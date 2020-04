Lidé v boji s koronavirem nadále nejlépe hodnotí Prymulu. Nejhůř dopadla Schillerová

Vyšetřování pondělního incidentu z města Colombes u Paříže, kde řidič svým vozem úmyslně narazil do policejní hlídky, se ujala francouzská protiteroristická prokuratura. Podle agentury AFP Muž, který vrazil do policistů u Paříže, se hlásí k organizaci ISse u muže našel dopis, ve kterém se hlásí k teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Devětadvacetiletý Francouz Youssef T. v pondělí večer vrazil na pařížském předměstí Colombes do zaparkovaného policejního vozu. Zranil přitom tři ze čtyř policistů, kteří v tu dobu na místě kontrolovali řidiče. Zranění dvou strážníků jsou vážná, nejsou ale v ohrožení života.