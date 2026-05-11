Drama na konci světa: Britové podnikli riskantní operaci kvůli smrtícímu viru

Britští výsadkáři a vojenští zdravotníci provedli mimořádnou operaci na nejodlehlejším obydleném ostrově světa Tristan da Cunha. Na ostrov bez letiště dopravili kyslík a zdravotnický materiál pro muže s podezřením na hantavirus. Podle armády šlo o technicky mimořádně náročný seskok.
Tým šesti parašutistů a dvou vojenských zdravotníků z 16. výsadkové útočné brigády vyskočil z transportního letounu RAF A400M. Stroj nejprve urazil téměř 6800 kilometrů z britské základny RAF Brize Norton v hrabství Oxfordshire na ostrov Ascension a následně dalších 3000 kilometrů jižním směrem k Tristanu da Cunha.
Na ostrově žije jen 221 obyvatel a chybí zde přistávací dráha, takže je běžně dostupný pouze lodí. V tomto případě ale podle armády nebyl čas čekat. Infikovanému muži docházely zásoby kyslíku.
Velitel 16. letecké útočné brigády brigádní generál Ed Cartwright uvedl, že šlo o mimořádně riskantní operaci. Parašutisté podle něj čelili „opravdu náročnému technickému seskoku“ kvůli silnému větru i malé rozloze ostrova. Britské ministerstvo obrany uvedlo, že průměrná rychlost větru v oblasti často přesahuje 40 kilometrů za hodinu.
Podle Cartwrighta byli výsadkáři vysazeni asi pět kilometrů nad jižním Atlantikem. Ve vzduchu se museli otočit proti větru, který je následně nesl zpět nad ostrov, kde přistáli na jeho okraji.
„Když to pokazíte, skončíte v Atlantiku,“ řekl generál BBC.
Spolu s vojáky byly na ostrov shozeny zásoby kyslíku a další zdravotnický materiál. Letoun RAF A400M musel být během letu doplňován palivem z tankovacího stroje RAF Voyager.
Britské ministerstvo obrany uvedlo, že šlo o první případ, kdy britská armáda nasadila zdravotnický personál k humanitární pomoci prostřednictvím seskoku padákem.
Pomoc byla určena především britskému občanovi, který cestoval na výletní lodi Hondius zasažené epidemií hantaviru. Loď mezi 13. a 15. dubnem zakotvila u ostrova Tristan da Cunha. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že muž 28. dubna nahlásil příznaky odpovídající hantaviru. Nyní je ve stabilizovaném stavu a v izolaci.
„Vzhledem k tomu, že zásoby kyslíku na ostrově byly kriticky nízké, byl letecký výsadek se zdravotnickým personálem jediným způsobem, jak pacientovi včas poskytnout životně důležitou péči,“ uvedlo britské ministerstvo obrany.