Demonstrace za Českou televizi? Odpověď známého moderátora byla překvapivě skeptická

Spotlight moment: Demonstrace za ČT? Nevím, zda by dnes někdo přišel, škodí nám nečitelnost, říká Železný
Debata o budoucnosti veřejnoprávní televize se znovu vrací do centra politického dění. Moderátor Jakub Železný se v rozhovoru pro Spotlight Zuzany Tvarůžkové otevřeně zamýšlel nad otázkou, zda by dnes lidé znovu vyšli do ulic na obranu České televize. A jeho odpověď byla překvapivě skeptická.
Železný připomněl masové protesty z minulosti, kdy lidé „šli mrznout“ před budovu zpravodajství i na Václavské náměstí. Klíčovou otázkou podle něj je, zda by se stejná energie zopakovala i dnes. „Jestli by ti lidé, kteří tehdy šli mrznout… přišli i dneska,“ pochybuje moderátor.
Důvod vidí mimo jiné v tom, že část veřejnosti, která tradičně stojí na straně veřejnoprávní televize, ji dnes vnímá jako méně čitelnou a méně razantní. Podle něj se ozývají hlasy – „i v pražské kavárně“ –, že by ČT měla být tvrdší jak vůči vládě Petra Fialy, tak vůči Andreji Babišovi. Právě nedostatečná „razance“ může podle Železného oslabovat ochotu lidí jít ji aktivně bránit.
Jeho slova zaznívají v době, kdy vláda Andreje Babiš deklaruje záměr zrušit koncesionářské poplatky a financování České televize převést na jiný model. Kritici tohoto kroku varují, že by to mohlo otevřít cestu k většímu politickému vlivu na veřejnoprávní médium.
Právě otázka nezávislosti ČT se opakovaně objevuje i na demonstracích spolku Milion chvilek pro demokracii, který dlouhodobě upozorňuje na rizika koncentrace moci a oslabování demokratických institucí. Obrana veřejnoprávních médií patří mezi jejich stálá témata.
Za Českou televizi se už demonstrovalo
Historie přitom ukazuje, že mobilizace na podporu České televize není bezprecedentní. Nejvýraznějším příkladem je takzvaná televizní krize na přelomu let 2000 a 2001, kdy zaměstnanci ČT protestovali proti způsobu volby generálního ředitele a obavám z politického tlaku. Tehdy vyšly do ulic desetitisíce lidí na podporu nezávislosti vysílání. Masové demonstrace za ČT se objevily i v dalších letech, například v souvislosti s debatami o složení Rady ČT.
Otázka, kterou nyní otevřel Jakub Železný, tak míří k samotné podstatě vztahu veřejnosti k veřejnoprávní instituci. Je ochota bránit ČT samozřejmostí, nebo závisí na tom, jak důvěryhodně a důrazně sama vystupuje? V době, kdy se znovu diskutuje o jejím financování i budoucím postavení, může být právě tato důvěra rozhodujícím faktorem.