Čeká nás nová Praha? Klíčoví muži vysvětlují

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
V září 2013 zastupitelstvo Hlavního města Prahy odsouhlasilo vypracování nového územního plánu. V roce 2025 jsme se ho dočkali. Měl by pomoci jednodušší a rychlejší výstavbě i lepší dopravní dostupnosti. V pilotním díle podcastové minisérie Praha 2.0. ho představují Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje a Ondřej Boháč, ředitel IPR.
Praha 2.0: první díl podcastu | Video: Tým Spotlight

Metropolitní plán určuje, jak se bude město v následujících letech rozvíjet: kde se stavět smí a kde nesmí, kde má vzniknout park, kudy povede nová silnice, kde mají být školy, školky, nemocnice a jak moc se má proměnit podoba každé části města. "Cílem je, aby město bylo dostředné, aby se stavělo na brownfieldech, které jsou ve městě, kde je už nějaká dopravní obslužnost," popisuje Hlaváček. Heslem je "Město krátkých vzdáleností" - tak, abyste ideálně to podstatné v životě vyřídili do 15 minut ve svém okolí.

Poslechněte si epizodu také jako podcast:

To ale nevylučuje mobilitu. "Potřebujete metro, vysokorychlostní tratě i silnice", vysvětluje Hlaváček. Cílem je nastavit co nejkvalitnější alternativu autům a kolejová doprava je nejefektivnější. Zdvojnásobí se navrhovaný počet tramvajových tratí, v Letňanech vznikne velký terminál vysokorychlostních tratí, na Václavském náměstí bude v podzemí železniční zastávka, což umožní jet z Úval a přestoupit na metru uprostřed města.

A jak složité bylo nový Metropolitní plán vytvořit? "Problém není ten plán udělat, problém je se dohodnout se všemi aktéry. To nám zabralo suverénně nejvíc času," říká Boháč. "Musíte se dohodnout se státem, to je několik desítek orgánů od památkářů po ochranu životního prostředí. A ta dohoda se někdy hledá velmi náročně".

Pilotní epizoda je úvodem do širší minisérie Praha 2.0. V následujících dílech se podíváme na to nejdůležitější, co Metropolitní plán přinese do každodenního života Pražanů v oblasti bydlení a dopravy. Blíže představíme také princip 15minutové Prahy, zaměříme se na velké transformační projekty a na to, jak konkrétně promění podobu města v příštích dekádách.

 
Babiš předá Pavlovi seznam ministrů. V lednu chceme žádat o důvěru, nastínil Okamura

Na Staroměstském náměstí vztyčili vánoční strom, už se začalo s jeho zdobením

Tykačova skupina Sev.en uzavře v lednu 2027 své uhelné elektrárny

V noci po Česku sněžilo, na silnicích hrozí náledí. Problémy jsou hlavně na Vysočině

Čeká nás nová Praha? Klíčoví muži vysvětlují

Podívejte se na pilotní díl podcastové minisérie Praha 2.0.
