Na covid-19 budou v Praze testovat už jen děti a mladistvé, v Litoměřicích všechny

V Praze byla odpoledne naplněna kapacita odběrů pro studii kolektivní imunity vůči covid-19 i u dospělých ve věku 18 až 39 let. Už dopoledne se kapacita naplnila také u dospělých v kategoriích 40 až 59 a 60 až 89 let. Testovat se tak budou v dalších dnech pouze děti a mladiství, a to v Kateřinské zahradě. V Litoměřicích bude testování všech skupin pokračovat i v neděli.

"Nyní nově nepotřebujeme testované ve věku 18 až 39 let. Už i tato kohorta je naplněná, nyní potřebujeme otestovat děti a mladistvé do 17 let věku včetně, které tímto prosíme, aby se s rodiči dostavili," řekla kolem 14:30 mluvčí mluvčí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Petra Klusáková.

Fronty se v sobotu tvořily od šesté hodiny ráno. Lidem organizátoři rozdali pořadová čísla, aby zamezili dlouhému čekání. Osoby s vyšším pořadovým číslem se tak mohly dostavit až v pozdějších hodinách. Na informaci, že už mnozí lidé, kteří dorazili v pozdějších hodinách, nebudou testováni, protože kapacita testování v rámci studie kolektivní imunity už byla naplněná, reagovali zájemci o testování s klidem, uvedla Klusáková.

"Organizátoři studie dnes po naplnění dospělých testovaných kohort rozhodli o uzavření stanů v Praze na náměstí Míru a v Zítkových sadech u Palackého náměstí, a to od zítřka," řekla po 16. hodině Klusáková. Od neděle tak bude v hlavním městě fungovat jen odběrové místo pro testování dětí a mladistvých v Kateřinské zahradě poblíž Karlova náměstí. Nově bude otevřeno již od 10:00 do 20:00 jako dosud.

V Praze do sobotní 17. hodiny zdravotníci otestovali 232 dětí. "Nárůst návštěvnosti dětí v Kateřinské zahradě oproti pátku je znát. Ale rozprostřeli jsme fronty tak, aby nikde dlouho nečekaly. Ačkoliv fronta je stálá a výrazně se nezmenšuje, tempo odběrů je vysoké, takže děti a mladiství se svými rodinami čekají v průměru půl hodiny," řekla Klusáková. Doplnila, že mimořádně byly děti otestovány i na testovacích místech v Zítkových sadech a na náměstí Míru.

Nezletilí, kteří se chtějí do studie zapojit, musí na test přijít se svým zákonným zástupcem. Ten za ně na místě testování podepisuje informovaný souhlas, doplnila Klusáková.

V Litoměřicích se testování obešlo bez front

Bez dlouhých front se v sobotu obešlo testování v Litoměřicích. Účast bude podobná jako v pátek, řekla koordinátorka testování Marcela Koudelková z Ústavu zdravotnických studií a statistiky.

"Už máme dnes přes 500 lidí, v současné době není žádná fronta. Stíhají příchozí plynule odbavovat, v jedné chvíli se odbavuje 18 osob," řekl krátce po 16. hodině Miroslav Letafka z krizového řízení litoměřické radnice. Menší zájem o testování je podle něj ve věkové skupině od 18 do 39 let, stále ale mohou na testování chodit i starší ročníky. Celkem by měli v Litoměřicích otestovat 3000 lidí. Vzorky odebírají už třetí den vždy do 18:00. Pokračovat budou i v neděli.

Na Litoměřicku je nejvíce potvrzených případů nákazy novým koronavirem v Ústeckém kraji. Podle informací z Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem jich je bezmála 240, to je polovina potvrzených případů v kraji. Testování se však mohou zúčastnit jen obyvatelé Litoměřic.

Testování v rámci studie kolektivní imunity na nový koronavirus začalo ve čtvrtek. Testy by mělo projít až 27 000 lidí z Prahy, Litoměřic, Brna, Olomouce a také Litovle a Uničova. Poslední dvě zmíněné lokality byly na začátku epidemie dva týdny uzavřené kvůli vysokému výskytu nakažených. Studie má ukázat, jaký podíl obyvatel různých regionů už má proti koronaviru protilátky a získal případně imunitu. Výsledky by mohly být na začátku května.