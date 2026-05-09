Ukrajinskou armádu plní vojáci z překvapivé země. Domů se vrací jen zlomek

„Zacházejí s námi dost špatně.“ Ukrajinskou armádu plní vojáci z překvapivé země, vřelé přijetí je ale nečeká.
Z tisíců kilometrů vzdálené Kolumbie míří na Ukrajinu více bojovníků než z jakékoli jiné země. Zkušenosti z guerillových konfliktů z nich dělají žádanou posilu a málo příležitostí je táhne k dobře placeným kontraktům. Veteráni z fronty ale mluví o diskriminaci, bleskovém nasazení s mizernou přípravou a malých nadějích na návrat domů.
Zahraniční vojáci nejsou v ukrajinské armádě žádnou novinkou. Mezi dobrovolníky běžně najdete Švédy, Kanaďany, Němce i Čechy. Největší početní zastoupení má ale země, kterou by člověk pravděpodobně netipoval.
„Doma jsem pracoval jako voják, nejdřív v armádě, pak pro soukromé firmy. Neměl jsem ale moc příležitostí, tak jsem se rozhodl využít, co umím, a podpořit tuto zemi,“ popisuje ve videu ukrajinského deníku Kyiv Independent dobrovolník z Kolumbie, proč před dvěma lety přijel na Ukrajinu.
Podle dostupných informací nepřichází z žádné země na Ukrajinu tolik vojáků jako z Kolumbie. Vzdálenost je překvapivá, ale fenomén, jak popisuje reportáž televize France24, dává smysl.
V Kolumbii celé dekády probíhaly menší, intenzivní střety mezi para-vojenskými guerillami, kartely, armádou a soukromými bezpečnostními agenturami. V důsledku toho je tak v zemi velké množství lidí s bojovými zkušenostmi, kteří se ale od zklidnění situace v roce 2016 ocitli bez práce a s těžkou cestou ke znovuzapojení do civilního života.
Jihoamerická země je tak obrovskou „zásobárnou“ lidí s vojenskými zkušenostmi, ovšem doma, bez stabilní a dobře placené práce. Zkušenosti s bojem ve velmi náročném terénu a podmínkách představují obrovský „bonus“, jak popisuje nejmenovaný voják ve videu. „Kolumbijci jsou velmi žádaní, protože máme zkušenosti s bojem v horách, v džunglích a lesech,“ říká.
V Kolumbii proto od začátku ruské invaze postupně vznikal propracovaný systém na rekrutaci bojovníků. Jak popisuje voják pro Kyiv Independent, v zemi momentálně působí několik náborářů, a to Ukrajinců i Kolumbijců. Ti operují z hotelů, kam za nimi potenciální rekruti přichází, ubytují se po dobu testování fyzické zdatnosti a vyřizování oficiálních záležitostí a poté rovnou odlétají na výcvik.
Domů se vrací dva z třiceti
Samotný výcvik a podmínky, které Kolumbijci v ukrajinské armádě zažívají, jsou ale daleko od režimu, kterým prochází samotní Ukrajinci. „Rozhodně zažíváme hodně diskriminace a nedůvěry. Můj výcvik trval jen tři dny a poté jsem byl rovnou poslaný na frontu,“ popisuje kolumbijský žoldák.
To se projevuje výrazně vyšší úmrtností kolumbijských bojovníků. „Loni nás bylo ve skupině 30. Kontrakt jsme dokončili dva,“ popisuje voják. A o ponurých vyhlídkách Kolumbijců na Ukrajině mluví i další veterán. „Nechoďte sem, říkám Kolumbijcům. Mnohem vás víc zde umírá, než se vrací domů,“ varoval své krajany pro Atlantic Council.
Dalším aspektem je, že ukrajinští náboráři nejsou ohledně rekrutů nijak vybíraví. Do armády tak nemíří jen bývalí vojáci, ale i členové guerill a kartelů. Na frontě tak často vzniká paradoxní situace, kdy bok po boku bojují lidé, kteří po sobě jen před pár lety tisíce kilometrů daleko stříleli.
Nabídky rezervoáru lidské síly pro čtyři roky trvající konflikt si však začíná všímat i Rusko, které v Kolumbii rovněž vydržuje vlastní náboráře a podle serveru France24 vede dokonce cílenou náborovou kampaň přes sociální sítě jako TikTok.
Podmínky pro kolumbijské rekruty v Rusku ale mají být ještě horší. „Neznám nikoho osobně, ale slyšel jsem o hodně vojácích, co se přidali k Rusku, o nikom jsem ale neslyšel, že by se vrátil,“ popisuje kolumbijský dobrovolník.