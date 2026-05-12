„Evropě dochází čas.“ Politici by neměli lidem lhát, varuje exministr

Ruská invaze na Ukrajinu přiměla evropské státy masivně zbrojit. Jak se Evropa a hlavně její východní křídlo připravuje na možnou válku? Jaké jsou hlavní problémy této přípravy a kdo dokáže na krize reagovat nejrychleji? O tom v pořadu Spotlight News Aktuálně.cz hovoří Martin Sklenár, expert na obranu z nevládní organizace GLOBSEC a bývalý slovenský ministr obrany.
GLOBSEC nedávno vydal report, který varuje, že rekordní výdaje na zbrojení a nákup moderních zbraní a platforem automaticky neznamenají bojeschopnost. Jaké jsou podle vás největší překážky bojeschopnosti?
V naší zprávě jsme se podívali na to, jakým způsobem se zvyšující se vstupy, jako jsou rostoucí výdaje na obranu a nové závazky zemí, mění v konkrétní vojenskou způsobilost a připravenost k odstrašení agrese. Soustředili jsme se především na východní křídlo – od Finska po Bulharsko –, protože tam se kvůli potenciální hrozbě ruského útoku upírá největší pozornost i geopolitické plánování.
Zjistili jsme, že zatímco úroveň vojenských kapacit – tedy množství techniky, munice, zbraňových systémů či vojáků – roste, zásadně se v jednotlivých státech liší předvídatelnost a spolehlivost politického rozhodování. Právě schopnost přijímat včasná rozhodnutí o nasazení ozbrojených sil nebo o vyslání pomoci spojencům považujeme za jeden z klíčových faktorů, podle kterých je třeba připravenost zemí hodnotit.
Jako dobré příklady uvádíte Finsko či Estonsko, které by dokázaly reagovat v řádu hodin, zatímco u Bulharska či Rumunska je to mnohem složitější. V čem tkví hlavní rozdíl v politické připravenosti těchto států?
Je důležité říct, že díky plánování v rámci NATO a EU je legislativní prostředí a ústavní pravomoci v jednotlivých státech do velké míry podobné, takže formální schopnost přijímat rozhodnutí existuje. My jsme se však podívali hlouběji na pravděpodobnost, že tato rozhodnutí budou skutečně přijata, což nás přivádí k politické realitě. Sledujeme stabilitu vládnoucích koalic i signály, které vysílají někteří politici, ať už jsou smíšené nebo přímo negativní ohledně pomoci spojencům.
Klíčovým rozdílem je existence otevřené diskuse o tom, jak reálné hrozby jsou a co musí stát udělat pro ochranu obyvatelstva, ekonomiky a životního stylu. V zemích jako Finsko, Estonsko či Polsko politici o těchto věcech mluví upřímně, díky čemuž obyvatelstvo lépe akceptuje i těžká rozhodnutí, jako jsou vysoké výdaje na obranu nebo znovuzavedení vojenské služby.
Lidé tam rozumí tomu, že to není volba jejich vlád, ale důsledek zhoršené situace, a bez těchto kroků by byla ohrožena jejich bezpečnost i prosperita.
Politici by neměli bagatelizovat rizika
Takže vaší hlavní radou pro evropské politiky by bylo, aby se svými voliči mluvili otevřeněji?
Rozhodně by měli být ke svým voličům velmi upřímní a nebagatelizovat riziko vypuknutí ozbrojeného konfliktu. Nacházíme se v situaci, kdy je pro lidi přirozené nechtít věřit hrozícímu riziku a utápět se ve falešném pocitu, že když my nikomu nic zlého neprovedeme, nic zlého se nám nestane.
To však vede k rozhodnutím, která neodpovídají současné potřebě. Například slovenská vláda svým voličům podsouvá narativ o politice orientované na „všechny čtyři světové strany“, což má Slovensku zajistit bezpečí a mír i v případě konfliktu. To však není založeno na žádné objektivní realitě, je to spíše idealistická představa o tom, jak by situace vypadala.
V souvislosti s bezpečností jste zmínil i povinnou vojenskou službu, kterou některé země znovu zavedly nebo nikdy nezrušily. Měla by být předmětem debaty i v zemích jako Slovensko nebo Maďarsko?
Samozřejmě, taková debata odpovídá současné situaci. Vidíme však, že v zemích, kde chybí upřímná diskuse o hrozbách, debata o vojenské službě končí velmi rychle, protože zasahuje do komfortu a životního stylu lidí.
Na příkladech z jiných zemí, jako je Lotyšsko, Litva či Německo, ale vidíme, že díky dlouhodobému vysvětlování skutečnosti dokáže obyvatelstvo akceptovat i takovéto politické argumenty. Je ale třeba upřímně říct, že dnešní potřeba není stejná jako za socialismu – nepotřebujeme masové zástupy základně vycvičených vojáků.
Jaké kompetence jsou tedy dnes potřeba?
Rezervy si dnes vyžadují lidi se specifickými profesemi, například odborníky na informační technologie, kteří by v případě konfliktu doplňovali stavy ozbrojených sil jako první. Vojenská služba, ať už povinná nebo dobrovolná, by se tedy měla zaměřit na získávání lidí schopných ovládat drony nebo moderní technologie.
