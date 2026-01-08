Přeskočit na obsah
8. 1.
Zahraničí

V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy agentem, policie zatýkala

ČTK

V americkém městě Minneapolis ve čtvrtek již druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela, uvedla televize CNN.

People protest against the fatal shooting of Renee Nicole Good by an ICE agent, in Minneapolis
V americkém městě Minneapolis ve čtvrtek již druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Foto: REUTERS
Ve městě z bezpečnostních důvodů zůstaly uzavřené některé školy a guvernér státu Minnesota vyzval k zachování klidu, napsala agentura AP.

Místní samosprávu i obyvatele rozhorčila středeční smrt 37leté obyvatelky Minneapolisu Renee Nicole Goodové, která se podle zveřejněných videozáznamů pokoušela ujet, když ji kontrolovala skupina agentů ICE. Jeden z nich na ujíždějící řidičku vystřelil a zabil ji. Zatímco federální ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová jej hájila s tím, že žena se ho pokoušela přejet, starosta Minneapolisu Jacob Frey tuto verzi rázně odmítl a uvedl, že agent bezohledně zneužil svou moc. Vyzval imigrační agenty, aby ihned opustili jeho město, což ve čtvrtek opakovaly desítky demonstrantů.

"Běžte domů, nacisti!" znělo podle AP jedno z hesel, které provolávali lidé shromáždění v mrazivém počasí na zasněžené ulici před federální budovou. Na některých plakátech se objevil i nápis "gestapo" odkazující na nacistickou politickou policii považovanou za nástroj teroru v hitlerovském Německu v letech 1933-1945. Lidé volali po tom, aby ICE okamžitě opustil město, v jehož oblasti nasadilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti podle Noemové při vůbec největší protiimigrační akci na 2000 lidí.

Demonstrantům se v přístupu k federální budově snažilo zabránit několik desítek policejních těžkooděnců. Ve snaze vytlačit protestující z blízkosti budovy podle CNN policisté použili slzný plyn a několik lidí zadrželi.

Reklama