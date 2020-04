"Vypadaly jako 200 let staré." Roušky z Číny byly znečištěné, kraj je vrátí vnitru

Liberecký kraj stahuje část zásilky roušek, které dodalo ministerstvo vnitra. Roušky, které byly součástí dodávky z Číny, byly v originálním balení, přesto silně znečištěné. Vypadaly jako 200 let staré, řekl po jednání krizového štábu Libereckého kraje náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka (ODS), který vydal nařízení stáhnout celou šarži.

"Toto je originálně zabalená rouška, která přišla ze zásilky z Čínské lidové republiky. Vypadá, že jí tak asi 200 let a je poměrně výrazně znečištěná. Takže jsem vydal nařízení, že se celá šarže musí stáhnout. A budeme to posílat zpět na ministerstvo vnitra, aby viděli, co oni koupili a co my distribuujeme," řekl Sobotka na brífinku krizového štábu Libereckého kraje, který kraj odvysílal na Facebooku.

Zároveň doporučil všem zdravotníkům, aby si kontrolovali stav roušky, kterou rozbalí. Jak velkého množství roušek se problém bude týkat, zatím nevěděl. Dozvěděl se o tom krátce před jednáním krizového štábu.

Péči v kraji by vrácení části zásilky ovlivnit nemělo, zásoby ochranných pomůcek se průběžně doplňují a jsou zhruba na sedm až deset dní. V minulosti podle informací s kvalitou dodávek problémy nebyly. "Byly nějaké stížnosti na rukavice, které nic nevydržely," poznamenal hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Kraj podle Půty zatím z ministerstev zdravotnictví a vnitra dostal zhruba 1,5 milionu roušek, kolem 180 000 respirátorů třídy FFP3 a FFP2 a například také 750 000 rukavic a další materiál. Velkou část potřebných ochranných pomůcek včetně dezinfekce si ale zajistil sám ve spolupráci s libereckou univerzitou a místními firmami. Pořídil tak už více než dva miliony nanofiltrů do textilních roušek a přes 110 000 nanoroušek.

Problémy se zásilkami z Číny mělo již dříve například Nizozemsko, které na konci března nařídilo stažení 600 000 respirátorů. Testy u nich potvrdily, že nesplňují deklarovanou třídu ochrany FFP2, tedy druhý nejvyšší stupeň ochrany. Liberecký kraj po této informaci dal pro jistotu otestovat respirátory a roušky, které od státu obdržel. Testy potvrdily, že poskytují ochranu uvedenou výrobcem.