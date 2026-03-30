Drtivé údery, jaké tu ještě nebyly. Další trefa Ukrajinců páchá Rusům obří škody

Významný ruský ropný terminál v Usť-Luze, ležící nedaleko Petrohradu na pobřeží Baltu, byl už potřetí během jediného týdne zasažen ukrajinskými drony. Tyto útoky výrazně omezují možnosti Ruska využívat prudce rostoucích cen energií ve svůj prospěch.
Dalším významným exportním terminálem, který byl rovněž zasažen, je Primorsk, upozorňuje web Radio Free Europe. Díky přístupu k Baltskému moři patří Primorsk a Usť-Luga mezi dva největší terminály pro export ruské ropy na západní trhy.
„Všechna ropná zařízení jsou ve skutečnosti součástí ruského vojensko-průmyslového komplexu a zajišťují příjmy do ruského rozpočtu, které jdou na válku proti Ukrajině,“ uvedl ve svém prohlášení generálmajor Jevhen Chmara, šéf ukrajinské bezpečnostní služby SBU, která se k útokům přihlásila.
Ačkoliv není zcela jasné, odkud Ukrajina své drony vypouští, většina analytiků se domnívá, že drony dlouhého doletu byly odpalovány přímo z ukrajinského území, které je vzdálené přibližně 935 kilometrů od Baltského moře. Estonsko, Lotyšsko a Finsko uvedly, že na jejich území nebo poblíž hranic několik ukrajinských dronů havarovalo.
Prezident Zelenskyj prohlásil, že Ukrajina přestane na ruská zařízení cílit ve chvíli, kdy Moskva ukončí své útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
„Efekt, jaký nepamatuji“
Analytici naznačují, že Ukrajina svými útoky na ropné terminály zasadila ruskému exportu ropy významný úder.
„Promyšlenost, rozsah a směřování útoků, stejně jako jejich načasování – to vše dohromady vytvořilo efekt, jaký si osobně za více než čtyři roky války nepamatuji,“ řekl pro Current Time Boris Aronstein.
Autor dalšího textu pro Radio Free Europe připomíná, že od ledna je mimo provoz také ropovod Družba, který přes ukrajinské území dodával ruskou ropu Maďarsku nebo Slovensku.
Na jak dlouho nedávná vlna útoků ruskou infrastrukturu pro export ropy ochromí, zatím není jasné.