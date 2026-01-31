Černochová emotivně k Ukrajině: Srdce chtělo, ale... Kritizovala Řehku

Exministryně obrany za ODS Jana Černochová nadále trvá na tom, že postupovala zcela správně, když "její" vláda s premiérem Petrem Fialou loni neposkytla Ukrajině letouny L-159. Fakticky se tak shodla se svým nástupcem v křesle šéfa resortu obrany za SPD Jaromírem Zůnou, který odmítá prodat letouny Ukrajině nyní. Černochová tvrdí, že problém je na straně velení české armády.
Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ANO), která je nyní opoziční poslankyní, nechodí ve sněmovně příliš často mezi novináře. Když mezi ně ke konci tohoto týdne přišla, rozmluvila se mimo jiné na téma prodeje několika letounů L-159 Ukrajině. Tedy na téma, které vyvolalo v Česku značně protikladné názory - zejména poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně o letouny žádá, protože jeho země je potřebuje proti smrtícím ruským dronům.
„Je úplně jasné, že naše vláda Petra Fialy nic nezanedbala,“ hájila Černochová postup kabinetu, který nahradila loni v prosinci vláda ANO, SPD a Motoristů sobě s premiérem Andrejem Babišem. Exministryně postup Fialovy vlády tím, že materiály od velení armády jasně neříkaly, že by se česká armáda bez letounů L-159 dokázala obejít.
„Už bylo navíc po volbách a bylo jasné, že nebudeme tvořit vládní koaliční většinu. Nebylo možné v té době posílat do vlády tak vážný materiál, který navíc není podle právních předpisů, které se týkají majetku státu. Jsou to živé zásoby z našich skladů,“ vysvětlovala k letounům Černochová, která má pověst maximálně podporující Ukrajinu v obraně před agresivním Ruskem.
Proto byli i někteří její příznivci překvapeni, když nedávno podpořila ministra obrany za SPD Jaromíra Zůnu, který odmítl žádost nejen Ukrajiny, ale i prezidenta Petra Pavla o prodej čtyřech letounů L-159 Ukrajině.
„Já jsem se opravdu snažila Ukrajině pomáhat ze všech svých sil, já bych tam nejraději poslala všechny letouny (celkem je jich 12; pozn. red.). Tak, aby z toho samozřejmě nebyl v České republice problém. A to ani právní. Ale jedna věc je, co říká naše srdce, a druhá, jakou máme jako ministři trestně právní odpovědnost. Stanoviska vojáků se opravdu lišila,“ tvrdí Černochová.
Jejich prodej by byl možný podle ní jen tehdy, pokud by se v budoucnosti armáda rozhodla, že nebude tyto letouny používat a vyřídily by se všechny potřebné úřední náležitosti a dokumenty. „A pokud se vláda rozhodne tam letouny poslat, tak ta možnost není uzavřená. Chápu Ukrajinu, že ji tlačí čas, na druhou stranu my musíme dodržovat právní předpisy. Jde o majetek, který má miliardové hodnoty,“ opakuje politička.
Aktuálně.cz se jí ještě zeptalo, zda skutečně prodej nebyl možný, když nejen prezident, ale také náčelník generálního štábu Karel Řehka tvrdí, že prodej Ukrajině možný je. Řehka sdělil, že prý velení české armády 20. srpna 2025 pro ministerstvo vedené Černochovou vypracovalo stanovisko, podle něhož jsou vzdušné síly schopné darovat maximálně čtyři kusy.
Poslankyně Černochová trvá na tom, že nemohla doporučit Fialově vládě prodej či darování letounů. „Vláda na konci svého mandátu - kdy už ví, že vláda vzešlá z voleb bude úplně jiná než ta naše -, tak si nemůže dovolit čelit potom kritice, trestnímu oznámení, předpokládám, že i nějakým obviněním, možná i obžalobě, že posílá darem nějaký vojenský materiál bez řádného procesu projednání,“ uvedla Černochová a postupně dávala svým slovům větší důraz.
„To není o nevůli pomáhat Ukrajině. Já myslím, že když se podíváte na seznam pomoci Ukrajině, který jsme společně s Petrem Fialou zveřejňovali, tak uvidíte, že jsme posílali na Ukrajinu hodně techniky, vycvičili jsme hodně vojáků, snažili jsme se v rámci muniční iniciativy udělat maximum. Ale má to nějaké zákonné hranice, které si nemůžeme dovolit překročit,“ vysvětlovala Jana Černochová.
Následně už emotivnějším tónem odkazovala i na materiály Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle kterých prodej či dar možný není.
„Byť by srdce určitě chtělo ty letouny poslat, tak není možné ten krok učinit. A v tomto generál Řehka moc dobře ví, jaké postupy jsou. A také moc dobře ví, že jejich stanoviska se velmi lišila. Víte, mě na tom mrzí i to - protože pokud jeden týden zadám panu generálu Řehkovi, aby mně připravili poslední seznam vojenského materiálu, který můžeme jako vláda poslat na Ukrajinu, tak proč to do toho seznamu nedali, když ještě měli už měsíc dopis z Ukrajiny? Proč ten proces nebyl započat?“ odpovídala otázkou exministryně. A skončila s tím, že kdyby bylo vše v pořádku vyřízeno, mohlo to dopadnout jinak.
I když premiér Babiš prohlásil, že celá věc s letouny je pro něj a vládu uzavřená, ukrajinský prezident v nedávném rozhovoru pro Český rozhlas upozornil, že Ukrajina by české letouny velmi nutně potřebovala. Mimo jiné na to, aby chránily ukrajinské nebe před ruskými drony a raketami.