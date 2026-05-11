„Priputin“ v Kremlu. Režimní novinář si v ruské televizi utahoval z Ficovy návštěvy

Slovenský premiér Robert Fico při návštěvě ruského prezidenta Vladimira Putina z pohledu ruské televize Rossija 1 a dvorního kremelského novináře Pavla Zarubina, 9. května 2026.
Cestu Roberta Fica do Moskvy využila ruská státní televize k pobavení diváků. „Dvorní novinář Kremlu“ Pavel Zarubin ve svém pořadu detailně sledoval zákulisí víkendové schůzky slovenského premiéra s Vladimirem Putinem a nešetřil ironickými poznámkami. Podle rusisty Karla Svobody jde o typický způsob, jakým Kreml ponižuje i ty zahraniční politiky, kteří se snaží vůči Rusku vystupovat vstřícně.
Ruský novinář Pavel Zarubin, jehož média označují jako „dvorního novináře Kremlu“ a který „buduje Putinův kult osobnosti“, sledoval zákulisí sobotní schůzky slovenského premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem v Kremlu. Fico svojí cestou do Moskvy vzbudil pozornost – a to nejen kvůli kritice ze strany evropských lídrů, především německého kancléře Merze.
Zarubin Ficovi věnoval část svého pořadu, který je v Rusku populární především díky exkluzivním záběrům z míst, kam se běžný smrtelník nedostane. V tomto případě začíná část reportáže – s notnou dávkou sarkasmu – tím, jak na příchod Putina s Ficem do jednacího sálu čekají zbylí účastníci schůzky.
Na slovenské straně stolu se objevila jmenovka, která účastníky jednání zaujala. „Mnozí ji četli jako ‚Priputin‘,“ rýpne si v reportáži Zarubin. Jde o jazykovou hříčku, ve skutečnosti jmenovka patří slovenskému velvyslanci v Moskvě Petru Priputenovi.
Zatímco v dalším záběru zbytek delegace čeká na příchod hlavních aktérů, promlouvá přímo k velvyslanci ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. „Jak se má premiér?“ ptá se. „Četl jsem jeho rozhovor, má bojového ducha,“ dodává se zaťatou pěstí.
Tím ale humor směrem k předsedovi slovenské vlády neskončil. „A tak vojáci prezidentského pluku začnou otevírat dveře. Do sálu však nikdo nevstupuje a všichni vidí, že Putin a Fico jsou sevřeni v rozhovoru mezi čtyřma očima,“ popisuje další dění Zarubin.
Kamera oba státníky přiblíží, načež oba do sálu po krátké době vstoupí. Před mikrofony pak přiznají, že se bavili o vzájemné spolupráci a přátelských vztazích.
Nakonec Zarubin s pobavením sleduje, jak oba lídři přicházejí k jednacímu stolu. „Fico se vydal směrem ke své delegaci a zřejmě si uvědomil, že by byl příliš daleko od ruské delegace, tak se otočil a šel se pozdravit s každým ruským ministrem zvlášť,“ říká v komentáři. Kamera v té chvíli sleduje, jak Fico obchází nebývale dlouhý stůl, zatímco Putin se směje a mává.
Fico následně poblahopřeje ministrům, poradci Ušakovovi, Lavrovovi i Putinovi ke Dni vítězství, který si Rusko ten den coby jeden z nejvýznamnějších svátků připomíná. Každoroční součástí výročí porážky nacistického Německa Rudou armádou bývá i velkolepá vojenská přehlídka na moskevském Rudém náměstí.
Ta se letos odehrála poněkud skromněji bez pozemní vojenské techniky, pouze s vojáky – a to včetně těch severokorejských či účastníků „speciální vojenské operace“ (tak Rusové označují válku na Ukrajině – pozn. red.).
Slovenský premiér byl v Moskvě na Den vítězství už loni. Letos se neúčastnil vojenské přehlídky, položil pouze věnec k hrobu neznámého vojína a uctil památku vojáků minutou ticha.
Rusko respektuje silné soupeře
Proč se vlastně státní ruská televize i Vladimir Putin slovenskému ministerskému předsedovi smějí, když je jedním z mála evropských lídrů, který se s Ruskem i během války na Ukrajině snaží udržovat přátelské vztahy?
„Je to klasické chování, kdy Rusko respektuje silné soupeře a ty, kteří mu lezou do zadku, zesměšňuje. Tohle není poprvé ani naposledy, Putin zesměšňuje rád,“ poukazuje rusista Karel Svoboda a vzpomíná například na proces uznání nezávislosti Doněcké a Luhanské republiky před začátkem invaze na Ukrajinu v únoru 2022 nebo na setkání s bývalou německou kancléřkou Angelou Merkelovou, kdy přivedl psa, ačkoliv ví, že má fobii ze psů.
„Cílem ponižování partnerů ze strany Ruska je ukázat ‚jsme nad vámi‘ a Robert Fico si na to přímo naběhl. Rusové jenom dělají to, co dělali vždycky,“ uzavírá Svoboda, který působí na Fakultě sociálních věd UK.