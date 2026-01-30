Smutný plyšový koník dobývá Čínu, z chyby ve výrobě je hit

Čína má nový internetový fenomén - plyšového koně se zamračeným obličejem. Ačkoli jde o chybu ve výrobě, hračka jde na odbyt, protože se v ní podle některých zhlížejí stejně smutní pracující, napsal web stanice BBC. Plyšák jde do oběhu před oslavami lunárního nového roku ve znamení koně, které začínají v úterý 17. února.
Koník, který měří zhruba 20 centimetrů a stojí 25 jüanů (73 Kč), má zlatý obojek se zvonkem a na těle zlatě vyšitý nápis "peníze přicházejí rychle". Je navíc celý červený, což má symbolizovat štěstí. Na první pohled ale upoutá jeho smutný výraz, což nedopatřením způsobil jeden z pracovníků, který zvířeti našil úsměv obráceně.
Čang Chuo-čching, majitelka obchodu Happy Sister ve městě I-wu na východě Číny, se obávala, že bude muset vrátit peníze zákazníkovi, který si plyšáka koupil. Když se ale po internetu začaly šířit fotografie nepovedené hračky, začal být o výrobek enormní zájem. Podle Čang to je díky tomu, že smutný výraz zvířete se podobá životům mladých pracujících v Číně.
„Hodně lidem se (hračka) líbí. Říkají, že dává smysl a že odpovídá duchu otroků ve velkých firmách. Plačící kůň opravdu odráží realitu dnešních zaměstnanců. Kolují vtipy o tom, že plačící kůň ukazuje, jak vypadáte v práci, zatímco usmívající se kůň zase to, jak vypadáte po práci,“ řekla Čang, jejíž výrobna musela zvýšit produkci, aby uspokojila poptávku přicházející i z ciziny.
Podobně smýšlí i majitelka dalšího obchodu Lou Čen-sien, podle které je sice kůň ošklivý, ale představuje citovou hodnotu hledanou mladými lidmi. Ti podle ní chodí do práce také se smutným obličejem a když skončí, jsou hned šťastní. „Pokud se všichni takhle nastaví, není to úplně správně. Myslím si, že v práci by se mělo tvrdě pracovat a po práci být šťastný, ale neměly by to být extrémní protiklady,“ dodala.
Apple hlásí silný růst, prodeje iPhonů lámou rekordy
Americká technologická společnost Apple zvýšila tržby v prvním čtvrtletí meziročně o 16 procent na 143,8 miliardy dolarů (2,9 bilionu Kč), a překonala tak odhady analytiků. Pomohla jí vysoká poptávka po jejích chytrých telefonech a prudké oživení v Číně. Společnost to uvedla ve čtvrtek po skončení burzovního obchodování ve Spojených státech. Vyšší než očekávaný vykázala i zisk.
ŽIVĚPutin zastaví palbu na Kyjev, slíbil mi to, říká Trump. I Zelenskyj s tím počítá
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil dnes podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy v zásobování elektrickou energií, teplem i vodou.
"Jde o etické paradoxy." Jiří Havelka o tom, co škodí Dejvickému divadlu
Může současné umění ztvárnit příběh reálných postav, aniž by s tím souhlasily? Téma, které v Česku odstartovala kauza kolem filmu Sbormistr a jeho volném pojetí příběhů dívek. Podle režiséra Jiřího Havelky se v Česku pomalu učíme definovat pravidla pro umělecké pojetí „skutečných příběhů“ a jejich „majitelé“ v něm podle něj mají důležitý hlas.
Energie zlevňují: ČEZ snížil ceny plynu i elektřiny pro nové klienty
Energetická společnost ČEZ od pátku zlevnila pro nové zákazníky fixované ceny energií. Dodávky plynu se závazkem ČEZ nově nabídl za cenu meziročně nižší až o 40 procent, ceny některých fixovaných tarifů elektřiny klesnou meziročně až o desetinu. ČEZ o tom informoval v tiskové zprávě. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé, například E.ON nyní zavedl plně digitální tarif.
Zacha pomohl v NHL gólem k výhře Bostonu, Dobeš vychytal další výhru
Pavel Zacha přispěl v NHL jedním gólem k výhře hokejistů Bostonu 6:3 nad Philadelphií. Jakub Dobeš zastavil 26 střel, dovedl Montreal k výhře 7:3 nad Coloradem a byl zvolen druhou hvězdou utkání. Karel Vejmelka inkasoval třikrát v posledních dvou minutách, během kterých Carolina otočila v utkání s Utahem skóre z 2:4 na konečných 5:4.