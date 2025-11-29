Nikdo s námi EET nekonzultoval. Šéfka finanční správy řekla, kolik miliard lze vybrat

Příští šéfka státní kasy přitom tvrdí, že podnikatelé budou mít zdarma k dispozici software Finanční správy České republiky.
"Máme ten systém propracovaný na expertní úrovni s odborníky na IT, daně i byznys, myslím si, že maximálně reflektuje technologický posun za těch více než 10 let, kdy bylo modelováno EET 1.0," tvrdí Schillerová.
"Věřím, že v lednu 2027 bude systém možné spustit," řekla Schillerová deníku Aktuálně.
S finanční správou nikdo nemluvil
"Ne, ne, vůbec nejsme v kontaktu, říkám, jenom čteme noviny a sledujeme vývoj," reagovala šéfka Finanční správy Simona Hornochová v rozhovoru pro pořad Spotlight News na dotaz, zda se finanční správa nějak podílela na konzultacích na systému označovaném jako EET 2.0.
Hornochová patří k zastáncům elektronické evidence tržeb. V letech 2014 a 2015 působila jako náměstkyně ministra financí pro oblast cel a daní a byla u přípravy původního systému EET. Ten se spustil v roce 2016. Systém pak následně na konci roku 2022 vláda Petra Fialy (ODS) zrušila.
Jak šel čas s EET
- Elektronickou evidenci tržeb (EET) spustila vláda ČSSD a ANO v roce 2016
- Šlo o klíčové téma Andreje Babiše (ANO), který jej prosadil coby ministr financí v tehdejší vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).
- Systém začal platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovací zařízení.
- Od března 2017 byl povinný pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.
- Následně se měla rozšířit na další obory, šlo například o řemeslníky, lékaře, taxikáře, účetní nebo advokáty.
- Od jara 2020 byla EET kvůli pandemii covidu-19 přerušena do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou
- Od ledna 2023 ji pak vláda Petra Fialy (ODS) zrušila.
Ministr financí Zbyněk Stanjura tvrdil, že náklady na systém nejsou adekvátní tomu, co se díky systému vybere navíc. Hornochová to ale vidí jinak.
"Tehdy jsme to odhadovali, když se to EET zavede na všechny sektory, které přijímají hotovostní platby, takže by to mělo být velmi realisticky, kolem 14 miliard a byla to kombinace kontrolní činnosti, která ale nikdy v tomto dosahu nemůže postihnout všechno, zejména analytické práce s těmi daty," uvedla Hornochová ve zmíněném rozhovoru.
I teď by to podle ní mohlo být podobné. "Státní rozpočet to nezachrání, ale rozhodně to nebudou malé částky, které by to toho rozpočtu přineslo," říká.
Záleží na tom, jak bude systém nastaven, pro koho bude povinný. Přestože vznikající vládní koalice hnutí ANO, Motoristů a SPD tvrdí, že na EET je shoda, například Motoristé ze systému chtějí vyčlenit některé podnikatele.
Jedna z prvních priorit
Schillerová slibuje, že finanční správu do přípravy zapojí.
"Samozřejmě pohled finanční správy bude naprosto nezastupitelný, takže určitě ten systém projde důkladnou oponenturou ve všech oblastech. Potřebujeme, aby byl minimálně zatěžující, ale aby byl stoprocentně funkční. Bude to jedna z prvních věcí, do kterých se pustíme," slibuje Schillerová.
Podle ní jde o klíčový nástroj pro omezování daňových úniků. Schillerová odhaduje, že díky EET je možné do rozpočtu získat více než 30 miliard korun.