V jeskyni na Moravském krasu je zaklíněný zraněný muž, hasiči se snaží ho dostat ven

V běžně nepřístupném jeskynním systému u Rudice na Blanensku v Moravském krasu zůstal zraněný muž, hasiči se snaží ho dostat ven.
Zraněného muže se z jeskynního systému se podle odhadu hasičů zřejmě podaří dostat ven až někdy nad nedělním ránem. Stále pokračují práce na rozšíření těch míst, kudy neprojdou nosítka, řekl mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
Zraněný muž zůstal v běžně nepřístupném jeskynním systému odhadem v 50 až 70 metrové hloubce a 250 až 300 metrů od vstupu.
Na místě je asi 70 až 80 hasičů a další specialisté. Zasahují od časného odpoledne. „Odhadem zhruba do dvou hodin by mohly trvat práce na zpřístupňování cesty pro nosítka. Následně by se započal postupný transport ven, odhadem by mohl trvat asi tři hodiny. Muž by mohl být venku nad ránem,“ odhadl mluvčí.
Před 21:00 uvedl, že hasiči stále postupují v pracích v podzemí z hlediska prostupnosti. „Střelmistři rozstřelují horninu, aby se dala odstranit a aby se těmi místy, která jsou pro nás problémová, následně dala protáhnout nosítka se zraněným. Muž je stabilizovaný, je v dobrém stavu,“ řekl mluvčí.
K záchraně muže z jeskyně zamířili také dva speciálně vytipovaní specialisté hasičů - jeden z jižních Čech a jeden z Prahy. Spolu s dvěma členy Speleologické záchranné služby při České speleologické společnosti se do zásahu zapojí v kritické, závěrečné části vyprošťování, uvedli večer hasiči na sociální síti X.
Odpoledne Komosný sdělil, že hasiči navrtávají různé části hornin, které komplikují prostup se zraněným. „Máme vytipovaných zhruba deset takových míst. Používáme na to mechanické klíny, které dokáží tu horninu nalomit. Pokud to nejde, tak pomocí našich střelmistrů naplníme navrtanou část malými signálními nábojnicemi, které ji dostatečně nalomit dokáží,“ popsal mluvčí.
Hlášení o uvízlém muži dostali hasiči kolem poledne. Zraněný je v dolní části končetin. Muž je při vědomí, hasiči mu poskytují tepelný komfort. Hasiči pracují v náročném terénu s komplikovaným přístupem. K zásahu soustředí speciální techniku i týmy se zkušenostmi ze speleologických zásahů.
Na místě přistál i vrtulník se záchranáři hasičů, přítomné jsou také dobrovolné jednotky, které chystaly zázemí zasahujícím. Hasiči povolali i speciální techniku, střelmistry, připravili také vyhřívané stany, uvedli na síti X.
