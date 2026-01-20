Přeskočit na obsah
20. 1. Ilona
Data mluví jasně. Okamura o Ukrajincích neříká pravdu, problém je naše chování k nim

Spotlight Aktuálně.cz - Klára Šimáčková Laurenčíková (16. 1. 2026)

Zuzana Tvarůžková)
Zuzana Tvarůžková

Představitelé vládních stran by neměli dělat ze zranitelných laciný terč, myslí si bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. V tomto kontextu připomíná výroky šéfa Motoristů Petra Macinky, který se v posledních týdnech a měsících trefuje do občanského nevládního sektoru a zpochybňuje legitimitu nevládních organizací při důležitém rozhodování o klíčových otázkách.

Jsem přesvědčená o tom, že ve slušné společnosti, která si chce říkat vyspělá demokracie, nejsou výroky Tomia Okamury o ukrajinských uprchlících akceptovatelné, říká někdejší vládní zmocněnkyně s odkazem na Okamurův novoroční projev v roli předsedy poslanecké sněmovny. V něm předseda SPD mimo jiné slovně útočil na ukrajinské uprchlíky.

<iframe data-testid="embed-iframe" style="border-radius:12px" src="https://open.spotify.com/embed/show/6ssuidBQTd8UBlErcGz8hG?utm_source=generator" width="100%" height="152" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy"></iframe>

Pozitivní faktory v jejich integraci do tuzemské společnosti přitom převládají, konstatuje v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou. „Máme data i fakta, která odporují dezinformačnímu narativu, který je některými osobnostmi záměrně šířen.“ Ukrajinci v České republice v žádném případě nepáchají více kriminality než jiné národnostní menšiny – neexistují pro to žádná důkazní data.

Fyzické trestání dětí

V pořadu Spotlight přišla řeč i na postoje Čechů k fyzickému trestání dětí. „Velmi nás ovlivňuje to, v čem sami vyrůstáme a co tedy zažíváme jako normu,“ říká k tomu Šimáčková Laurenčíková, která je nominantkou Senátu na post veřejné ochránkyně práv.

„Je důležité porozumět tomu, že i když my sami jsme v něčem vyrostli, tak má smysl brát vážně svědectví mladých nebo i starších dospělých, kteří častokrát třeba až v pracovně terapeuta přicházejí na to, jak moc je to bití v raném dětství skříplo, jak moc ovlivnilo jejich sebedůvěru, pocit sebehodnoty, jejich důvěru v druhé lidi… Jak moc je pro ně třeba v důsledku fyzických trestů nebo i nějakého emočního strádání teď těžké najít si kvalitního partnera.“

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:21 Proč se Klára Šimáčková Laurenčíková rozhodla skončit jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva bezprostředně po nástupu nové vlády? Jakou zmocněnkyní podle ní bude Taťána Malá?

05:21-12:31 V čem má pochybnosti? Co považuje za nejzásadnější výsledek své práce ve funkci? Co se nepodařilo dotáhnout a co by nemělo zapadnout?

12:31-15:45 Jak vnímala novoroční projev Tomia Okamury, který útočil na ukrajinské uprchlíky? Může si předseda Sněmovny podobný projev dovolit?

15:45-21:28 Jak dlouho má podle ní trvat dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny? Podle jakých kritérií hodnotí integraci Ukrajinců do české společnosti? Jak pracovat s výhradami části veřejnosti?

21:28-25:49 Jak vážný problém jsou dnes pro českou společnost narůstající psychické potíže, tlak v rodinách a násilí?

25:49-31:39 Proč podle ní v Česku vyvolává takovou emoci pouhé jasné vymezení se proti tělesnému trestání dětí? A mění se tento postoj?

31:39-32:58 Proč by se měla stát příští ombudsmankou? Je připravená na tvrdé politické grilování při projednávání kandidatury v Poslanecké sněmovně?

