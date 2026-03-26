Evropská komise vyšetřuje Pornhub i český pornoserver kvůli ohrožení mladistvých

Evropská komise předběžně zjistila, že platformy pro sdílení a přehrávání pornografického obsahu Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos porušují nařízení o digitálních službách, protože nedokázaly zabránit nezletilým v přístupu k pornografickým materiálům. Komise oznámila, že s platformami zahájila formální řízení.
„Předběžná zjištění komise naznačují, že Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos řádně neidentifikovaly ani neposoudily rizika, která jejich platformy představují pro nezletilé využívající jejich služby. I v případech, kdy byla rizika identifikována, neprovedly Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos důkladné posouzení, jelikož nepoužily objektivní a komplexní metodiky,“ uvedla unijní exekutiva.
Její zjištění rovněž ukázala, že platformy zkreslily nebo při posuzování rizik ani nezohlednily svá setkání s organizacemi občanské společnosti specializujícími se na práva dětí a nástroje pro ověřování věku.
„V EU musí mít online platformy zodpovědnost. Děti se dostávají k obsahu pro dospělé ve stále mladším věku a tyto platformy musí zavést robustní, soukromí ochraňující účinná opatření, aby nezletilí neměli přístup k jejich službám,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.
Přestože všechny čtyři platformy uvádějí, že jsou jejich služby určeny pouze pro dospělé, umožňují přístup po prostém kliknutí, které potvrdí, že návštěvník webu je starší 18 let. Komise se domnívá, že takové „vlastní prohlášení“ není účinným opatřením.
Stejně tak i zmírňující opatření, jako je rozmazání stránek, upozornění na obsah a označení „Omezeno pro dospělé“, která všechny tyto platformy používají, podle komise účinně nebrání nezletilým v přístupu ke škodlivému obsahu.
V této fázi se unijní exekutiva domnívá, že Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos musí zavést opatření k ověřování věku, která zachovávají soukromí. XNXX a XVideos jsou registrovány v České republice, Pornhub v Kanadě a Stripchat na Kypru.
Všechny společnosti mají nyní právo nahlédnout do dokumentů ve vyšetřovacích spisech komise a písemně odpovědět na předběžná zjištění unijní exekutivy. Rovněž by měly přijmout opatření k nápravě.
Unijní nařízení o digitálních službách nařizuje, aby platformy vyvíjely větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu. Pokud se jím nebudou řídit, riskují tyto firmy pokuty až do výše šesti procent svého celosvětového ročního obratu.
