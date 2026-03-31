„Trump jako hrdina.“ Bílý dům to schytal od veteránů, propaguje válku jako videohry

Bílý dům propaguje válku v Íránu i krátkými videy na sociální sítě se záběry bombardování prolnuté s ikonickými záběry z filmů a videoher. Ty čelí kritice za necitlivost a ohrazují se proti nim i studia a herci, kteří v nich nevědomě vystupují.
Trumpova administrativa prezentuje válku v Íránu na svých sociálních sítích skrze videohry, animované seriály a akční filmy. Američtí veteráni příspěvky silně zkritizovali, Bílý dům se brání tím, že podporuje vlastenectví.
Trumpova administrativa zahltila sociální sítě několika memovými videi, o kterých tvrdí, že povzbuzují vlastenectví Američanů. Videa během posledního měsíce nasbírala miliony zhlédnutí.
Jak ale napsal deník The Washington Post, americkým veteránům se Bílým domem takto prezentovaná válka v Íránu hrubě nelíbí.
John Vick, výkonný ředitel konzervativní skupiny Znepokojení američtí veteráni, deníku řekl, že úspěch armády si samozřejmě zaslouží oslavu. Ovšem „zlehčování války a její propojování s hrami podkopává památku Američanů, kteří v ní zahynuli.“ Válka si již vyžádala přes 4500 obětí, včetně 11 amerických vojáků.
Videa se na sociálních sítích Bílého domu šíří celý březen. V jednom takovém videu jsou sestříhané exploze v Íránu, proložené záběry sportovních her na Nintendu Wii. Každou trefu do terče nebo odpálení míčku ve hře následuje sestřelení íránských objektů. Bílý dům video vydal ve stejný den, kdy při havárii amerického letadla zemřelo šest vojáků.
Trump je „hlavní hrdinou“ videí
Deník Wall Street Journal (WSJ) zanalyzoval více než 100 videí, která byla zveřejněna na sociálních sítích Bílého domu. Tvůrci videí podle deníku WSJ vyzdvihují „Trumpa jako hlavního hrdinu“ tím, že používají scénky z akčních filmů, videoher nebo memů a ty propojují s vojenskými záznamy z války. V několika videích jsou použity písně známých interpretů nebo filmové scénky se slavnými herci. Někteří umělci se na sociálních sítích k videím vyjádřili. Zpravidla se vůči využití jejich tvorby v daném kontextu ostře vymezili.
Kritická slova adresoval tvůrcům vojenských videí i Roger Stahl, profesor na Georgijské univerzitě. „Používají tuto stylizovanou, nabuzenou symboliku k tomu, aby vybudovali estetiku krvežíznivosti… a proměnili válku v zábavu,“ postěžoval si v rozhovoru pro deník The Washington Post.
Bílý dům tak Američanům podle něj nabízí „hollywoodskou, videoherní verzi válčení bez empatie“, aby tím zakryli nepříjemnou válečnou realitu.
Dokonce i dlouhodobí zastánci prezidenta Trumpa tuto propagaci války odsuzují. Nathan Hughes z Arkansasu, jemuž Trump udělil milost za účast na útoku na americký Kapitol 6. ledna 2021, v příspěvku na X napsal: „Proč Bílý dům zveřejňuje trapné memy o tom, jak shazujeme bomby na Írán, poté, co právě vyhodili do povětří základní školu plnou dětí? A ne, nejsem žádný „libtard“, jsem člověk, který třikrát volil Trumpa, ale nevolil jsem tuhle retardovanou sr*čku.“
Trumpova administrativa svou mediální strategii před kritiky hájí: „Bílý dům bude i nadále ukazovat mnoho příkladů ničení íránských balistických raket, výrobních zařízení a snů o vlastnictví jaderné zbraně v reálném čase,“ uvedla ve svém prohlášení mluvčí Bílého domu Anna Kellyová.
Navzdory kritice má nová aktivita Bílého domu i své zastánce. Malcolm Davis, 21letý americký student, pro deník The Washington Post řekl, že tyto online memy jsou účinné, protože ukazují „jak je Amerika silná a mocná na světové scéně“.
Írán generuje antitrumpovská videa pomocí AI
Vláda Spojených států samozřejmě není jediná, kdo se v propagaci války činí na sociálních sítích. Íránská vláda se také zapojila do sdílení videí, která napadají jejich nepřátele.
Jedno takové video, které bylo vygenerované umělou inteligencí, si utahuje z Trumpa, protože těžko sháněl pomoc od svých spojenců při snaze otevřít Hormuzský průliv. Ve videu stojí americký prezident na ulici a drží ceduli s nápisem „Pomozte mi otevřít Hormuz“, zatímco jiní státníci kolem něj jen projíždějí autem a posmívají se mu. Umělá inteligence takto zobrazila například Keira Starmera, Emmanuela Macrona či Vladimíra Putina.
Tato videa jsou podle všeho určená pouze pro lidi mimo Írán, jelikož v perské zemi od začátku války vláda blokuje skoro veškerý přístup k internetu. Prezident Trump se k videím vyjádřil a odsoudil Írán za používání umělé inteligence jako dezinformační zbraně.