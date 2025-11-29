Zahraničí

Achillova pata Ukrajiny. Rusové se zemi snaží "rozebrat" na nejcitlivějším místě

před 2 hodinami
Ruské zdroje hojně využívají ukrajinskou mobilizaci k šíření chaosu a strachu ve společnosti. Výjimkou není překrucování faktů či vytváření polopravd. "Ukrajina legalizovala střílení do důstojníků odvodu," šíří se například ruskými médii a sociálními sítěmi.
V Zakarpatské oblasti se odehrál incident mezi místními ženami a pracovníky územních náborových center (TCC) | Video: X/nexta_tv

Vyčerpaná Ukrajina čelí vleklé válce a mobilizace je citlivým tématem prakticky od začátku plnohodnotné ruské invaze v zimě roku 2022. A Rusové toho zdatně využívají. V tamních médiích se objevil třeba  článek, který tvrdil, že Nejvyšší soud Ukrajiny vydal rozhodnutí, které občanům umožňuje střílet do zaměstnanců územních náborových center (TCC). Ruský server OK.ru to prohlásil za historický verdikt. Jde samozřejmě o lež, žádné takové rozhodnutí neexistuje, upozorňuje Kyiv Independent (KI).

Příběh měl za cíl prezentovat Ukrajinu jako režim, který se obrací proti svému lidu a kde hlavním nepřítelem je vláda, nikoliv Rusko. "Mobilizace během války je nevyhnutelná, ale také extrémně citlivá," řekla pro web Olga Jurkovová, spoluzakladatelka StopFake. "Nepřítel se snaží zlomit nejen morálku armády, ale i ducha obyvatelstva, které za ní stojí. V dubnu 2022, když si Rusko uvědomilo, že jeho blitzkrieg selhal, přešlo k dlouhodobé kampani informační války."

Polopravdy o mobilizaci

Samotný proces mobilizace ale na Ukrajině čelí výzvám a ve veřejnosti tak mohou existovat oprávněné obavy - od ojedinělých případů pochybení zaměstnanců odvodových center až po jednotlivce, kteří se vyhýbají službě prostřednictvím úplatků nebo padělaných dokumentů. "Tyto kampaně jsou účinné, protože jsou zakořeněné v polopravdách," řekla Jurkovová. "Existují ojedinělé incidenty a Rusko je prezentuje jako systémový problém a spouští vícekanálovou dezinformační kampaň."

Hranice mezi fakty a dezinformacemi se tak může velmi snadno setřít, zvlášť když se ojedinělé případy zveličí nebo vytrhnou z kontextu. "Kritika konkrétního incidentu je ve svobodné společnosti normální. Ale když jedinou epizodu prezentují jako důkaz, že je celý systém zločinný, jedná se velmi pravděpodobně o součást nepřátelského informačního útoku," prohlásila Jurkovová. Zároveň varuje, že Ukrajina jako demokratická společnost musí otevřeně mluvit o svých problémech. Mlčení vytváří mezeru, kterou rychle zaplňují právě dezinformace, tvrdí. 

Eskalace násilí v reálném světě 

Velkou službu dezinformacím dělají i sociální sítě. "Narativy na sociálních sítích vykreslují ukrajinskou mobilizaci jako stále více donucovací a zdůrazňují nucený odvod a veřejný odpor," sdělil pro Kyiv Independent tým pro monitorování dezinformací ze společnosti LetsData.

Podle analytiků jsou dvě nejběžnější dezinformační taktiky strach a dehumanizace. "Mobilizace se mění ve formu násilí. Jednotlivce popisují jako zdroje k vykořisťování než jako občany s právy," uvádí LetsData. 

Nicméně je pravdou, že mobilizace v dotčené části ukrajinské společnosti vyvolává obavy. Na internetu se hojně objevují záběry, na kterých pracovníci TCC odvádějí muže silou nebo jak ženy proti odvodům jejich mužů výrazně protestují.

Na sítích se často spojují i různí aktivisté s populistickými blogery a společně aktivně podporují akce zaměřené na diskreditaci ukrajinského státu. Podle Jurkovové je nejznámějším příkladem Ostap Stachiv, který šířil dezinformace o nezákonnosti mobilizace a protiústavnosti stanného práva. Nebezpečná kampaň nakonec měla přímé důsledky v terénu. "Tato dezinformace vytvořila prostředí, které vedlo k fyzické agresi," připomněla s odkazem na incident v západoukrajinské vesnici Kosmač v únoru 2024, kdy falešné zprávy šířené ruskou FSB vedly k vypuknutí nepokojů a násilí. A od té doby jsme byli svědky mnoha dalších."

Mobilizace v dlouhé válce 

Navzdory veškerému povyku kolem mobilizace ale zůstává jedna věc zřejmá - Ukrajina bez ní tuto válku nepřežije, píše KI. Pravděpodobně tak zůstane terčem ruských dezinformací i do budoucna. "Nepřítel nás mnohonásobně přečísluje. Je to opotřebovávací válka a mobilizace je nevyhnutelná," potvrdil mluvčí pozemních sil Ukrajiny Vitalij Sarancev s tím, že i nadále zůstává mobilizace nejúčinnějším způsobem, jak se agresorovi bránit. Samotný proces ale dle KI není veřejnosti vždy jasný, což může vytvářet ideální podmínky pro rozkvět ruských dezinformací. 

"Úkolem TCC je zaregistrovat osobu, zpracovat  a poslat ji buď k výcvikové jednotce nebo přímo k vojenské jednotce," vysvětlil Sarantsev. Systém ale není dokonalý. "Bohužel se vyskytují selhání - ze strany některých úředníků i místních úřadů," popisuje Sarantsev. 

Dalším problémem je absence definované doby služby pro vojáky odvedené do armády. Jednotlivci si nyní sice mohou vybrat preferovanou jednotku nebo přizpůsobit službu svým dovednostem či vzdělání, mnozí ale váhají. V současnosti totiž neexistuje pevná doba pro odvedené do ozbrojených sil, Ukrajina si nemůže dovolit vojáky demobilizovat. Mobilizovaný člověk tak slouží do konce války - což představuje neurčitý závazek, který je jedním z psychologicky nejobtížnějších aspektů vojenské služby. 

"Absurdní." Přijel Gerasimov a děly se věci. Rusové lžou sami sobě, popsal dezertér (celý článek i s videem zde)

"Osvobodili jsme Kupjansk a pokračujeme v ničení ukrajinských jednotek," řekl Gerasimov Putinovi | Video: Reuters
 
Další zprávy