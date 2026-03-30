Jde o pověst ministra Vojtěcha i životy lidí. Okamura ho nutí k něčemu, co nechce dělat

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch patří mezi politiky, kteří si kromě jiného udržují vysoké renomé mezi odbornou veřejností. O to zajímavější a závažnější je jeho nynější „boj“ s Tomiem Okamurou a dalšími lidmi z SPD. Týká se věci, na které se SPD snaží získat co nejvíce voličů – na zpochybňování očkování. Vojtěch očkování hájí, má podporu odborníků, ale je možné, že Okamurovi udělá ústupky.
„Samozřejmě, zůstávám příznivcem a podporovatelem očkování, budu ho dál propagovat,“ tvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, když se ho Aktuálně.cz minulý týden na očkování zeptalo. Z jeho odpovědí na doplňující dotazy ale bylo zřejmé, že se ocitl v obtížné situaci, ze které hledá východisko. A jde o to, zda se bude držet stanovisek odborníků, kteří upozorňují na nutnost očkování i osvětu, nebo bude dělat ústupky SPD.
Proti němu totiž stojí problém s názvem „koaliční partner“. - tedy SPD a jeho předseda Tomia Okamura. Kdyby byla tato strana v opozici jako dlouhá léta v minulosti, Vojtěch by si nemusel z její kritiky očkování nic dělat. Jenže SPD je s ANO ve vládě a premiér Andrej Babiš by bez Okamury neměl ve sněmovně potřebnou většinu nutnou k vládnutí. A to je pro Vojtěcha problém.
Nejde ale zdaleka jen o něj, v sázce jsou životy lidí, zejména seniorů, kteří dostanou chřipku a nebudou proti ní očkovaní. Jak upozorňují odborníci, v takovém případě hrozí seniorům v krajním případě až smrt. Okamura ale ze všeho nejvíce nechce, aby se lidé proti chřipce očkovali vakcínami mRNA, snaží se takové očkování výrazně omezit. Zvláště když z názorů jeho voličů na sítích je zřejmé, že jsou obecně vůbec proti očkování.
„Přeji vám krásnou neděli a mám pro vás hned pozitivní zprávu,“ oznamoval o minulém víkendu svým voličům na sociálních sítích s tím, že Vojtěchova Národní očkovací strategie se bude po jednání s SPD měnit. „Nechceme totiž žádný tlak na očkování novými mRNA vakcínami a chceme zachovat striktní dobrovolnost při očkování těmito novými typy vakcín. Takže nám prosím držte palce, budeme dál bojovat,“ namlouval příznivcům.
Stojím za očkovací strategií, trvá na svém Vojtěch navzdory Okamurovi
Okamura se snaží v tomto duchu bojovat vytrvale, ale zatím není jasné, čeho dosáhne. Jinými slovy, jak moc mu ustoupí ministr Vojtěch, nebo spíše premiér Andrej Babiš. S oběma jednal jak Okamura, tak poslanec SPD a lékař Jan Síla, který se tématu očkování speciálně věnuje. Zatímco ale politici SPD svým voličům tvrdí, že v tomto svém boji dosáhli úspěchů, Vojtěch trvá na tom, že vše podstatné ohledně očkování zůstává. A bude tomu tak prý i nadále.
„My si vyslechneme připomínky kolegů z SPD, které nám dali, a vypořádáme je na základě odborných argumentů. Očkování je základní prevencí šíření a těžkého průběhu infekčních chorob, a v tomto směru se nic nemění a měnit nebude. Veškeré připomínky budeme posuzovat výhradně na základě odborných dat. Očkovací strategie stojí na faktech, nikoli na ideologických, ne-li politických názorech,“ řekl Aktuálně.cz ministr Vojtěch.
Očkování považuje podle svých slov na základě mnoha odborných studií za důležité a bezpečné. Včetně očkování mRNA vakcínami. „Vždycky jsme říkali, že může v některých jednotkách případů dojít k nežádoucím účinkům, to je potřeba férově říct, ale v tom celkovém souhrnu desítek, stovek milionů očkovaní se ukazuje, že v zásadě jsou bezpečné. Není tam žádný problém,“ řekl Adam Vojtěch.
Samotný poslanec SPD Síla namítá, že obecně proti očkování SPD není, ale má „jen“ částečné výhrady. „Jsme nazýváni jako antivaxeři a různě napadáni, že nesouhlasíme s Národní očkovací strategií. My ale jako SPD souhlasíme prakticky se všemi povinnými očkováními. Máme výhrady k doporučeným očkováním, hlavně se jedná o chřipku,“ tvrdí.
