Pod Záporožím se Rusové pohybují v tunelech. Některé jsou dost velké i pro tanky

Ruské jednotky v záporožském směru budují rozsáhlou síť podzemních tunelů. Pohybují se v nich nepozorovaně, zásobují velitelská stanoviště a řídí dronové útoky z podzemí, mimo dosah ukrajinských zbraní.
První zveřejněné video ukazuje tunel, kam se voják sotva vejde. Strop je nízko, stěny jsou ze surové hlíny. Takové chodby ruské jednotky kopou podél hlavních plynovodů a ropovodů v záporožském směru. Slouží ke skrytému pohybu pěchoty, mimo dosah dronů i dělostřelectva.
Ve druhém videu lze vidět tunely mnohem větší, projede jimi i auto. Strop podpírají dřevěné trámy, podél stěn vede elektřina, svítí zde reflektory. Takový tunel nevznikl za noc s lopatami, ale jde o výsledek systematické inženýrské práce. Tyto tunely vedou k podzemnímu velitelskému centru, ukrytému tři metry pod tímto tunelem a jehož strop vydrží zásah raket i leteckých bomb.
Brigádě, která takové tunely buduje, se ve skupině Vostok přezdívá „Metrostrojská“ (podle sovětského podniku, který stavěl metro - pozn. red.). A takových podzemních spojnic prý existují stovky.
Zástupce velitele 36. brigády skupiny vojsk Vostok Jevgenij Smirnov dodává: „Sestoupili jsme ještě o patro níž, aby to bylo úplně bezpečné. Nad námi jsou ještě tři metry betonových desek a vrstva zeminy navíc…“
Co se skrývá pod zemí
Uvnitř komplexu je situační centrum s desítkami monitorů. Přichází na ně v reálném čase obraz z průzkumných i útočných dronů. Velitelé odtud řídí operace, aniž by se vystavili jakémukoli nebezpečí. Záběry ukazují operátory, kteří navádějí dron na cíl, a to několik kilometrů od fronty.
Jde o dvouúrovňový systém. V prvním patře se pohybuje pěchota úzkými chodbami podél plynovodů a zcela bez povšimnutí. V druhém, nižším patře, funguje velení, které odtud řídí celou operaci na povrchu.
Právě tato infrastruktura vysvětluje něco, co dlouho působilo jako záhada. Ruské skupiny se občas objevují hluboko v ukrajinském zázemí bez zjevného průlomu frontové linie.
Taková taktika nutí obránce k rozptýlení sil, protože hrozba se může objevit kdykoli a kdekoliv. Tunelová síť navíc slouží k zásobování - ať už k převozu posil, střeliva nebo koordinaci mezi jednotkami na různých úsecích fronty.
Stará taktika, nová válka
Podzemní infrastruktura popsaná ve videích je aktivně využívané zázemí v oblasti, kde Rusko právě teď vyvíjí jeden z největších tlaků celé války.
Záporožský případ tak není ojedinělý. Jde o součást širší taktiky, kterou Rusko v posledních měsících dále rozvíjí.
Největší problém pro Kyjev přitom nepředstavuje samotná existence tunelů, ale fakt, že Ukrajina nemá přesné podklady o jejich rozsahu ani rozmístění.
„Máme problémy s mapováním této sítě. Energetický systém byl navržen a postaven v sovětské éře a chybí nám velká část jeho dokumentace," přiznal Serhij Bratčuk, mluvčí Operačního velitelství Jih. Původní plány plynovodů zůstaly v Rusku. Kyjev tak přesně neví, kudy vedou všechny větve sovětské energetické sítě pohřbené pod jižní Ukrajinou.
Společně s drony a raketami tvoří podzemní tunelová síť součást širšího systému, který operuje současně ve vzduchu, na zemi i pod ní. Pohyb vojsk, zásobování a velení se tak pro Ukrajinu stává hůře zaměřitelným a je třeba volit jiné taktiky a strategie, jak proti této historické výhodě Ruska bojovat.