Jak vyplývá z textových zpráv Petra Macinky, které v úterý zveřejnil prezident Petr Pavel, ministr zahraničí zřejmě chtěl Ukrajině poskytnout čtveřici podzvukových letounů z výzbroje české armády. Macinka pak v textovkách vysvětluje, čím se prezident „provinil“ a tím prý i předání strojů L-159 Alca bránícímu se Kyjevu překazil.
Z několika dlouhých esemesek, které Petr Macinka v noci na úterý 27. ledna naposílal Petru Kolářovi, poradci českého prezidenta, vycházejí i nové informace týkající se kauzy L-159. Tedy kontroverze vzbuzujícímu rozhodnutí českých politiků neposlat čtyři bitevní letouny Ukrajině, přestože Armáda ČR k darování dala souhlas.
„Ad L-159 pro Ukrajince - jediný důvod, proč je nedostanou, je, že o tom neuváženě Petr Pavel mluvil do médií,“ napsal Macinka Kolářovi.
Tím tedy ministr zahraničí popírá dřívější slova jak premiéra Andreje Babiše (ANO), tak ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD). Oba totiž tvrdí, že Česká republika stroje nutně potřebuje. „Nebudeme dávat žádná letadla, nejsou k dispozici,“ oznámil třeba Babiš v sobotu.
Petr Macinka ovšem i přesto v pondělí Kolářovi v textovkách tvrdil něco jiného. Z jeho slov vyplývá, že za stopnutím vývozu čtyř letounů na Ukrajinu stojí koaliční SPD vedená Tomiem Okamurou.
„Já bych o tom Tomia možná přesvědčil (tak jako jsem s ním mluvil o muniční iniciativě). Jenže teď už to není možné. I tuto pravdu se může leckdo (ve středu) dozvědět,“ vyťukal Macinka do textové zprávy určené Petru Kolářovi. Ministr tím naráží nejspíš na to, že 28. ledna bude v Bruselu mluvit se zahraničními politiky a evropskými novináři.
Černochová: „Ani ťuk!“
V úterý se k věci neposkytnutí letounů L-159 vyjádřila i bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Byť v pondělí na dotazy reportéra deníku Aktuálně.cz neodpověděla, z jejích slov je zřejmé, že reaguje na vydaný článek. Navíc prozradila, že Kyjev původně žádal o dvanáct letounů na ničení ruských dronů.
Ve svém příspěvku nynější poslankyně tvrdí, že hlavní vinu na celé věci nese vedení české armády. Tedy generální štáb, jehož náčelníka Karla Řehku si přitom sama Černochová v roce 2022 vybrala. Velení ozbrojených sil podle ní dlouhou dobu nebylo schopné dát jasnou informaci, zda může několik strojů L-159 postrádat.
Příběh se podle Černochové začal psát na konci loňského června.
„Požádala jsem náčelníka generálního štábu o ucelený seznam možných položek vojenského materiálu, které ještě lze poslat ozbrojeným silám Ukrajiny do konce roku 2025, tedy do konce funkčního období vlády Petra Fialy. Tento seznam jsem od náčelníka generálního štábu obdržela na konci července 2025. Nevyzradím zde žádnou režimovou informaci, když napíšu, že na tomto seznamu nebyla jediná stíhačka L-159. Ani ťuk! Na základě tohoto materiálu pak vláda schválila poslední dar vojenského materiálu Ukrajině ze zásob Armády ČR,“ popisuje bývalá ministryně.
Sám Řehka už v pátek oznámil, že souhlasných stanovisek dal obraně hned několik.
„Situace již dosáhla kritické úrovně a vyžaduje bezodkladná opatření a okamžitou reakci. V souvislosti s tím je jakákoliv pomoc více než žádoucí, a proto na základě výše uvedeného důvodu potvrzuji, že Armáda ČR je připravena vyčlenit čtyři kusy předmětných letounů pro potřeby ozbrojených sil Ukrajiny. Zároveň tímto doporučuji poskytnout je formou daru v jejich prospěch. V případě jejich darování nebude ohrožena bezpečnost České republiky,“ citoval Řehka třeba z dokumentu, který vznikl na konci října 2025.
ŽIVĚMacinka chce "vyhodit" Pavla ze summitu NATO. Babiš i policie už na SMS reagovali
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) doručil prezidentovi Petru Pavlovi prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře textové zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Pavel to oznámil v úterý. Macinka své výroky z textových zpráv nepovažuje za vydírání. Snaha ovlivnit něčí postoj v politice je podstatou každého vyjednávání, řekl na tiskové konferenci.
„Je to diktátorka.“ Bruselská elita soupeří, jenže hlavně mezi sebou
„Vztah mezi vysokou představitelkou Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kajou Kallasovou a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou je hrozný,“ píše bruselský server Politico. Podle jednoho z úředníků Kallasová dokonce v soukromém rozhovoru von der Leyenovou označila za diktátorku.
Odcházení Štefana Margity. Osudovou rolí v Národním divadle uzavírá světovou kariéru
Jen těžko bychom u nás našli někoho, kdo nikdy neslyšel jméno Štefan Margita. Tenorista je známý i neopernímu publiku díky svému dlouholetému manželství s Hanou Zagorovou, se kterou vytvořili i několik společných hudebních projektů. Nyní na prahu sedmdesátky se s operou loučí; v novém nastudování Wagnerova Zlata Rýna v Národním divadle ztvární roli, s níž před lety debutoval v San Francisku.
Kamery zachytily nervový výbuch Gauffové. Nemáme soukromí, zlobí se Američanka
Za hodinu bylo hotovo. Takovou hladkou porážku Coco Gauffové ve čtvrtfinále tenisového Australian Open čekal málokdo. Dvojnásobná grandslamová šampionka uhrála s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou pouhé tři gamy a pak si ulevila v útrobách stadionu.
Letecký inženýr a sadistické monstrum. Případ Tekverk byl první velká zkouška Markoviče
Byl to člověk, kterého byste chtěli za souseda. Úspěšný letecký inženýr, vzdělaný intelektuál a milující otec. Jenže v červnu 1979 Vladimír Tekverk odložil masku spořádaného občana a změnil Letňany v dějiště noci hrůzy. Pro legendárního vyšetřovatele Jiřího Markoviče se právě tento muž stal osudovým – byl to první „inteligentní vrah“, který ho naučil, že zlo může mít velmi civilizovanou tvář.