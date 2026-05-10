Přeskočit na obsah
Benative
10. 5. Blažena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Pod Záporožím se Rusové pohybují v tunelech. Některé jsou dost velké i pro tanky

Takto vypadá podzemní infrastruktura, která mění povahu bojů na jihu Ukrajiny.

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada

Ruské jednotky v záporožském směru budují rozsáhlou síť podzemních tunelů. Pohybují se v nich nepozorovaně, zásobují velitelská stanoviště a řídí dronové útoky z podzemí, mimo dosah ukrajinských zbraní.

Reklama

První zveřejněné video ukazuje tunel, kam se voják sotva vejde. Strop je nízko, stěny jsou ze surové hlíny. Takové chodby ruské jednotky kopou podél hlavních plynovodů a ropovodů v záporožském směru. Slouží ke skrytému pohybu pěchoty, mimo dosah dronů i dělostřelectva.

Ve druhém videu lze vidět tunely mnohem větší, projede jimi i auto. Strop podpírají dřevěné trámy, podél stěn vede elektřina, svítí zde reflektory. Takový tunel nevznikl za noc s lopatami, ale jde o výsledek systematické inženýrské práce. Tyto tunely vedou k podzemnímu velitelskému centru, ukrytému tři metry pod tímto tunelem a jehož strop vydrží zásah raket i leteckých bomb.

Brigádě, která takové tunely buduje, se ve skupině Vostok přezdívá „Metrostrojská“ (podle sovětského podniku, který stavěl metro - pozn. red.). A takových podzemních spojnic prý existují stovky.

Mohlo by vás zajímat:
Tři zajatí ruští vojáci vyslaní k ověření příměří byli během přesunu zasaženi FPV dronem

Tři zajatí ruští vojáci vyslaní k ověření příměří byli během přesunu zasaženi FPV dronem | Video: Instagram/warlife_in_ukraine2026

Zástupce velitele 36. brigády skupiny vojsk Vostok Jevgenij Smirnov dodává: „Sestoupili jsme ještě o patro níž, aby to bylo úplně bezpečné. Nad námi jsou ještě tři metry betonových desek a vrstva zeminy navíc…“

Reklama
Reklama

Co se skrývá pod zemí

Uvnitř komplexu je situační centrum s desítkami monitorů. Přichází na ně v reálném čase obraz z průzkumných i útočných dronů. Velitelé odtud řídí operace, aniž by se vystavili jakémukoli nebezpečí. Záběry ukazují operátory, kteří navádějí dron na cíl, a to několik kilometrů od fronty.

Jde o dvouúrovňový systém. V prvním patře se pohybuje pěchota úzkými chodbami podél plynovodů a zcela bez povšimnutí. V druhém, nižším patře, funguje velení, které odtud řídí celou operaci na povrchu.

Související

Právě tato infrastruktura vysvětluje něco, co dlouho působilo jako záhada. Ruské skupiny se občas objevují hluboko v ukrajinském zázemí bez zjevného průlomu frontové linie.

Taková taktika nutí obránce k rozptýlení sil, protože hrozba se může objevit kdykoli a kdekoliv. Tunelová síť navíc slouží k zásobování - ať už k převozu posil, střeliva nebo koordinaci mezi jednotkami na různých úsecích fronty.

Reklama
Reklama

Stará taktika, nová válka

Podzemní infrastruktura popsaná ve videích je aktivně využívané zázemí v oblasti, kde Rusko právě teď vyvíjí jeden z největších tlaků celé války.

Záporožský případ tak není ojedinělý. Jde o součást širší taktiky, kterou Rusko v posledních měsících dále rozvíjí.

Největší problém pro Kyjev přitom nepředstavuje samotná existence tunelů, ale fakt, že Ukrajina nemá přesné podklady o jejich rozsahu ani rozmístění.

Související

„Máme problémy s mapováním této sítě. Energetický systém byl navržen a postaven v sovětské éře a chybí nám velká část jeho dokumentace," přiznal Serhij Bratčuk, mluvčí Operačního velitelství Jih. Původní plány plynovodů zůstaly v Rusku. Kyjev tak přesně neví, kudy vedou všechny větve sovětské energetické sítě pohřbené pod jižní Ukrajinou.

Reklama
Reklama

Společně s drony a raketami tvoří podzemní tunelová síť součást širšího systému, který operuje současně ve vzduchu, na zemi i pod ní. Pohyb vojsk, zásobování a velení se tak pro Ukrajinu stává hůře zaměřitelným a je třeba volit jiné taktiky a strategie, jak proti této historické výhodě Ruska bojovat.

Mohlo by vás zajímat:
Na vězně se nespoléhá jen Rusko. Ukrajina nasazuje do bojů své vlastní trestanecké „Shkval“ prapory.

Na vězně se nespoléhá jen Rusko. Ukrajina nasazuje do bojů své vlastní trestanecké „Shkval“ prapory. | Video: Reuters, 28. mechanized infantry brigade
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama