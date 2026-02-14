Drama na D6: opilý cizinec jel v protisměru 190 km/h. Musela ho zastavit policie

Policisté dnes po půlnoci zadrželi šestašedesátiletého cizince, který jel vysokou rychlostí v protisměru po dálnici D6 na Karlovarsku, Sokolovsku a Chebsku. Muž byl opilý.
Informovala o tom krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková. Muži byl na místě zadržen řidičský průkaz, je podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky a může být obviněn z obecného ohrožení. Policisté hledají svědky události, mají se ozvat na linku 158.
O nebezpečné jízdě auta v protisměru přijali policisté několik oznámení, první u Odravy na Chebsku. "Poblíž sjezdu na Chodov na průtahu Karlovými Vary policejní hlídka cizince zastavila. Orientační dechová zkouška vyšla pozitivní s výsledkem 1,33 promile. Test na návykové látky vyšel negativní. Řidič se následně podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve," uvedla mluvčí. Podle policie jel muž místy rychlostí až 190 kilometrů v hodině a nereagoval na opakované výzvy k zastavení.
Řidiči byl zadržen řidičský průkaz, byla mu zakázána další jízda a jeho auto značky Renault bylo odtaženo. "Řidič byl na místě zadržen a následně umístěn do policejní cely. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky," řekla s tím, že případem se nadále zabývají policisté z dálničního oddělení Lubenec.
Vzhledem k okolnostem jízdy, při které muž ohrozil několik aut jedoucích po dálnici, žádají policisté případné svědky o poskytnutí záznamů z palubních kamer. "Poskytnuté informace a důkazní prostředky mohou být pro další právní kvalifikaci případu zásadní," dodala Pešková. Svědci se mohou obrátit na linku 158.