Jaké ústupky ministr Vojtěch nakonec SPD udělá, se teprve uvidí po skončení jeho vyjednávání s Okamurou a Sílou. Zatím je jasné, že nepůjdou desítky milionů korun na komunikační kampaň k očkování, které původně byly v plánu.
Když se Aktuálně.cz ministra zeptalo, jaké úpravy v Národní očkovací strategii udělá, jestliže je Okamura svým voličům slibuje, nedal Vojtěch jasnou odpověď. „Ten dokument je živý, může se ještě nějak upravit. Ale ten základní směr zůstává jasný. SPD mělo nějaké otázky k textu dokumentu, kde jim něco nebylo úplně jasné, takže třeba nějaké textové úpravy můžou nastat,“ připouští Vojtěch a vzápětí ujišťuje, že rozhodně se nic zásadního na očkování měnit nebude.
Očkujme víc, naléhá prezident České lékařské komory i další odborníci
Zástupci odborných společností i opoziční politici ale volají po tom, aby Vojtěch dělal pro očkování více. Kritizuje ho například stínový ministr zdravotnictví za ODS Štěpán Slovák.
„Nejdřív ministr tvrdí, že žádné změny nebudou. O pár dní později otočí a stát škrtne 100 milionů korun na propagaci nepovinného očkování, tedy vakcín proti chřipce, pneumokoku, HPV nebo meningokoku. Ještě horší ale je, že premiér i vedení ministerstva svými výroky opakovaně podkopávají důvěru v medicínu a očkování. Pouštějí se do témat, kterým zjevně nerozumí, a místo aby stát mluvil jasně a odpovědně, posílá do veřejného prostoru zmatek, pochybnosti a nedůvěru,“ soudí Slovák.
Ten poukazuje i na to, že Vojtěchovou náměstkyní je bývalá poslankyně SPD Karla Maříková, proti jejímž výrokům k očkování se ohradila i Česká vakcinologická společnost JEP. „To je jasný signál, že odbornost jde stranou a politika vítězí nad zdravým rozumem. Ministerstvo zdravotnictví nemůže být tribunou pro dezinformace. Má být garantem odbornosti, důvěry a odpovědné komunikace. Stát má v oblasti očkování mluvit jedním hlasem, odborným, srozumitelným a založeným na důkazech,“ říká poslanec ODS.
Proti jakémukoliv zpochybňování očkování se staví i předsednictvo České lékařské společnosti J. E. Purkyně. „Očkování je jedním z nejúčinnějších a nejlépe vědecky ověřených nástrojů prevence… Na základě negativních vyjádření dochází k narušování důvěry mezi pacienty a zdravotníky. Důsledky těchto výroků nesou především pacienti, zejména nejzranitelnější skupiny, děti a senioři,“ stojí ve stanovisku předsednictva.
K větší podpoře očkování proti chřipce vyzval Babišovu vládu například i prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.
„Epidemie chřipky každoročně zkrátí život stovkám pacientů a naší ekonomice způsobují miliardové škody, přičemž neexistuje žádné efektivnější opatření vedoucí ke snížení dopadů chřipkových epidemií, než je očkování,“ uvedl Kubek, který žádá, aby zdravotní pojišťovny platily očkování proti chřipce nejen lidem nad 65 let, ale všem zájemcům.
O potřebě očkování mluví například i farmaceut a bývalý náměstek ministra zdravotnictví Josef Suchopár. „Pokud Tomio Okamura plánuje zrušit očkování, měl by také říct, co udělá dál. Tedy jak chce zabránit šíření nemocí, které mohou i zabíjet. Nebo výrazně snižovat kvalitu zbylého života lidí. Na některé choroby totiž nemáme antivirotika, jedinou ochranou je očkování,“ upozornil. Aktuálně.cz narazilo i na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na lékařku, která sdělila, že přišla protestovat proti vládě mimo jiné kvůli zpochybňování očkování.
Ministr Vojtěch odmítá kritiku, že by za očkováním nestál a jakkoliv ho zpochybňoval. „Očkování má u nás více než dvousetletou tradici a patří k největším úspěchům moderní medicíny. Díky očkování se podařilo vymýtit například pravé neštovice nebo pomohlo zastavit dětskou obrnu. To jsou fakta, o která by se měla opírat každá odborná debata,“ prohlašuje.