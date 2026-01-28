Tak netradičního lídra ještě lidovci neměli. V minulosti vtipkoval o kondomech

Informace, která se nesla politickým zákulisím už dlouho, se nyní potvrdila. Do čela KDU-ČSL míří hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který ve středu svou kandidaturu na předsedu potvrdil. Grolich je netradičním typem politika. Aktuálně.cz přináší jeho portrét i reportáž z okamžiku, jak svou kandidaturu oznamoval. A lidovci do něho vkládají velké naděje.
„Dobrý večer, já se hnedka na úvod zeptám: Máte tady někdo kondom?“ ptá se jeden z účinkujících diváků stand-up comedy show s názvem NaMikrofon a vzápětí rozesměje diváky vtipkováním o tom, jak se člověk cítí, když jde kupovat právě prezervativy. Tím účinkujícím byl v roce 2016 Jan Grolich, v té době už šest let oblíbený starosta obce Velatice a zároveň i příležitostně vystupující komik.
Jeho výstupy coby komika je možné zhlédnout na archivních záznamech na YouTube, ovšem jen ty do roku 2020. Tehdy totiž začala jeho politická jízda nabírat na rychlosti i výšce, a jak ukazuje jeho středeční oznámení o kandidatuře na šéfa lidovců, zdaleka nekončí.
Je totiž velmi pravděpodobné, že v dubnu si ho delegáti lidoveckého sjezdu za předsedu skutečně zvolí, zvláště poté, co nynější předseda Marek Výborný oznámil, že svou funkci obhajovat nebude.
„KDU-ČSL je dnes silná a etablovaná strana. Právě proto si myslím, že pro další krok kupředu potřebuje nový impulz a svěží vítr. Je reálné stranu na dubnovém sjezdu předat do rukou někoho, kdo dokáže odpovědně navázat na moji práci, dělat nesmlouvavou opoziční politiku a současně být alternativou v programu i novém stylu komunikace s veřejností,“ oznámil Výborný.
Nový styl
Právě zmínka Výborného o novém stylu komunikace stojí za pozornost. Nejen, že je jasným odkazem na to, že jeho nástupcem by se měl stát Grolich, ale především je důkazem toho, že lidovci na nový styl hodně sází. A hejtman Grolich je proslulý tím, že komunikace s lidmi mu jde náramně už od mládí, kdy vstoupil do politiky.
Když začal v šestadvaceti svou politickou kariéru jako starosta, věnoval se už amatérskému divadlu a začínal vystupovat jako stand-up komik, což mu umožnilo pracovat s reakcemi lidí. Postupně začal natáčet krátká a svižná videa, která mu nepochybně napomohla k tomu, že ho lidé v roce 2020 dostali do krajského zastupitelstva. To ho nakonec zvolilo i jako hejtmana jihomoravského kraje, který video využíval kromě jiného ke komunikaci s voliči. Už tehdy o něm lidovci mluvili jako o své velké politické naději a možném předsedovi strany.
V roce 2024 už Grolich vedl společnou kandidátku lidovců s ODS a TOP 09 a slavil jasné vítězství. Tato kandidátka vyhrála volby s 39,91 procenty hlasů, druhé ANO získalo 28,79 procent hlasů a Grolich se stal nezpochybnitelným hejtmanem podruhé. Shodou náhod ovšem zrovna v té době se začaly objevovat spekulace, jestli Grolich zůstane lidovcům věrný, protože přece jen na něj byli poněkud „zkostnatělou“ stranou.
On sám v rozhovoru pro Aktuálně.cz tehdy popsal své pocity a vyjádřil se i k politice strany. „Pokud nenastane jakákoliv změna, není možné očekávat, že se změní preference. Pokud změnu budou prezentovat stejní lidé a stejné vedení, je to bez šance. Dojde-li k novému pojetí, musí stranu vést noví lidé,“ prohlásil a zdůrazňoval nutnost reforem.
„Aby se zahýbalo s preferencemi, musí strana projít změnou. Netuším, jestli k tomu strana na sjezdu dospěje. Ať se bavíme o mně nebo o někom jiném, s osobností, která bude představovat změnu, se strana musí ztotožnit,“ vysvětloval.
Nyní je už jasné, že tou změnou, která má přinést zcela nový vítr do KDU-ČSL a oslovit mnohem více voličů, bude právě on. Ve středu před polednem poprvé naprosto srozumitelně a otevřeně mluvil o tom, jak chce stranu měnit, jaké má plány, jak přemýšlí. Mimochodem, neučinil tak v Brně, ale v Praze, kam dosud až tak často nejezdil. Svým způsobem se Praze a velké politice vyhýbal, stále to byl „jen“ regionální politik. To nyní končí.