalní fanoušky starých automobilů, ale také celé rodiny, Golf Hostivař je kompletně otevřený veřejnosti a je možné si ho v klidu projít a obdivovat největší galerii pod širým nebem, kde se nachází zhruba 35 uměleckých děl významných autorů.

"Chceme se postupně přibližovat úrovni podobných akcí ve světě, jmenovitě například Concorzo d´Eleganza u italského jezera Como," vysvětluje ředitel výstavy Automobilové klenoty Jiří Martinka.

Proto se právě vůbec poprvé přehlídka veteránů přesunula z menšího tréninkového hřiště na to velké s 18 jamkami. Dalším vylepšením oproti minulým ročníkům je instalace velké tribuny, před kterou pak odpoledne proběhne slavnostní defilé automobilů.

Vozy jsou opatřeny také vkusnou tabulkou a QR kódem, díky kterému si o něm zájemce může nastudovat informace. A některé z nich jsou dokonce na prodej, lze tak majiteli zanechat na sebe vzkaz.

Vozy bude hodnotit jak odborná porota, tak samotní diváci, kteří mohou v hlasování vybrat nejkrásnější auto výstavy.

A nebudou to mít jednoduché, vedení vybralo na seznam vystavených exponátů opravdu krásná auta. "Senzací letošního ročníku je samozřejmě více, ale kdybych měl nějaké vypíchnout před ostatními, je to pravděpodobně Mercedes-Benz 680 S, Hispano Suiza H6B s karoserií od Jacquese Saoutchika či nejstarší vůz přehlídky Autocar Type VIII z roku 1902," říká pořadatel akce Jiří Martinka.

Zmíněný Mercedes-Benz patřil Hermanovi Schreiberovi, olympijskému vítězi v roce 1936 v bezmotorovém létání. Nyní ho vlastní otec a syn František a Robert Kudelovi z Chropyňské strojírny, kteří provozují špičkovou renovátorskou dílnu.

Vůz během tří let kompletně zrenovovali a uvedli do původního stavu. "V roce 2022 se úspěšně prezentoval v Anglii na soutěži elegance Salon Privé. Vloni se účastnil srazu a jízdy kompresorových mercedesů po Německu a výstavy v Kalifornii Concours Elegance Pebble Beach," dodává Martinka.

Představí se i málo vídané české veterány, například Disk. Jedná se o první sériově vyráběný automobil Zbrojovkou Brno. Letos mu je přesně sto let.

Zajímavým automobilem je také Zbrojovka Z18 sport z roku 1927. Už konstrukce vozu je výjimečná, dvoudobý motor byl vybaven mechanickým kompresorem a šoupátkovým rozvodem sání a dosahoval díky tomu vysokých výkonů.

"Vůz byl díky tomu velmi úspěšný na závodních tratích, v roce 1930 jako první československý závodní automobil startoval na legendárním závodním okruhu Nürburgring. Pro mimořádný řev motoru bývá označován jako Pekelník," dodává Martinka.

Dle redakce je jedním z nejelegantnějších vystavovaných aut Tatra 77, kterou zrenovoval nadšený sběratel vozů kopřivnické značky Pavel Kasík. Pozornost si zaslouží také Wikov 40 Stanislava Kargera. Několik vozů dovezla galerie Engine Prague.

Letošní akce připomíná dvě výročí, a to 100 let Zbrojovky a také 90 let automobilů Jawa. I proto tu mají početnější zastoupení.

Dopoledne proběhne také aukce veteránů organizovaná společností Autiva Auctions. Přilákat pozornost mají sice oblíbené stroje jako Tatra 603, Škoda 100, Jawy 50/550, 350 OHV i 500 OHC, nejhodnotnějšími automobily jsou však stroje z 20. a 30. let, které se v Česku ještě nikdy nedražily.

Den před samotnou aukcí Jiří Smutný z Autiva Auctions si pochvaloval, že zájem je poměrně slušný. "Máme přihlášeno přes 40 zájemců, a to z různých kousků světa, třeba i z Austrálie."

Podrobnosti o aukci a o tom, jaké stroje se nabízejí, si přečtěte zde.