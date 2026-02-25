Přeskočit na obsah
Benative
26. 2. Dorota
Jihomoravský kraj

„Nesloužící lékař je jako prostitutka.“ Nečekaně se vrací kontroverzní exšéf nemocnic

Viet Tran
Veronika Rodriguez
Viet Tran
Veronika Rodriguez
Viet Tran,Veronika Rodriguez

Ředitelské křeslo v Nemocnici Kyjov má připadnout bývalému řediteli brněnských nemocnic Pavlu Pilerovi. Přestože o tom má ve čtvrtek teprve rozhodnout krajská rada, podle tří na sobě nezávislých zdrojů redakce Aktuálně.cz má největší šanci na úspěch právě on. A to i přes kontroverze, které ho v minulosti doprovázely – včetně sporů se zaměstnanci. Ti si kvůli jeho chování stěžovali i vedení Brna.

Pavel Piler, ředitel, Úrazová nemocnice Brno
Pavel Piler na snímku ze 17. května 2023, kdy byl ještě ředitelem Úrazové nemocnice Brno.Foto: Hlaváčová Monika
Kyjovskou nemocnici dočasně vede náměstek Milan Škarka, o post ředitele se v současnosti uchází čtyři kandidáti. Jedním z nich je právě i Piler, který několik let vedl brněnskou Nemocnici Milosrdných bratří a Úrazovou nemocnici. Ve hře byl i pátý uchazeč, ten ovšem nesplnil podmínky řízení a nepředložil požadované dokumenty.

Že je Piler nejpravděpodobnějším favoritem komise, která má formálně rozhodnout ve čtvrtek, uvedly redaktorovi Aktuálně.cz tři zdroje z nemocničního prostředí, které však nechtěly být jmenovány kvůli obavám z pracovních komplikací. Všechny se nicméně shodly na tom, že jde o „hotovou věc“ – Piler má uvnitř rady velkou podporu i ze strany hejtmanství, navíc byl doporučen výběrovou komisí.

Sám Piler se k věci nechtěl vyjádřit, dokud nebude definitivně rozhodnuto. „Teď to nechci komentovat, zatím nic oficiálního není,“ sdělil ve středu krátce na dotaz Aktuálně.cz.

Nepracující lékaři jako „nešlapající prostitutky“

Piler řídil Nemocnici Milosrdných bratří od roku 2019. V té době vedl brněnské zdravotnictví náměstek primátorky a pozdější lidovecký ministr životního prostředí Petr Hladík. Na začátku covidové pandemie v roce 2020 se Piler posléze ujal i vedení městské Úrazové nemocnice.

Jeho působení v brněnských zdravotnických zařízeních se ovšem neobešlo bez nemalých kontroverzí. Nejednou se měl dostat do sporu se svými podřízenými na chirurgii, což v létě 2024 vyústilo v dopis zaměstnanců nemocnice adresovaný vedení Brna.

Politiky pobouřil například následujícím výrokem, který pronesl před svými kolegy, když odmítli sloužit přesčasy: „Lékař, který neslouží, je jako prostitutka, která nešlape“. Jeho vulgární přirovnání se nelíbilo ani brněnské primátorce Markétě Vaňkové z ODS.

„V žádné situaci není vhodné vyjadřovat se neslušně a vulgárně a mělo by být dobrou stránkou vrcholného manažera, aby nepřistupoval k takovým cestám,“ citoval šéfku brněnského magistrátu web iDnes.cz.

Rezignace z vedení dvou nemocnic

Zmínění lékaři, kteří si na Pilera stěžovali vedení města, měli ve svém dopise zmínit i neprofesionální přístup na pracovišti, porušování práv vyplývajících z pracovních i kolektivních smluv či osobní útoky a urážky. Někteří chirurgové proto hrozili odchodem.

Nakonec i Piler rezignoval na post ředitele Úrazové nemocnice, a to k 1. září 2024. Tehdy uvedl, že hlavním důvodem byla nedostatečná důvěra ze strany zřizovatele nemocnice, v tomto případě města.

„Vždy jsem se snažil přistupovat k problémům čelem a hledat konstruktivní řešení. Věřím, že má práce přinesla nemocnici mnoho pozitivních změn,“ dodal Piler. Téhož roku skončil také v Nemocnici Milosrdných bratří.

Divoká vánoční noc s burleskami

Se jménem někdejšího dvojitého ředitele brněnských nemocnic se pojily ještě dva kontroverzní případy. Zkraje roku 2024 se dostalo na veřejnost, že si Nemocnice Milosrdných bratří uspořádala poněkud opulentní vánoční večírek s akrobaty, burleskami či tanečnicemi s ohněm.

Za netradiční zábavu, na kterou nakonec přišla jen desetina lidí z více než 500 zaměstnanců, zaplatilo vedení nemocnice necelých 300 tisíc korun. Peníze uhradilo z Fondu kulturních a sociálních potřeb, z něhož se přispívá zaměstnancům na dovolenou, obědy či sportovní vyžití. Návštěvníci přitom museli navíc platit vstupné ve výši 200 korun, krok vedení nemocnice označili podle iDnes.cz za plýtvání prostředky.

Druhý případ se pak týkal ambiciózních plánů na výstavbu nové brněnské nemocnice za několik miliard korun u parku na brněnské Kraví hoře. Háček byl ale v tom, že podle územního plánu, který město zveřejnilo v roce 2021, by špitál stál na pozemku Vysokého učení technického. O výstavbě ovšem nevěděla ani univerzita, ani čtvrť Brno-střed, ani nedaleká hvězdárna.

Myšlenku vytvoření velké nemocnice hájil před pěti lety právě Piler. „Zdravotnictví se dnes digitalizuje a tady tyto technologie do těch čtyři sta let starých domů prostě nedostanete. Určitě je mnohem smysluplnější začít přemýšlet o stavbě úplně nové městské nemocnice,“ nechal se slyšet tehdejší ředitel dvou brněnských nemocnic. Nad ambiciózním plánem tak dodnes visí otazník a jeho osud je čistě v kraje coby zřizovatele.

Vzhledem ke kontroverzní minulosti požádal web Aktuálně.cz o vyjádření i jihomoravské hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL), ten se ovšem do vydání článku nevyjádřil a redakce na jeho reakci stále čeká.

