V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy agentem, policie zatýkala

V americkém městě Minneapolis ve čtvrtek již druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela, uvedla televize CNN.
Ve městě z bezpečnostních důvodů zůstaly uzavřené některé školy a guvernér státu Minnesota vyzval k zachování klidu, napsala agentura AP.
Místní samosprávu i obyvatele rozhorčila středeční smrt 37leté obyvatelky Minneapolisu Renee Nicole Goodové, která se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů ICE. Jeden z nich na ujíždějící řidičku vystřelil a zabil ji. Zatímco federální ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová jej hájila s tím, že žena se ho pokoušela přejet, starosta Minneapolisu Jacob Frey tuto verzi rázně odmítl a uvedl, že agent bezohledně zneužil svou moc. Vyzval imigrační agenty, aby ihned opustili jeho město, což ve čtvrtek opakovaly desítky demonstrantů.
"Běžte domů, nacisti!" znělo podle AP jedno z hesel, které provolávali lidé shromáždění v mrazivém počasí na zasněžené ulici před federální budovou. Na některých plakátech se objevil i nápis "gestapo" odkazující na nacistickou politickou policii považovanou za nástroj teroru v hitlerovském Německu v letech 1933-1945. Lidé volali po tom, aby ICE okamžitě opustil město, v jehož oblasti nasadilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti podle Noemové při vůbec největší protiimigrační akci na 2000 lidí.
Demonstrantům se v přístupu k federální budově snažilo zabránit několik desítek policejních těžkooděnců. Ve snaze vytlačit protestující z blízkosti budovy podle CNN policisté použili slzný plyn a několik lidí zadrželi.
Mladou ženu z Blanenska, jež se v úterý nevrátila domů, našla policie v pořádku
Policisté našli osmnáctiletou ženu z Blanenska, která se v úterý nevrátila domů a ve středu ráno nepřišla do školy. Je nezraněná a v pořádku, uvedl na policejním webu mluvčí David Chaloupka. "I díky množství podnětů se dnes pohřešovanou podařilo vypátrat v sousední zemi, je nezraněná a v pořádku," napsal mluvčí.
Spojené státy zažijí kvůli své migrační politice nižší růst populace, uvádí úřad
Spojené státy v příštích deseti letech zažijí nižší růst populace, a to kvůli přísnější migrační politice, kterou prosazuje administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z analýzy nezávislého Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO), na kterou upozornila stanice NPR. Do roku 2035 by Spojené státy měly mít 357 milionů obyvatel.
ŽIVĚMacinka s Pavlem se viní z faulů, do hádky vstoupil i šéf Ústavního soudu
Obava ministra zahraničí a předsedy strany Motoristé Petra Macinky, že by Ústavní soud (ÚS) při rozhodování o případné kompetenční žalobě stranil prezidentovi Petru Pavlovi, je podle předsedy soudu Josefa Baxy nesmyslná. Soud je nezávislý a nestranný, řekli Baxa i bývalý člen soudu Jaromír Jirsa. Kompetenční žaloba je jedna z možností, jak vyřešit patovou situaci kolem poslance Motoristů.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Ostrava nabídne Putinovu klec. Výstava představí příběhy politických vězňů v Rusku
Výstava Putinova klec, která prostřednictvím ilustrací přibližuje vybrané případy současných politických vězňů odsouzených v Rusku například za nesouhlas s agresí proti Ukrajině, bude od 15. ledna k vidění v Ostravě na Masarykově náměstí. Oznámila to Aneta Trojáková z Ostravského muzea, které se na pořádání podílí společně s organizací Gulag.cz.