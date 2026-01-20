Data mluví jasně. Okamura o Ukrajincích neříká pravdu, problém je naše chování k nim

Představitelé vládních stran by neměli dělat ze zranitelných laciný terč, myslí si bývalá zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. V tomto kontextu připomíná výroky šéfa Motoristů Petra Macinky, který se v posledních týdnech a měsících trefuje do občanského nevládního sektoru a zpochybňuje legitimitu nevládních organizací při důležitém rozhodování o klíčových otázkách.
Jsem přesvědčená o tom, že ve slušné společnosti, která si chce říkat vyspělá demokracie, nejsou výroky Tomia Okamury o ukrajinských uprchlících akceptovatelné, říká někdejší vládní zmocněnkyně s odkazem na Okamurův novoroční projev v roli předsedy poslanecké sněmovny. V něm předseda SPD mimo jiné slovně útočil na ukrajinské uprchlíky.
Pozitivní faktory v jejich integraci do tuzemské společnosti přitom převládají, konstatuje v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou. „Máme data i fakta, která odporují dezinformačnímu narativu, který je některými osobnostmi záměrně šířen.“ Ukrajinci v České republice v žádném případě nepáchají více kriminality než jiné národnostní menšiny – neexistují pro to žádná důkazní data.
Fyzické trestání dětí
V pořadu Spotlight přišla řeč i na postoje Čechů k fyzickému trestání dětí. „Velmi nás ovlivňuje to, v čem sami vyrůstáme a co tedy zažíváme jako normu,“ říká k tomu Šimáčková Laurenčíková, která je nominantkou Senátu na post veřejné ochránkyně práv.
„Je důležité porozumět tomu, že i když my sami jsme v něčem vyrostli, tak má smysl brát vážně svědectví mladých nebo i starších dospělých, kteří častokrát třeba až v pracovně terapeuta přicházejí na to, jak moc je to bití v raném dětství skříplo, jak moc ovlivnilo jejich sebedůvěru, pocit sebehodnoty, jejich důvěru v druhé lidi… Jak moc je pro ně třeba v důsledku fyzických trestů nebo i nějakého emočního strádání teď těžké najít si kvalitního partnera.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:21 Proč se Klára Šimáčková Laurenčíková rozhodla skončit jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva bezprostředně po nástupu nové vlády? Jakou zmocněnkyní podle ní bude Taťána Malá?
05:21-12:31 V čem má pochybnosti? Co považuje za nejzásadnější výsledek své práce ve funkci? Co se nepodařilo dotáhnout a co by nemělo zapadnout?
12:31-15:45 Jak vnímala novoroční projev Tomia Okamury, který útočil na ukrajinské uprchlíky? Může si předseda Sněmovny podobný projev dovolit?
15:45-21:28 Jak dlouho má podle ní trvat dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny? Podle jakých kritérií hodnotí integraci Ukrajinců do české společnosti? Jak pracovat s výhradami části veřejnosti?
21:28-25:49 Jak vážný problém jsou dnes pro českou společnost narůstající psychické potíže, tlak v rodinách a násilí?
25:49-31:39 Proč podle ní v Česku vyvolává takovou emoci pouhé jasné vymezení se proti tělesnému trestání dětí? A mění se tento postoj?
31:39-32:58 Proč by se měla stát příští ombudsmankou? Je připravená na tvrdé politické grilování při projednávání kandidatury v Poslanecké sněmovně?