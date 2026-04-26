Vlivný pražský lidovec má na nového šéfa strany velkou prosbu. Nejspíš že ho potěší

Jan Wolf patří nepochybně k vůbec neznámějším lidovcům v hlavním městě, několik let se pohyboval ve vedení Prahy. V poslední době dává najevo nesouhlas se směřováním KDU-ČSL, takže nebylo překvapením, že ho jeden z delegátů víkendového sjezdu navrhl jako protikandidáta favorita voleb na předsedu Jana Grolicha. Aktuálně.cz zajímalo, proč boj vzdal a co říká na nového předsedu.
Jan Wolf už nebyl přítomný na sobotním pokračování sjezdu KDU-ČSL v Ostravě, protože se účastnil v katedrále sv. Víta slavnostní mše, během níž nastoupil na post pražského arcibiskupa Stanislav Přibyl. Wolf, který má ke katolické církvi velmi blízký vztah, byl jedním z mnoha ministrantů na této slavnosti.
Těsně před odjezdem ho ale oslovilo Aktuálně.cz, protože jako silně konzervativní politik nepatří do tábora stoupenců nového předsedy Jana Grolicha. A díky nominaci jednoho z delegátů měl dokonce možnost jako jediný kandidovat proti Grolichovi - což ovšem odmítl.
„Je vidět, že strana potřebovala změnu, cítila ji, chtěla ji, Honza Grolich dosáhl fenomenálního výsledku,“ komentoval Wolf výsledek, kdy Grolich získal 233 hlasů z 266 možných. „Přeji mu to, naše strana má nejlepšího vůdce,“ tvrdí Wolf, proti němuž odmítl do volby jít.
„Přišel za mnou a poděkoval mi, že jsem mohl něco říct při odmítnutí kandidatury, ale že jsem ho podržel,“ řekl Wolf. Narážel tak na to, že kandidaturu odmítl se slovy, že teď má dostat prostor právě nový předseda, pro kterého se vyslovili mnozí lidovci už před sjezdem. „Já si toho velmi vážím, že přišel a ocenil to. Možná jsem to ani nečekal,“ dodal Wolf.
Jejich další vztah a vůbec fungování KDU-ČSL bude zajímavé dál sledovat, protože Wolf otevřeně přiznává pokračující názorové rozdíly s Grolichem a celou řadou jeho příznivců. A navrhuje vytvoření frakcí.
„Mohli bychom se třeba trochu víc rozkročit a udělat frakce. Udělat konzervativní a liberálnější frakci. Je to legitimní a ukazuje to jasné rozkročení strany, ve kterém si volič najde to, co chce. Jeden chce tradiční lidoveckou politiku, druhý tu liberálnější, modernější, která vidí svět trošku jinak,“ řekl Wolf Aktuálně.cz.
Obě tato křídla mohou koexistovat v jedné straně, argumentuje Jan Wolf. S tím, že věří v možnost dohody s novým vedením strany, ve kterém jsou samí příznivci Jana Grolicha.
„Je třeba se samozřejmě dohodnout na společném fungování, ale myslím si, že Honza Grolich bude schopný si toto v sobě přebrat a v hlavě nastavit. Jako bývalý starosta malé obce velmi dobře rozumí problémům lidí a jako hejtman rozumí velké politice. A věřím, že by pochopil rozkročení partaje,“ uvedl Wolf.
Na samotném sjezdu ale o něčem takovém řeč nebyla. Podle změny stanov na sjezdu se naopak zdá, že Grolich chce spíše stranu více centralizovat.
Prosadil například to, že vedení bude nově výrazně mluvit do toho, koho budou moci lidovci v regionech nasadit na kandidátky do parlamentních voleb. Stejně tak zrušil pravidelné setkávání zástupců lidové strany z celé země, protože podle něj nefungovalo, lidé na něj často nejezdili a nic podstatného tam nevyřešili. Proti změně stanov někteří delegáti vystoupili, ale byli v jasné menšině.