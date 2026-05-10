Nejdřív bomby, pak drony číhající na záchranáře. Rusové útočili nevybíravou strategií

„Cynický útok,“ komentují Ukrajinci smrtící vlnu bombardování během domlouvání příměří

Zuzana Marková,Vojtěch Kadaňka

V noci z 5. na 6. května udeřilo Rusko na Ukrajinu ničivou sérií útoků. Po celé zemi zemřely v důsledku náletů bezmála tři desítky lidí, mnoho dalších utrpělo zranění. Nejhůř bylo zasažené Záporoží. Nálety na civilní cíle přišly v době, kdy ukrajinský prezident vyhlásil zastavení bojů a příměří se dožadoval i Kreml.

Při jednom z nejhorších úderů zemřelo v Záporožské oblasti 12 lidí. „Jsou to naprosto cynické, nesmyslné teroristické útoky bez jakéhokoli vojenského smyslu,“ napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích.

Útok na Záporoží měl být podle Ukrajinců ničivější než obvykle i kvůli nevybíravé strategii. „Nejdříve zničili několik budov naváděnými vzdušnými bombami, aby poté zdemolovanou oblast se zraněnými dlouze ostřelovali drony Šáhid, a znemožnili tak práci záchranářům,“ popsala útok tamější radní.

Drony a rakety mířící na Záporoží byly ale jen jednou, byť nejničivější, částí koordinovaného útoku. Rusové mířili i na další tři oblasti napříč východní Ukrajinou a - jak informuje agentura Reuters - dohromady připravili o život nejméně 27 lidí.

Nejistá příměří

Vlna útoků navíc přišla jen den poté, co Kyjev nabídl příměří, které by trvalo od 6. května až do konce oslav vítězství v druhé světové válce 9. května. Příměří přitom vyhlásila i Ruská federace. Mír zbraní chce ale pouze 8. a 9. května, při příležitosti oslav konce druhé světové války a tradiční vojenské přehlídky v Moskvě.

Ruské ministerstvo obrany přitom konstatovalo, že od Ukrajiny očekává totéž. A varovalo, že jakýkoli pokus narušit oslavy vyvolá ruský odvetný útok na centrum Kyjeva.

Zelenskyj reagoval slovy, že „nastal čas, aby ruští představitelé podnikli skutečné kroky k ukončení své války. Zvlášť pokud ruské ministerstvo obrany věří, že bez dobré vůle Ukrajiny nedokáže moskevskou přehlídku uspořádat“.

Jak uvádí ukrajinský deník Kyiv Independent, Moskva nabízí příměří relativně často, zpravidla během náboženských svátků. Klid zbraní zatím ale ani jednou nevydržel. Podle velení ukrajinské armády poslední takové příměří, během pravoslavných oslav Velikonoc, narušil Kreml téměř v 11 tisícech případů.

Záběry z dronu, kdy ukrajinští vojáci objevili seniorku v ostřelované oblasti. Pomocí bezpilotního vozidla ji následně několik hodin převáželi do bezpečí. | Video: Třetí armádní sbor UA
