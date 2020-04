Jsme jedno město, rozdělili jste rodiny. V Těšíně protestovali proti zavřené hranici

Lidé z příhraničí v sobotu v Českém Těšíně i sousedním polském Těšíně protestovali proti uzavřené hranici. Volali především po návratu k rodinám i do práce. Uzavřená hranice totiž rozdělila mnohé rodiny a řadě lidí znemožnila dojíždění za prací.

Lidé vybavení transparenty prošli mezi hraničními mosty po obou stranách řeky Olše, která dělí obě města. Už v minulosti si přes řeku prostřednictvím zavěšených plachet vyměňovali vzkazy. Nyní na sebe při protestním pochodu volali, mávali a vzájemně se povzbuzovali.

"Příhraniční oblast je diametrálně odlišná od samotného života v metropolích, jako je například Varšava nebo Praha. Tady opravdu jsme jedno město," poukázala na úzké vazby mezi lidmi z obou stran hranice starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková.

Lidem v příhraničí podle ní nejde o to vycestovat za dovolenou, ale vrátit život mnoha rodin k normálu, který narušila restriktivní opatření.

"Jsou zde rodiny, které se více než měsíc nesetkaly, protože stály před velmi nelehkou volbou, zda chodit do práce a zajistit ekonomické fungování rodiny, nebo zda zvolit nejistou budoucnost a vrátit se domů, ale nevědět na jak dlouho," dodala starostka.

Někdo nemůže za rodinou, jiný zase do práce

Přesně takový osud potkal jednoho z protestujících, který s transparentem se jmény svých dětí šel v čele protestního průvodu. Zaměstnaný je na české straně, ale rodinu má pár kilometrů od hranice v Polsku. "Nemůžu se vrátit domů, k rodině. Taky tam na mě někdo čeká a vysvětlete sedmiletému dítěti, že tatínek se nemůže vrátit," řekl.

Dodal, že nerozumí tomu, že v Polsku je možné jezdit po celé zemi. Z města do města cestovat za prací, ale on, který má z Česka domů osm až deset kilometrů, nikam nemůže. Rodinu neviděl už měsíc, v kontaktu jsou nyní jen přes telefon a internet. Podle něj je hlavní problém na straně Polska. "Poláci první uzavřeli hranice. Češi to teď chtějí odblokovat… když je člověk zdravý, v čem je problém?" podivoval se muž.

Jiný problém uzavřená hranice působí dalšímu z protestujících Poláků. Grzegorz Kluska v Česku žije, konkrétně v Karviné, a v Polsku pracuje. Nyní ale do práce nejezdí. "Situaci mi to komplikuje natolik, že za chvíli budu bez prostředků k životu. Vláda zavřela hranice… a je tady spousta lidí, kteří teď nemají za co žít a platit poplatky nebo koupit jídlo. Je to tragédie spousty lidí," uvedl.

Podle něj by si vlády měly uvědomit, co působí občanům. Domnívá se, že by lidé z příhraničních měst měli mít možnost pracovat ve druhém státu. "Pracuji v Polsku jako obchodní zástupce. Moje práce spočívá v tom, že jezdím v Polsku a zásobuji obchody. Už mi teď zaměstnavatel řekl, že budou hledat někoho jiného na mé místo," řekl Kluska. Také on se domnívá, že větší problém je ze strany Polska.

Stovky lidí, kteří žijí v Polsku, ale pracují v Německu, v pátek večer protestovaly také v hraničním polském městě Zhořelec (Zgorzelec). Nelíbí se jim povinná karanténa pro ty, kdo překročí hranice. Polsko bylo jednou z prvních zemí, která kvůli šíření koronaviru uzavřela hranice. Zavedlo i povinnou dvoutýdenní karanténu pro lidi, kteří vstoupí na území Polska. To je problém zejména pro takzvané pendlery, kteří dojíždějí za prací do jiného státu.