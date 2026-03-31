V Rusku zemřeli hrdinové oscarového filmu. Proč se rozhodli riskovat život?

Ruské jednotky zahájily koordinovaný útok na Kosťantynivku ze čtyř směrů. Ukrajinští vojáci z 28. mechanizované brigády ale spolu s dalšími jednotkami útok odrazili.
Ruská armáda znovu posílá do boje masivně opancéřované „želví“ tanky. Na konci března se nejméně dva takové stroje vydaly směrem ke Kosťantynivce na východě Ukrajiny. Nedaleko města si na ně ovšem počkaly ukrajinské drony.
Ruské síly se už více než rok snaží dobýt Kosťantynivku – klíčové město v Doněcké oblasti, které stojí v cestě dalšímu postupu na Slovjansk a Kramatorsk. Navzdory vysokým ztrátám se ale ofenziva nezastavuje a s příchodem jara a vysycháním terénu se navíc zdá, že Rusko mění taktiku.
Po měsících útoků vedených převážně pěchotou, které si podle odhadů vyžádaly více než 400 tisíc obětí, se na bojiště vrací obrněná technika. Včetně netradičních obrovských strojů, které jsou známé jako „želví“ tanky.
Obvykle jde o silně upravené starší typy ruských obrněnců, jako jsou T-62, T-72 nebo T-80. Stroje jsou obvykle vybaveny masivním dodatečným pancéřováním, kovovými konstrukcemi či mřížemi, které mají zvýšit jejich šance na přežití v prostředí, kde dominují drony.
Právě ukrajinské FPV drony jsou již několik let jednou z největších hrozeb pro ruskou obrněnou techniku. „Želví“ tanky proto vznikly jako improvizovaná odpověď přímo na frontě.
Přestože jejich masivní konstrukce dokáže v některých případech přežít i opakované zásahy, přináší zároveň zásadní nevýhody. Stroje jsou totiž extrémně těžké, pomalé a často ztrácejí schopnost se plně zapojit do boje, například kvůli omezenému pohybu kanónu či špatné orientaci v důsledku omezené viditelnosti.
Jak uvádí server Euromaidan Press, tyto limity se ukázaly i při nedávném pokusu o útok na Kosťantynivku na konci března. Nejméně dva takto upravené tanky vyrazily směrem k městu s vojáky ukrytými pod kovovým pancířem.
Přibližně pět kilometrů před cílem se ale dostaly pod útok FPV dronů ukrajinské 28. mechanizované brigády. Ze záběrů vyplývá, že minimálně jeden stroj by zasažen a poškozen, i když není jisté, zda byl zcela vyřazen z boje.
Podle ukrajinských jednotek se ruským silám nepodařilo získat nové pozice ani proniknout do města. Kosťantynivka tak zatím stále odolává. Ruské velení však zvyšuje počet pokusů dostat do oblasti další vojáky i techniku. „Postapokalyptické“ improvizované tanky tak z bojiště – navzdory svým limitům – pravděpodobně jen tak nezmizí.