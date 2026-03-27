Nejdřív kamenem rozbil okno, pak letěl molotov. Známe podrobnosti útoku na Ruský dům

Na Ruské středisko vědy a kultury v Praze zaútočil ve čtvrtek večer zatím neznámý člověk několika Molotovovými koktejly. Rusové mluví o terorismu. Po pachateli pátrá česká policie. Deník Aktuálně.cz mluvil se šéfem střediska Igorem Girenkem, který popsal podrobnosti žhářského útoku.
Podle slov šéfa střediska útočník hodil celkem šest molotovů, tři z nich praskly a vznítily se. Další tři se pak útočníkovi podařilo prohodit oknem do knihovny. „Ty ale díky bohu nevybuchly. Mířili na první patro, nad kterým můžete vidět známky od kouře. Díky bohu nikdo nebyl vevnitř,“ říká Igor Girenko. Na fasádě budovy jsou skutečně vidět stopy po požáru.
„Dnes jsme plánovali koncert, ale teď ještě nevíme, jestli s tím budeme pokračovat, nebo jej zrušíme. Jde o bezpečnost našich hostů,“ pokračuje šéf střediska. Na místo podle něj dorazili policisté i hasiči. Samotný útok se měl odehrát ve čtvrtek v 11 hodin večer. Provedli jej podle něj maximálně jeden či dva lidé.
„Měl s sebou tašku, kde měl nejen Molotovovy koktejly, ale i kameny. Nepodařilo se mu rozbít sklo koktejly, tak poté házel kameny. Až poté házel další lahve,“ popisuje Girenko průběh útoku. Jelikož tři koktejly, které poté proletěly dovnitř, nevzplály, knihovna požáru ušla. „Doufáme, že budeme pokračovat, protože kultura je věc, kterou není možné politizovat,“ tvrdí ruský činovník. S tím, že útok na středisko považuje za terorismus.
Sám prý středisko vede od počátku letošního roku. „Začali jsme s akcí ke dni památky obětí holokaustu (27. ledna - pozn. red.), bylo u nás hodně lidí a pozvali jsme různá velvyslanectví,“ říká Girenko. Tvrdí, že i nadále zvou například americké a izraelské představitele, přestože zatím na žádný program nedorazili.
„Od včerejšího večera se zabýváme útokem, při kterém někdo hodil několik zápalných lahví na Ruský dům v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po pachateli, který je podezřelý z trestného činu poškození cizí věci, pátráme,“ napsala v pátek ráno česká policie.
Středisko je dlouhodobě předmětem sporů. Česko například před třemi lety vyhostilo tehdejšího šéfa Ruského domu a jednoho z jeho podřízených kvůli podezření ze špionáže. Centrum provozuje ruská agentura Rossotrudničestvo, která se po začátku války na Ukrajině dostala na sankční seznam Evropské unie. Instituce se oficiálně prezentuje jako kulturní středisko a knihovna. Podle odborníků ovšem šíří kremelskou propagandu.
„Útok na jakýkoli objekt považuji za nepřijatelný bez výjimky, tedy bez ohledu na jeho charakter či vlastnictví. Jde o závažné protiprávní jednání, které představuje ohrožení bezpečnosti. Policie České republiky se případem zabývá, bezpečnostní situaci průběžně vyhodnocujeme a jsme připraveni reagovat, pokud bude potřeba přijmout další opatření,“ uvedl pak k útoku na sítích český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).