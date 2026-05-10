Dramatická změna poměru obětí. Rusko tíží rekordní ztráty na životech, zní z Kyjeva

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se podíl padlých a raněných na ruské straně v konfliktu blíží poměru 2:1. Pokud jsou čísla správná, mohlo by jít o rekordní poměr padlých a raněných v moderní historii válčení.
Jde o dramatickou změnu oproti dřívějším fázím války Ruska proti Ukrajině, řekl deníku Kyiv Independent zdroj z kanceláře prezidenta. Zatímco do roku 2025 tvořili padlí asi 35 procent všech ztrát ruské armády, aktuálně by mělo jít až o 62 procent, čímž se poměr vůči raněným prakticky obrátil.
Informace údajně pochází od zpravodajců ze Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU) a ukrajinské vojenské rozvědky (HUR).
Ověřit taková data není snadné, upozorňuje Kyiv Independent s dovětkem, že ruské úřady oficiální informace o ztrátách od začátku války nezveřejňují. Podle think-tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS) nicméně ruské síly mezi únorem 2022 a prosincem 2025 utrpěly téměř 1,2 milionu bojových ztrát (mrtvých, zraněných a pohřešovaných lidí), padlých přitom někteří analytici odhadují na 275 až 325 tisíc.