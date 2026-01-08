Měl agent právo zabít řidičku v Minneapolisu? Klíčová jsou dvě pravidla

Smrt řidičky zabité federálními agenty ve Spojených státech rozvířila značné emoce. Žena byla zastřelena, když se snažila ujet před agenty Úřadu pro migraci a cla. Zda bylo užití smrtící síly oprávněné, není tu tuto chvíli jasné. Existují však pravidla, která mohou napovědět.
Americká občanka, básnířka a 37letá obyvatelka Minneapolisu Renee Nicole Goodová, se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů Úřadu pro migraci a cla (ICE). Jeden z nich na ujíždějící řidičku vystřelil a zabil ji.
Její smrt Spojené státy rozdělila. Zatímco federální ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová zásah hájila s tím, že žena se agenta pokoušela přejet, starosta Minneapolisu Jacob Frey tuto verzi odmítl a uvedl, že agent bezohledně zneužil svou pravomoc. Imigrační agenty přitom vyzval, aby ihned opustili jeho město, což ve čtvrtek společně s ním opakovaly desítky demonstrantů v ulicích města.
Celá událost byla zachycena na několika záznamech. Jedno z videí tak například ukazuje agenta stojícího poblíž kapoty vozidla, jak třikrát vystřelil, zatímco Goodová řídí. Nejméně dva agenti pak stojí poblíž přední strany řidiče vozidla.
Americký prezident Donald Trump je názoru, že policista měl právo střílet a řidičku, která na agenta údajně autem najela, označuje za teroristku.
Nestačí být na útěku
Pravidla, kterými se má policie a další donucovací orgány řídit, ale už tak jednoznačný soud nevynáší.
V předpisech pro použití síly, vydaných pro ozbrojené složky americkým ministerstvem vnitra, se píše, že příslušníci donucovacích prostředků sice mohou užít smrtící sílu, “musí ale být objektivně přiměřená s ohledem na fakta a okolnosti“ - tedy v případě nutnosti a pouze pokud člověk, vůči kterému zasahuje, představuje bezprostřední ohrožení života či riziko vážného zranění policisty nebo jiné osoby. Agenti tak nesmí zabít člověka, který pouze utíká, ale na nikoho neútočí.
Pravidla pak stanovují dva klíčové body, kdy agent smí zabít člověka ve vozidle. Zaprvé, pokud člověk používá nebo hrozí použitím smrtící síly, a to jinými prostředky než samotným vozidlem. Jde tedy o případ, kdy řidič například vytáhne zbraň.
Druhý bod pak říká, že policista může střílet, pokud vozidlo, v kterém řidič jede, představuje bezprostřední hrozbu a neexistuje žádná jiná objektivně rozumná možnost obrany. A to včetně explicitně zmíněného „uhnutí z cesty“. Pokud je tak možné jedoucímu vozidlu uhnout, agent nesmí řidiče zabít.
Policista měl stát před autem a incident si nahrávat
Zda příslušník migrační policie, který Goodovou zastřelil, mohl vozidlu uhnout, je v současnosti předmětem spekulací. Jisté ale je, že podle minneapolské policie nebyl nijak zraněn.
Jak ovšem pro server CBS News uvedl nejmenovaný federální agent, člověk, který proti řidiči zasahuje, by se vůbec neměl dostat do pozice, kdy stojí před autem. „Z taktického hlediska: proč byste se dostával do takové situace? Proto je výcvik tak důležitý. Proto je tak důležité správné umístění,“ uvedl.
„Provádím zastavování vozidel už 25 let. Nikdy jsem se nechtěl úmyslně dostat před vozidlo,“ potvrdil jeho slova další, dnes už bývalý agent.
Bývalý člen ICE rovněž podle serveru upozornil, že se zdá, že agent, který vystřelil, nahrával nebo fotografoval řidiče mobilním telefonem v levé ruce, zatímco druhou rukou tasil zbraň, což je detail, který vyvolává otázky ohledně polohy, zaměření a dostupných „únikových cest“.
