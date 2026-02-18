Pomodli se k předkům, připrav kohouta. Jak počeštělí Vietnamci slaví nový lunární rok

Významnější vietnamský svátek byste zkrátka nenašli. Asijský kontinent oslavil nový lunární rok, s nímž se pojí plejáda rituálů. Vietnam pochopitelně není výjimkou – bez červených obálek s penězi, broskvových květů a stolu plného tradičních pokrmů se lunární oslavy „Tét“ neobejdou. Jak moc je ale prožívá „počeštělá“ nebo v Česku narozená druhá generace Vietnamců? Zeptali jsme se několika z nich.
Letošní oslavy připadly na 17. února. Zatímco ve Vietnamu nebyla nouze o ohňostroje a bouřlivé veselí v ulicích, ve vietnamské komunitě v České republice bylo přivítání nového lunárního roku ve znamení Ohnivého koně výrazně komornější záležitostí. Odehrálo se především v úzkých rodinných kruzích.
Klíčové prvky oslav ovšem zůstávají – ať už jde o rozdávání červených obálek s penězi „lì xì“ nejmladším členům domácnosti nebo hodování nad rýžovými koláči s vepřovým bůčkem „bánh chưng“.
„Letos slavíme poprvé i s miminkem, takže jsou svátky pro naši rodinu mimořádné. Rodiče mají obrovskou radost a my s nadsázkou vtipkujeme, že zatímco obvykle jsme byli jen dárci lì xì, letos se nám díky naší nejmenší možná poprvé také něco vrátí,“ řekl Aktuálně.cz mladý otec a markeťák Duc Anh Le, též šéf spolku Viet Up.
„Usmažíme závitky a stačí to“
Ne všichni ale slaví lunární nový rok tak důsledně. U nemalé části druhé generace Vietnamců, která se narodila v České republice, vše začíná a končí večeří, případně rozdáváním zmíněných obálek. Někteří přiznávají, že Tét sledují vesměs zpovzdálí.
„Pro mě to moc není. Kdyby to neslavili vyloženě mí rodiče, klidně bych to vynechal. A i u nás se jen většinou sejdeme, koupíme rýžový koláč, doma k tomu usmažíme závitky a stačí to. Obálky s penězi už dávno nedostávám, je mi holt 40. Přiznám se, že s českou partnerkou mnohem pečlivěji slavíme Vánoce,“ doplnil v anketě také programátor Hoang Nguyen ze Zlína.
Najdou se ovšem vietnamští rodiče, kteří na tradicích naopak lpí – a vyžadují to i po svých „počeštělých“ dětech. „Lunární nový rok slavím poměrně tradičně, protože mě do toho rodiče zasvětili. Postupně jsem si akorát uvědomila, že mi nikdy nevysvětlili, proč se co dělá. Říkali mi: prostě to udělej, až se vdáš, budou se ti tyto tradice hodit,“ popsala svou zkušenost grafička Bao Nhi Do.
Paradoxně se o komplexnosti a původu řady vietnamských novoročních tradic dozvěděla až od svých druhogeneračních vrstevníků z Viet Upu, s nimiž organizuje osvětové akce a workshopy. „Teď už svátky slavím i s tím kontextem,“ dodala.
Pomodli se, ukliď a připrav kohouta
Že jsou rodiče zásadním hnacím motorem, co se týče předávání vietnamských zvyků, potvrdila i ilustrátorka Bao Quyen. Ta podle svých slov slaví Tét celkem důsledně, i když její rodiče každý rok v tomto období létají do Vietnamu.
„Neslavím tedy s nimi, ale vždycky mě povolají, abych jela domů, pomodlila se k předkům, připravila vařeného kohouta, nakoupila bánh chưng na Sapě, uklidila doma a dala všem mladým červené obálky s penězi,“ uvedla pro Aktuálně.cz.
I někteří Vietnamci z druhé generace pak dbají na to, aby se klíčové zvyky předávaly dál. To je případ podcasterky, podnikatelky a matky dvou dětí Thuy Duong Trinh. Je to též důvod, proč se během lunárního roku snaží v rámci možností dodržovat zajetá pravidla.
„Děláme základní rituály, jako je sváteční hostina, zapalujeme vonné tyčinky, vybíráme, kdo jako první vstoupí do domu v novém roce, aby to přineslo štěstí a měl tu správnou auru,“ vyjmenovala redaktorovi seznam zvyků, které se pojí s Tét.
S dětmi pak ještě před oslavami zamířila do buddhistické pagody u Benešova, kde učila své ratolesti balit rýžový koláč bánh chưng do listů chlebovníku. Došlo také na zdobení broskvoně a přípravy dalších tradičních dekorací.
„Chceme, aby děti znaly proces balení bánh chưng a atmosféru příprav. Děti sice mají prázdniny, ale vzhledem k tomu, že to byl pracovní den, tak manžel musel do práce. Bohužel to není taková atmosféra jako ve Vietnamu, takže co jde, to se snažíme zachovat,“ uzavřela Thuy Duong.
Jak slaví Tét další Vietnamci z druhé generace?
Quang, podnikatel: „Popravdě téměř vůbec. Hlavní je, že se sejdeme a dáme si nějaké jídlo. Co se týče červené lepkavé rýže nebo bánh chưng, na tom jsem si začal zakládat až nedávno, když jsem si říkal, že bych oslavy chtěl zažít pořádně. Když byl taťka doma, tak jsme pouštěli i kapra do řeky. Jen jsem pak zjistil, že to pro toho kapra není úplně dobré.“
Minho, IT podpora: „Nový lunární rok slavím s rodiči. Vždy se u nich sejdeme s bráchou a slavíme vlastně jenom takovou skromnou večeří, kde máme klasické tradiční pokrmy a pak si navzájem dáváme obálky.“
Sebastian, technická podpora: „Nikdy jsem moc neslavil Tét. Ale když jsem ve svých 20 letech objevoval své kořeny, tak jsem se začal o svátek více zajímat. Teď se ho snažím slavit alespoň symbolicky.“