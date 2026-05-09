Putin záměrně neukázal největší sílu, popsal Just "intimní přehlídku" v Moskvě

„Vladimir Putin si uspořádal intimní přehlídku,“ hodnotí z Moskvy novinář Jiří Just ruské oslavy ke Dni vítězství. Absence těžké techniky podle něj sice ubrala na velkoleposti, v ulicích ruské metropole je však znát, že pro běžné Rusy zůstává 9. květen nejdůležitějším státním svátkem. Za hlavní událost spojenou s letošními oslavami pak Just považuje dohodu Ruska, Ukrajiny a USA na příměří.
Rusko dnes na Rudém náměstí oslavilo 81. výročí porážky nacistického Německa. Jak na vás letošní přehlídka působila v porovnání s předchozími roky?
Dá se říct, že působila mnohem skromněji. Asi nejvýznamnější na letošní přehlídce bylo nakonec to, že se Rusko, Ukrajina a Spojené státy dohodly na nějaké formě příměří. To je podle mě hlavní událost spojená s letošními oslavami.
Ani Putinův projev nebyl nijak výrazný. Na naše poměry, z pohledu vnějšího pozorovatele, byl poměrně nevýrazný a vlastně v něm nic zásadního nezaznělo. Přitom Kreml předem naznačoval, že půjde o důležitý projev. Nakonec tam ale nic překvapivého nepadlo.
A vzhledem k tomu, že po Rudém náměstí defilovali v podstatě jen vojáci a chyběla těžká technika, působilo to celé spíš rutinně. Byli tam sice i Severokorejci, ale ty jsme viděli už loni, takže ani to nebylo žádné překvapení. Ta přehlídka vlastně odpovídala tomu, že šlo o 81. výročí konce války - nebylo to nic mimořádného.
Těžká technika se na přehlídce neobjevila po téměř dvaceti letech. To nepůsobí zrovna jako tradiční demonstrace síly…
Bylo to takové intimní. Vladimir Putin si uspořádal intimní přehlídku, když to řeknu trochu s nadsázkou.
Na jednu stranu to opravdu nepůsobilo jako ukázka skutečné síly Ruska. Neobjevily se tam ani tradiční raketové komplexy Jars. Přitom teoreticky by je Kreml ukázat mohl.
Jenže už od začátku války se mezi proruskými válečnými blogery objevovala kritika, proč se technika ukazuje v Moskvě, když by měla být na frontě. Dá se tedy říct, že Putin tímto způsobem částečně vyslyšel tuhle kritiku.
Zároveň to ale odpovídá současné době. Vladimir Putin si zřejmě nemůže dovolit předvádět techniku, kterou reálně potřebuje na frontě.
Proč byly zrovna letos tak výrazné obavy z možných ukrajinských útoků? Šlo již o několikátou přehlídku od začátku války a Ukrajinci se k tomu dosud nikdy neuchýlili.
Ukrajina výrazně zlepšila své schopnosti v oblasti dronů. Nejde jen o technologii, ale i o množství. Zatímco před rokem šlo maximálně o desítky dronů, dnes už mohou na ruské území útočit stovky bezpilotních prostředků najednou.
A s tím má ruská protivzdušná obrana problém. Má slabá místa a může být zahlcena. V Moskvě se podle mě obávali, že by Ukrajina mohla shromáždit větší množství dronů a pokusit se zasáhnout přímo hlavní město nebo dokonce Rudé náměstí.
Počet ukrajinských dronových útoků na ruské území se zkrátka zvyšuje a Moskva to velmi dobře ví.
Už jste zmínil, že projev Vladimira Putina nebyl nijak výrazný. Zaznělo v něm alespoň něco, co by stálo za pozornost? Bylo to spíše o válce na Ukrajině nebo o druhé světové válce?
Bylo to spíš o druhé světové válce. Ukrajina tam samozřejmě zaznívala také, stejně jako kritika NATO a západní podpory Kyjevu, ale jinak tam nic zásadního nepadlo.
Objevovaly se spekulace, že Putin může ostřeji vystoupit proti Evropě nebo oznámit nějaký významný krok, třeba mobilizaci. Nic takového se ale nestalo.
Byl to projev odpovídající tomu, že šlo o 81. výročí konce války, které samo o sobě není nijak jubilejní.
Co zahraniční hosté? Letos jich do Moskvy přijelo výrazně méně než v minulých letech.
To podle mě také odpovídá tomu, že nešlo o kulaté výročí. I v minulosti na podobné „nejubilejní“ ročníky přijíždělo méně hostů.
Dokonce bych věřil i tomu, co říkal mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov - že tentokrát nikoho explicitně nezvali a přijel prostě ten, kdo chtěl. Vidíme to třeba i na Robertu Ficovi, který podle všeho opravdu chtěl přijet.
Jak Den vítězství prožívají běžní Rusové? Je v ulicích Moskvy skutečně znát, že jde o nejdůležitější svátek v zemi?
Bezesporu ano. Je to skutečně nejvýznamnější svátek v Rusku.
Vidíte to i v běžném životě. Třeba včera jsme šli se synem ze školky a viděli jsme děti z nižších tříd, jak nesou květiny k pamětním deskám partyzánek v naší ulici. Už děti jsou vedené k tomu, aby si ten svátek připomínaly.
Moje tchyně si doma zpívala známou píseň Děň Pobědy. A manželka, která je spíš opozičně naladěná, mi dnes říkala, že je škoda, že jsme se se synem nedívali na přehlídku.
A právě to je důležité - ten svátek vnímají prakticky všichni. Nejen lidé podporující Kreml, ale i část opozice. Každá rodina má někoho, kdo válkou prošel - pradědečka, prababičku, někoho, kdo bojoval nebo pracoval v zázemí.
Zároveň Rusové vnímají druhou světovou válku jako okamžik, kdy se Sovětský svaz stal světovou velmocí vedle Spojených států. I proto je ten svátek pro ně tak důležitý.
Rusko v posledním týdnu stahovalo k metropoli velké množství protivzdušné obrany, uzavíralo letiště či omezovalo mobilní internet. Pociťujete vy osobně posílená bezpečnostní opatření?
Nejvíc asi výpadky internetu. Dnes měl být mobilní internet vypnutý hlavně v centru Moskvy. Já to na okraji města moc nepocítil, ale 5. května vypnuli internet na několik hodin v celé Moskvě a nefungovaly ani SMS zprávy.
To už pocítili všichni. Tentokrát ale operátoři lidi předem varovali a omezení trvalo jen několik hodin. Bylo to mnohem snesitelnější než v březnu, kdy byl internet v Moskvě omezený téměř tři týdny.