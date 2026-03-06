Takový boj tu ještě nebyl. Studenti se rozhodli dostat šéfa své školy do Senátu

Studenti střední školy na videu Aktuálně.cz vysvětlují, proč se pokusí dostat svého ředitele školy do Senátu.
Patrně ještě nikdy se nestalo, aby se sami studenti snažili dostat do politiky ředitele své školy. Šéf smíchovské „průmyslovky“ Radko Sáblík patří k nejznámějším pedagogům v Česku, kteří se snaží měnit zažité způsoby vzdělávání. Jeho studenti tak nyní chtějí, aby změny mohl prosazovat i v Senátu, a hodlají mu do horní komory pomoci.
„Pan ředitel nás studenty bral vždycky jako rovnocenné partnery. Díky němu a jeho vizi vzdělávání na naší škole vznikla spousta úspěšných start-upů, spolků či jiných organizací. Sami jsme na několika konferencích poznali, že tomu tak bohužel na většině středních škol není,“ říká student Martin Slezák o řediteli Smíchovské střední průmyslové školy Radku Sáblíkovi.
A nebyl zdaleka jediný, kdo na jeho adresu volil tak lichotivá slova. Ve středu před polednem se v konferenčním sále Smíchovské střední průmyslové školy sešlo hned několik desítek studentů, kteří přišli svého ředitele podpořit. Jak ujišťovali, přišli zcela dobrovolně, ve svém volném čase, protože jsou přesvědčeni, že právě jejich ředitel by byl vítaným obohacením horní parlamentní komory.
Iniciátorem takového nápadu byl právě Martin Slezák společně s dalšími dvěma studenty, Radkem Vosáhlem a Ondřejem Kondrčíkem. Nejdříve oslovili ohledně svého přání kandidatury do Senátu samotného ředitele a následně začali s dalšími studenty celou aktivitu promýšlet.
Nyní tak mají několik měsíců na to, aby se společně se svým kandidátem-ředitelem pokusili v podzimních volbách uspět. Už teď je ale pravděpodobné, že mezi soupeři budou mít dosavadního senátora Václava Lásku (SEN 21), který bude kandidovat ve stejném senátním obvodu jako Sáblík.
Kandidaturu oznámili studenti
Že studenti mají v případě Radko Sáblíka důležitou roli, bylo zřejmé během celé akce, kde oznamovali jeho politickou kandidaturu. Na pódiu se střídali právě frekventanti smíchovské „průmyslovky“, kteří vysvětlovali, v čem je jim ředitel blízký a proč jsou přesvědčeni, že právě on by měl v Senátu pracovat.
„Nikdy bych nečekal, že tady, v takových místech, budu mluvit. A ono se to nyní stalo, a to díky našemu panu řediteli,“ začal nominační tiskovku Ondřej Kondrčík, který popisoval, jak je ředitel Sáblík ke studentům otevřený a ochotný kdykoliv pomoci.
Popisoval také jeho odvahu k realizaci různých, často novátorských projektů, u nichž není předem jistý výsledek. „Jeho odvaha dělat věci jinak je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí,“ podotkl.
Radek Vosáhlo kromě toho upozorňoval na to, že jejich ředitel by díky své „hyperaktivitě“ v Senátu vyčníval a přinesl by spoustu změn. Stejně jako se to stalo v případě jejich školy. „Podívejte se kolem sebe. Na které jiné škole, s kterým jiným ředitelem by se dokázalo sejít 150 studentů na podporu jeho kampaně a celou organizaci? Prostě nepředstavitelné,“ prohlásil.
Studenti z Forbesu
Kromě tří iniciátorů Sáblíkovy kandidatury promluvilo také několik úspěšných studentů, kteří díky němu pracují na různých projektech. Například Václav Knapp se věnuje výzkumu umělé inteligence a kvantovým počítačům. Časopis Forbes ho dokonce zařadil v Česku mezi třicítku talentovaných lidí do 30 let.
„Pan ředitel měl na mě hlavně na začátku mé vědecké cesty velký vliv. Ještě než jsem měl nějaké jméno a historii výzkumu, tak se nebál na mě vsadit a pomohl mi získat první prostředky na vědeckou konferenci, která mi otevřela dveře ke spolupráci s různými univerzitami. A stejně tak mě podpořil při cestách na další konference, což pro mě bylo obrovsky důležité,“ uvedl mimo jiné Knapp.
Poté vystoupila studentka čtvrtého ročníku Anna Bučanská, která se věnuje robotizaci. „Dobrý lídr se pozná podle toho, kolik prostoru dokáže dát lidem kolem sebe. A pan ředitel dává nám studentům prostor od prvního dne, kdy na školu nastoupíme,“ upozornila.
A ve stejném duchu mluvili i studenti, kteří seděli mezi diváky celé akce. „My studenti opravdu chceme, aby možnosti, které máme my tady na naší škole, měli také studenti na jiných školách po celé republice. A věřím, že když pan ředitel bude senátorem, tak tomu napomůže,“ vysvětloval například student jménem Václav.
Na akci dorazil také předseda ODS Martin Kupka, Sáblík se totiž pokusí dostat do Senátu s podporou této strany. Několikrát ale upozorňoval, že jej jako první oslovili studenti a ODS přišla až několik měsíců poté.
„Rozhodně to není tak, že studenti naší školy mají nějakou povinnost mě podporovat. U nás platí svoboda názorů, jsme zcela otevření různým názorům, to je podstata naší školy. Kdo naši školu zná, tak ví, že tomu tak skutečně je,“ uvedl Sáblík.