Kvůli levnému máslu mě v obchodě málem zmlátili, říká šéf mlékárenského svazu

Češi ročně vypijí 57 litrů mléka na osobu. „Je to o šestnáct litrů víc než v Německu,“ říká Jiří Kopáček, předseda představenstva Českomoravského svazu mlékárenského v rozhovoru pro Spotlight News. Spotřeba mléka prý nijak výrazně neklesá, a to je podle něj dobrá zpráva.
Češi kupovali v obchodech během listopadu litr polotučného mléka za 25 korun, jak ukazují data statistického úřadu. To je asi o korunu a dvacet haléřů dráž než před rokem a o necelé tři koruny víc než před dvěma lety.
Čeští zemědělci prý kvůli drahým energiím a dalším vyšším cenám hnojiv a dalších vstupů zvyšovali cenu mléka nepřetržitě 26 měsíců v řadě a ve srovnání s evropskými cenami mléka patří k nejdražším, potvrzuje Kopáček.
Sýrů se teď podle něj vyrábí méně, z mléka tak zbývá více tuku, což vytváří přebytky a také tlak na cenu másla.
„Dneska se máslo v akcích prodává už za 25 korun, ale to samé platí v sousedním Německu nebo Rakousku. A je potřeba říct, že za tuhle cenu se máslo nedá vyrobit,“ konstatuje Kopáček.
„Zákonitě na tom musí někdo prodělávat a třeba to může být i obchodní politikou řetězců,“ dodává.
Máslo z mrazáku
Polovina másel spotřebovaných v Česku se do země doveze. A nezanedbatelná část dovezeného objemu prý pochází z mrazírenských zásob.
„Obvykle hlavně v závěru roku dochází k obměňování mrazírenských zásob. A to máslo, které se do republiky dováží, pochází převážně z mrazírenských zásob. Ať už je to z Belgie nebo z Polska. Obchodník to není schopný z etikety poznat,“ říká Kopáček.
„Určitě nejméně polovina másel, které se sem před Vánocemi dostaly, pocházela právě z mrazírenských zásob,“ uvedl během rozhovoru.
Máslo které prošlo mrazírnou, neznamená, že je škodlivé. „Jen mu chybí ta svěžest a čerstvost,“ vysvětluje Kopáček.
Strkanice v obchodech
„Jednou jsem si dělal takovou kontrolu prodejen, jaké jsou ceny másla. A právě probíhala akce na hodně levné máslo,“ popisuje svou zkušenost.
„To co se před tou paletou dělo, to bylo nebývalé. Já jsem se chtěl jenom podívat a ti lidé mě tam, nechci říct zmlátili, že je předbíhám, já jsem nechtěl ani nic kupovat. Je pravda, že levné akční ceny vedou k událostem, že se o to lidé poperou,“ řekl Kopáček k tomu, proč mnohdy řetězce omezují počty kusů, kolik lze maximálně u daného zboží v akci koupit.