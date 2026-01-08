"Veřejná vražda." Vypadněte z Minneapolisu! vzkázal imigračním agentům starosta

Tisíce lidí se zúčastnily pietního shromáždění v Minneapolisu, aby uctily památku ženy, kterou tam ve středu na ulici zastřelil agent Úřadu pro migraci a cla (ICE).
Obyvatelé města poklidně, avšak se zlobou, na místě incidentu protestovali proti raziím federálních imigračních agentů ve městě, píše deník The New York Times (NYT). Na místo nosili květiny, zapalovali svíčky a někteří drželi protestní transparenty. Podle ministerstva vnitřní bezpečnosti agent ICE střílel v sebeobraně, když do něj žena najížděla vozem, místní úřady to jednoznačně odmítly.
Obětí střelby imigračního agenta je 37letá Američanka a obyvatelka Minneapolisu Renee Nicole Goodová, uvedly úřady. "Byla nesmírně soucitná. Celý život se starala o druhé. Byla milující, shovívavá a laskavá. Byl to úžasný člověk," řekla listu Minnesota Star Tribune o Goodové její matka Donna Gangerová.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová dotyčného hájila agenta s tím, že žena se ho pokoušela přejet svým vozem. Ze strany Goodové se jednalo o "čin domácího terorismu" namířený proti zástupcům ICE, uvedla Noemová. Řidička se je podle ní snažila přejet a narazila do nich autem.
Starosta Minneapolisu Jacob Frey tento popis označil za "hovadinu". Jednalo se podle něj o bezohledné použití moci ze strany agenta, které mělo za následek zabití ženy. "Vypadněte, do prdele, z Minneapolisu!" vzkázal na tiskové konferenci starosta města agentům ICE.
Na videích, která z různých úhlů pořídili svědci incidentu, jeden z příslušníků ICE sahá otevřeným okénkem do kabiny rozjíždějícího se auta. Druhý k vozidlu přijde zepředu a třikrát vystřelí a zároveň před autem uskakuje, zatímco vozidlo se mu vyhýbá. Vůz se následně zastavil po nárazu do jiného zaparkovaného auta. Lidé v okolí na policii a agenty ICE pokřikovali a dohadovali se s nimi. "Ostuda, ostuda, ostuda" nebo "ICE pryč z Minnesoty," křičeli.
"Viděl jsem to video. Nevěřte této propagandistické mašinérii," napsal demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz na sociální síti X, kde sdílel příspěvek ministerstva vnitřní bezpečnosti o incidentu. Guvernér zároveň slíbil, že stát zajistí řádné vyšetření zastřelení ženy. Walz předtím v narážce na aktivitu imigračních agentů novinářům řekl, že jeho stát čelí útoku kvůli odporné administrativě, které nezáleží na blahu obyvatel Minnesoty.
Demokratická kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová dění odsoudila jako "veřejnou vraždu". Její demokratická kolegyně v Kongresu Robin Kellyová oznámila, že kvůli střelbě plánuje usilovat o ústavní žalobu, neboli impeachment, na Noemovou, kterou obvinila z bránění spravedlnosti a zneužití důvěry veřejnosti.
Představitelé federálních imigračních úřadů popsali své působení v Minnesotě jako svou doposud největší operaci. Účastní se jí více než 2000 příslušníků imigračních úřadů, kteří podle Noemové doposud zadržely více než 1500 lidí. Imigrační razie v Minnesotě cílí především na přistěhovalce ze Somálska. Stát je domovem největší somálské diaspory na světě. Žije zde přibližně 80 000 lidí somálského původu, přičemž drtivá většina z nich jsou američtí občané nebo obyvatelé s povolením k trvalému pobytu.
Úsilí ICE ve státě je součást širší protiimigrační kampaně napříč Spojenými státy poté, co americký prezident Donald Trump zahájil své druhé funkční období s tvrzením, že z USA vyhostí miliony lidí.