Daňový džihád. Stanjura ve sněmovně cupoval Babišův volební program

Petra Jaroměřská
před 6 minutami
Předvolební atmosféra se vyostřuje. Kromě tahanic o slovo ve sněmovně se během posledního jednání poslanců detailněji vyjádřil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) k ekonomických plánům, které v rámci předvolební kampaně zveřejnilo hnutí ANO.
Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS společně s lidoveckým ministrem Marianem Jurečkou a poslancem TOP 09 Milošem Novým na tiskové konferenci o hospodaření Česka.
Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS společně s lidoveckým ministrem Marianem Jurečkou a poslancem TOP 09 Milošem Novým na tiskové konferenci o hospodaření Česka. | Foto: Radek Bartoníček

"Zveřejněný volební program vytváří buď daňový džihád na všechny poctivé podnikatele, návrat k zaklekávání, nebo obrovské zvýšení každoročního deficitu. Já bych řekl, že hrozí obojí dohromady," řekl Stanjura.

Šéf státní kasy reaguje na výrok předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, že v šedé ekonomice - tedy nezdaněno - se nachází až jeden bilion korun. A že se chce soustředit na důsledný výběr daní.

Stanjura naráží na příběhy, které se v minulosti objevily. Daňové kontroly v době, kdy bylo hnutí ANO ve vládě, vedly de facto k likvidaci některých firem.

Babišova slova k potírání šedé ekonomiky později upřesňoval místopředseda hnutí Karel Havlíček. Řekl, že se z šedé ekonomiky lepším výběrem daní "dají vyloupnout desítky miliard korun".

Znovuzavedení daňových výjimek

Hnutí ANO chce kromě snížení daně z příjmu firem zavést zpátky některé daňové výjimky. "Rodinám vrátíme školkovné i původní podobu slevy na druhého z manželů a pracujícím studentům daňovou slevu. Zastavíme další zvyšování odvodů pro živnostníky," píše hnutí ANO ve svém programu.

Zároveň slibuje jednotné DPH na stravovací služby a nealkoholické nápoje. I to Stanjura kritizuje. "Slyšel jsem jejich plány, co se týče nových daňových výjimek. Aby byl také více složitý systém daně z přidané hodnoty," řekl.

Připomněl i dobu, kdy bylo hnutí ANO ve vládě a bylo "asi devět různých možností, jak se danilo pivo". V závislosti na tom, zda bylo točené, vypité v restauraci nebo odnesené ve džbánku mimo restauraci.

"Myslím, že mnozí z nás se domnívají, že by v budoucnu mohla být jedna sazba," poznamenal Stanjura.

Schillerová mluví o daňových únicích

Šéfka poslanců ANO a exministryně financí Alena Schillerová zase Stanjurovi vyčetla, že nedokázal vybrat na daních to, co jeho ministerstvo naplánovalo. Podle ní jde o důkaz daňových úniků.

A odmítla Stanjurovo varování před "zaklekáváním". "Získáme nové, trvalé zdroje snížením daňové mezery DPH, potíráním práce načerno, vylepšenou EET a digitální Daňovou kobrou. Každý rok navíc uspoříme pět procent na provozu státu, veřejných zakázkách a na redukci agend díky důsledné a funkční digitalizaci," píše ve volebním programu.

Stanjura tvrdí, že výběr daní funguje. "Tady jsou jasné výsledky, jak Daňová kobra funguje. Funguje velmi dobře a zachránila prostředky daňových poplatníků ve výši 1,2 miliardy v roce 2022 nebo 900 milionů v roce 2024," dodal.

Končící ministr se dotknul i jiných slibů. "Pak tam jsou takové úsměvné návrhy, jako je například definice rodinné firmy. To by znamenalo, že Agrofert je rodinná firma," řekl Stanjura na závěr.

 
