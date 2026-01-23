Megaprůzkum řekl, kdo Babiše vrátil do vlády. Těsně před volbami ale zářili jiní

Že má předseda ANO Andrej Babiš největší podporu mezi staršími lidmi, není překvapivé. Teď ale přišlo několik agentur pro průzkum veřejného mínění s „megaprůzkumem“ na neobvykle vysokém počtu lidí. Ještě detailněji ukazuje, o koho se Babiš opírá, ale také, kdo volil Petra Fialu s jeho koalicí Spolu či Piráty a Motoristy.
Kdo navštívil nějakou předvolební akci Andreje Babiše, patrně zažil situaci, kterou při mapování podobných akcí často zachytilo i Aktuálně.cz.
Babiše velmi srdečně vítaly skupinky seniorů, kteří dávali najevo velkou radost, že za nimi přijel. Výjimečné nebyly ani okamžiky, kdy ho některé seniorky objímaly a svěřovaly se mu, jak jsou šťastné, že ho opět vidí. Babiš totiž do mnohých míst jezdí opakovaně.
„S rostoucím věkem významně stoupá podpora pro hnutí ANO,“ potvrdil analytik STEM Martin Kratochvíl, který zároveň upozornil, že vzhledem k tomu, jak moc lidí napříč věkem ANO volilo, nelze říct, že by někde ztrácelo. Jinými slovy, ANO volili i mladí lidé. „Ve sněmovních volbách se ale ještě více potvrdilo, že ANO nachází těžiště u voličů v důchodovém věku, což je velmi disciplinovaná skupina,“ řekl analytik.
Průzkum, ve kterém se spojily agentury Kantar, Ipsos, Median, NMS, Data Collect a STEM, ještě navíc prozradil další zajímavé detaily. Například to, že vůbec nejvíce chodí k volbám muži v důchodovém věku, zatímco nejméně přišly ženy ve věku 25 až 44 let. „Tam byla účast výrazně podprůměrná, což nás i překvapilo,“ přiznal Kratochvíl.
Zároveň popsal jeden paradox – podstatně méně totiž volí muži a ženy, kterých se týká budoucnost Česka, a tedy i rozhodování politiků víc než voličů starších a nejstarších. „Stojí za pozornost, že větší část lidí v mladším, pracovně aktivním věku na začátku vrcholu svých sil a kariér nejvíce volby opomenula. Což je zajímavé i z hlediska toho, že vlády potom pracují s tím, kdo bude platit daně, kdo bude stát financovat, jakým způsobem se budou peníze rozdělovat,“ podivil se Kratochvíl.
Nejmladší voliče Babiš tolik neoslovil
Jediné, co patrně Andreje Babiše a jeho marketingové specialisty tolik nepotěší, je výsledek průzkumu u nejmladší voličské skupiny. Ne že by mladí lidé ve věku 18 a 22 let Babiše s ANO vůbec nevolili, ale bylo jich určitě méně, než by si současný premiér přál.
Zvláště když tuto skupinu se snažil před loňskými sněmovními volbami opravdu hodně zaujmout. Více než kdy jindy šířil svá videa mimo jiné na Instagramu, který je mladým blízký, natáčel videa ve stylu, který je měl oslovit, a dokonce měl vlastní značku oblečení pro mladé. Výsledek?
Mezi mladými ve zmiňované věkové skupině měl nejméně voličů, a to pouze 12 procent. Neznamená to tedy, že by ho vůbec nevolili, protože při obrovské podpoře ANO napříč společností i věkem hnutí bodovalo téměř všude. Ale je jasné, že s věkem se podpora pro ANO mění, ve věku 73 až 77 let jej volilo 56 procent lidí a u ještě starších seniorů 51 procent voličů. Pro zajímavost, u koalice Spolu Petra Fialy to bylo u nejmladších 24 procent a u nejstarších jen 16 a 22 procent.
Pokud jde o další zajímavost, analytik společnosti Ipsos Michal Kormaňák uvedl, že zhruba pětina voličů se rozhodla jít volit v posledním týdnu před hlasováním, kdy voliče nejlépe mobilizovali Motoristé, Starostové a Piráti. Analytik agentury Kantar Pavel Ranocha pro změnu poukázal na to, že ANO se podařilo oslovit 340 tisíc nevoličů. 100 tisíc voličů přešlo k ANO od SPD, dalších 100 tisíc od sociální demokracie a také od Spolu.
„Od Spolu odešli mladší voliči do 45 let, manuálně pracující, hůře ekonomicky zajištění. Naopak Spolu, STAN a Piráti získali dohromady o 116 tisíc voličů víc než v předchozích volbách, a to výrazně více díky voličům v okolí krajských moravských měst.“
Jen pro připomenutí, sněmovní volby loni v říjnu vyhrálo ANO se ziskem 34,51 procenta hlasů, Spolu bylo druhé s 23,36 procenty, STAN třetí s 11,23 procenty, Piráti čtvrtí obdrželi 8,97 procent hlasů, SPD páté 7,78 procenta a šestí Motoristé sobě 6,77 procenta hlasů. Dvě poslední strany teď mají ale s ANO největší vliv na dění v Česku, protože se spojily ve vládnoucí trojkoalici.