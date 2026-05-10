„Přenášíme válku na jejich území.“ Velitel má plán, jak srazit morálku Rusů

Drony frontu neposunou, mohou ale změnit průběh války. Hlavní stratég ukrajinské dronové války v rozhovoru pro BBC představil novou taktiku. Ta má ohrozit zdroje příjmů Kremlu a demoralizovat civilisty. V kombinaci s hrozivými ztrátami na frontě a přituhující cenzurou si od toho Kyjev slibuje mix, který srazí ruskou morálku na kolena.
Robert „Maďar“ Brovdi, vousatý muž ve středním věku s klidným hlasem a pečlivou výslovností, patří k hlavním stratégům ukrajinských dronových sil.
„Pro Rusy jsme jako červený hadr. Přenášíme válku na jejich území, takže ji cítí na vlastní kůži,“ říká velitel ukrajinských bezpilotních jednotek ve vzácném rozhovoru pro britskou BBC.
Právě on a jeho tým, bezpečně zakopaný v podzemním velicím středisku, stojí za sérií dronových úderů, které demolují cíle tisíce kilometrů v ruském týlu. Stroje, které využívají, už běžně zvládají doletět patnáct set nebo i dva tisíce kilometrů.
Jen v posledních pár měsících se tak jeho jednotkám podařilo zničit mimo jiné několik významných uzlů ruské energetiky, a tedy zdrojů příjmů, které financují pokračující invazi na Ukrajinu. Terčem se staly ropné terminály u Baltského moře nebo přístav Tuapse u Černého moře.
Ušetřeny nebyly ani rafinerie u hranic s Kazachstánem. Dalším úspěchem bylo bombardování vojenské základny na Krymu skladující rakety Iskander.
Jako provokace poté působil přelet ukrajinského dronu nad pohořím Ural a zasažení moskevského hotelu nedaleko Kremlu jen pár dní před sobotními oslavami výročí konce druhé světové války.
„Ukrajinci přecházejí k otevřeně teroristickým metodám. Stále častěji útočí na civilní infrastrukturu,“ reagoval ruský prezident Vladimir Putin. Podle něj jde o důsledek vývoje na frontě, kde se Kyjevu nedaří zastavit ruský postup. Dostupné informace z posledních měsíců ale takovému hodnocení nenasvědčují.
Video: Ukrajinský dron udeřil na mrakodrap v Moskvě. Útok přišel jen krátce před oslavami 9. května (4. 5. 2026)
Sám Brovdi nařčení z terorismu nebo jakékoliv nepřiměřenosti ukrajinských útoků kategoricky odmítá. „Pokud jsou rafinerie nástrojem, jak získat peníze na vedení války, poté jsou legitimním vojenským cílem. Putin přeměňuje přírodní zdroje v krvavé dolary namířené na Ukrajinu,“ komentuje velitel, zatímco jeho údery v Tuapse spustily dvoudenní toxický déšť.
Drony neposunou linii, srazí ale ruskou morálku, slibují si Ukrajinci
Kromě dálkového vyřazování zdrojů příjmu je hlavní prioritou dronových operátorů vyrovnání drtivé převahy, kterou mají Rusové v živé síle. Maďarovy jednotky tak mají jasný rozkaz – zabít každý měsíc víc vojáků, než dokáže Kreml rekrutovat. To znamená více než 30 tisíc.
Podle Brovdiho tuto krvavou kvótu překonávají už čtyři měsíce v kuse. Každé zabití přitom dokládají videem z přenosu dronů. Ty potom sám Brovdi často sdílí na svém Telegramu, své drony přitom popisuje jako „ptáky“, ruské vojáky jako „červy“.
Samotné drony tak jsou klíčové k držení ukrajinských pozic, k přímé protiofenzivě na získání ztraceného území ale nestačí, jak přiznává velitel s tím, že rozhodně nemá růžové brýle. „Máme efektivní zbraň ne pro útok, ale pro zadržení nepřítele,“ říká.
Ukrajinská strategie podle něj míří jinam. Cílem útoků je odhodlání a morálka celé ruské společnosti. Tu, jak věří, zvládne Ukrajina postupně srazit kombinací vysokých ztrát Rusů, hořících cílů hluboko v ruském týlu a pomoct má i přituhující cenzura v Rusku, kterou Kreml reaguje na vrstvící se ukrajinské úspěchy.
Brovdi tento součet označuje za jakýsi „kvas“, který má postupně srazit Putinův režim na kolena.
„Ostřelování území vede ke společenským změnám. Lidé v Rusku se už, cenzuře a blokaci sociálních sítí navzdory, začínají ptát, jestli speciální vojenskou operaci a ukrajinské území opravdu potřebují,“ slibuje si Maďar, když sleduje virální videa, ve kterých rozhořčení Rusové reagují na hořící přístavy a strmě stoupající náklady na život.