Zpátky ke strojům. V továrnách Škody Auto se v pondělí po pěti týdnech rozjela výroba

Ve všech třech závodech Škody Auto v Česku - v Mladé Boleslavi, v Kvasinách a ve Vrchlabí - se v pondělí v šest ráno po pětitýdenní odstávce začalo opět vyrábět. Firma vypracovala pro restart výroby plán a 27. duben nazývá den X. Pro všechny zaměstnance budou platit velmi přísná hygienická opatření.

České továrny Škody Auto kvůli obavám z šíření nemoci covid-19 přerušily výrobu 18. března. Zaměstnanci se ráno vrátili do výrobních závodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách i Vrchlabí. Firma ke konci minulého týdne evidovala mezi zaměstnanci 13 nemocných, údajně se ale nakazili mimo pracoviště Škody Auto.

Restart výroby má na starosti Michael Oeljeklaus, který je ve Škodovce už deset let šéfem výroby a logistiky a současně také členem představenstva automobilky.

"Těším se na to jako malé dítě na Vánoce," řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, když popisoval, co přesně den X, jak plánu opětovného spuštění produkce říká, bude pro všechny znamenat.

První směna nastoupila v šest ráno. Všichni zaměstnanci v sektorech montáže dostanou od firmy dvě roušky na směnu a k dispozici bude po celém areálu dezinfekce. Pracovníci v kancelářích mají jednu roušku na den. Firma jich koupila statisíce a jde o respirátory s úrovní ochrany FFP1 a FFP3 a také jednorázové chirurgické roušky. Nosit vlastní látkové není dovoleno.

Ve všech prostorách je přísně zakázáno kouřit a v závodních kantýnách jsou rovněž zavedena opatření, aby se zajistily rozestupy a zamezilo shlukování osob. "Chápu, pokud budou mít někteří zaměstnanci obavy, aby se nenakazili koronavirem, ale jejich zdraví má pro nás nejvyšší prioritu. Vypracovali jsme podrobnou a rozsáhlou koncepci, obsahuje více než 80 opatření, abychom je na pracovišti maximálně ochránili," řekl pro HN Michael Oeljeklaus.

Před nástupem na směnu by si každý z pracovníků měl odpovědět na dotazník, který jim firma připravila. Pokud by na sobě pociťovali příznaky shodné s covid-19, do práce nesmí.

Samotná výroba automobilů se naplno spustí pravděpodobně až v úterý. Nejdřív se musí naplno zprovoznit výrobní procesy ve slévárně, v karosárně, pak v lakovně a teprve poté přímo na montážních linkách.

Prvních čtrnáct dnů se má produkce teprve rozbíhat ve zkušebním provozu. I proto odpadly noční směny a firma pojede jen v dvousměnném provozu. Zatímco v době před pandemií koronaviru vyráběla zhruba 3600 aut denně ve všech svých českých závodech, podle Michaela Oeljeklause to nyní bude ještě méně než dvě třetiny z původního čísla, protože během směn se budou pracoviště důkladně dezinfikovat a zaměstnanci dostanou více času na osobní hygienu.

"Kdybychom chtěli, lze se dostat na plné výrobní tempo během 36 hodin, ale my jsme se záměrně, a věřím, že správně, rozhodli o pomalém restartu, ochrana našich pracovníků je pro nás to nejdůležitější," připomněl Oeljeklaus.

Současně ale dodává, že jako nejproblematičtější vidí restart výroby v Kvasinách, kde běžně využívají 30 % zaměstnanců z Polska. "Potřebujeme velmi nutně, aby stát vhodnými opatřeními umožnil pendlování z Polska do Česka. Bez těchto chybějících pracovníků výrobu rozběhnout naplno určitě nepůjde," vysvětluje v rozhovoru pro HN Michael Oeljeklaus.

Zatímco v bratislavském závodu Volkswagenu, který opětovně spustil výrobu už 20. dubna, se nejdříve začala vyrábět velká SUV (Porsche Cayenne, VW Touareg a Audi Q7 a Q8) a produkce trojčat minivozů Škoda Citigo-e iV, Seat Mii a Volkswagen up! začala později, ve Škodě Auto se rozhodli vyrábět po restartu veškeré modely, které mají v portfoliu. Firma také dodává komponenty mateřskému Volkswagenu, a to především motory a převodovky.

V německých závodech Volkswagenu, konkrétně v Emdenu, Wolfsburgu a Hannoveru, se výroba spustí také dnes stejně jako ve Škodovce.

Problémy s dodavatelským řetězcem

V automobilce Kia Motors, která má závod ve slovenské Žilině, se po spuštění výroby 6. dubna potýkali s nedostatkem dílů, a tak se v továrně musel provoz 20. dubna na čtyři dny přerušit. Že by se i Škodovka mohla dostat do obdobné situace s komponenty od externích firem, se ale Michael Oeljeklaus nebojí, ačkoli automobilka spolupracuje s mnoha zahraničními dodavateli.

"Sestavili jsme pečlivou mapu světa s krizovými zeměmi. Do první sekce patřily právě ty, jako je Itálie a Španělsko, ale i Čína. Už v první polovině března jsme viděli, že s díly z těchto zemí bude brzy problém, a předzásobili jsme se. Pro prvních čtrnáct dnů, až se výroba v Česku zase rozjede, bychom tedy měli mít dílů dostatek," vysvětluje Michael Oeljeklaus.

V pondělí 4. května se má obnovit výroba v italských automobilkách a také firmách vyrábějících automobilové komponenty, a tak ve Škodě věří, že by na sebe vše mělo plynule navázat.