Přijde druhá vlna? Lékaři se neshodnou, jestli je to nejhorší s koronavirem za námi

Řada evropských zemí se chystá uvolnit opatření proti koronaviru, některé s tím už začaly. Také česká vláda bude postupně rušit přísná opatření. Epidemiologové a lékaři, kteří se problematikou profesionálně zabývají, mají však různé názory na to, zda to nejhorší máme za sebou a jestli virus nadále představuje velkou hrozbu.

Hlavní epidemiolog pražského Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM) Petr Smejkal řekl Aktuálně.cz, že je spíš optimistický.

"Druhá vlna pandemie přijde, pokud virus zmutuje. Já si myslím, že se to nestane. Možná to budou nějaké, řekněme, vlnky související s tím, že se infekce dostane do míst, kde ještě nebyla. Pár takových je," uvedl Smejkal.

"Problém je, že moc toho nevíme o imunitních odpovědích. Jak rychle protilátky vyvanou, jak dostatečná protilátková odpověď se u lidí vytvoří při nakažení… Nemohu tedy vyloučit tyto malé vlnky infekce, které přijdou s tím, že se rozvolní ochranná opatření. Nějakou velkou vlnu ale neočekávám. To by se skutečně musela vytvořit nová mutace. Virus s jinou antigenní strukturou, vůči němuž by populace nebyla imunní," dodal.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek tento týden v proslovu v Poslanecké sněmovně hovořil hlavně o nejistotě. "Pokud není na obzoru zázračná vakcína, … tak se prostě budeme promořovat. Nějak to začít musí. Mám strašný strach z toho, co se stane, protože nevíme, co venku v přírodě zůstalo jako 'nálož'. Nevíme, v jakém časoprostoru s tou infekcí jsme," uvedl Dušek.

Největší riziko je uvolnit opatření moc brzy

Ve dvou zemích velmi zasažených pandemií - Spojených státech a Velké Británii - se také objevují varování. Ředitel amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) Robert Redfield prohlásil, že první vlnou koronavirus rozhodně neřekl poslední slovo.

"Je tu možnost, že útok viru na naši zemi bude příští zimu ještě náročnější než ten, kterým jsme právě prošli. Budeme tu mít zároveň epidemii chřipky a epidemii koronaviru ve stejnou dobu. Takový scénář by dostal zdravotnický systém v zemi pod ještě větší tlak, než jaký zažil v posledních týdnech," prohlásil Redfield.

Ve čtvrtek se přidal k varovným hlasům i britský ministr zahraničí Dominic Raab, který v době, kdy se Boris Johnson zotavuje z nákazy koronavirem, funguje de facto jako britský premiér. "Největším rizikem je uvolnit ochranná opatření příliš brzy. Může přijít druhá vlna nákazy a nové uzamčení, což by prodloužilo ekonomickou mizerii, kterou už nyní procházíme," řekl Raab.

O druhé vlně hovoří také berlínský virolog Christian Drosten. "Když budou najednou obchodní centra plná lidí, nepřekvapí mě, pokud budeme mít v květnu a červnu znovu více nakažených. Musíme být opatrní," cituje Drostena německý týdeník Die Zeit. Známý vědec, který je v Německu ve svém oboru vlivnou kapacitou, tvrdí, že by se nemělo "otevírat příliš mnoho míst najednou".

Názory lékařů "mimo obor"

Český neurobiolog Omar Šerý z Masarykovy univerzity v Brně také vyzývá k opatrnosti ohledně rozvolnění protikoronavirových opatření.

"Skutečnost, že se podařilo udělat Českou republiku relativně bezpečnou zemí v otázce nákazy koronavirem, vede některé k pocitům falešného bezpečí a následné kritice nařízení vlády, k podněcování k demonstracím 'za svobodu', otevřeným dopisům a podobným pokusům se zviditelnit," napsal vědec na Twitteru.

"Doporučil bych organizovat výlety pro tyto osoby do epicenter, kde nákaza probíhá nekontrolovaně a kde umírají tisíce lidí, aby si uvědomily, co nás mohlo čekat. Česká relativně silná, ale stále křehká bublina bezpečí před virem může nekontrolovatelně prasknout," dodal.

Na opačném názorovém pólu stojí kardiochirurg Jan Pirk, který nemoc covid-19 sám prodělal. "Zpochybňuji tu závažnost, která je koronaviru přisuzována, a paniku, která se kolem něj vytváří," uvedl lékař pro DVTV. Podle něj by zdraví lidé měli nemoc covid-19 prodělat. Mnoho lidí, kteří na ni zemřeli, mělo podle Pirka jiné závažné zdravotní problémy.

Rozhovor s Janem Pirkem pro DVTV: