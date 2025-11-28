Hrozí drtivý úder. Rusko bezprecedentně hromadí střely, Trumpův muž bije na poplach

Driscoll, v posledních dnech jedna z klíčových postav týmu Donalda Trumpa ohledně ruské agrese, varoval své západní kolegy. Rusko podle něj hromadí střely dlouhého doletu. Vyrábí je rychleji, než je odpaluje a buduje si tak zásoby, které by mohly Ukrajině zasadit "drtivou ránu". O jeho varování anonymně promluvili dva západní představitelé pro web New York Times. (NYT). Driscollovo sdělení má podle nich ještě podtrhnout naléhavost rychlého urovnání války. Jeho hodnocení podle webu dokládají také ukrajinská vojenská data a výpočty analytiků.
Ruská výroba i podle těchto údajů prudce vzrostla. Ukrajinská vojenská rozvědka uvádí, že Moskva nyní ročně rozšířila výrobu zhruba na 2900 balistických střel s plochou dráhou letu ročně - včetně systémů Iskander, Kinžal a Kalibr. "Odpalování raket nedrží krok s produkcí," řekl Fabian Hoffmann, raketový expert z Univerzity v Oslu. Rusko podle něj může schraňovat zásoby pro případy nouze. Třeba pro další konflikt nebo kvůli zvýšení tlaku na Kyjev.
Právě pro napadenou zemi představuje bobtnající arzenál problém zejména kvůli útokům na energetickou infrastrukturu. Ukrajincům se ani přes veškerou snahu nedaří dostatečně ochránit své nebe, systémů Patriot a SAMP/T je zoufalý nedostatek. Hoffmann před takovým trendem varuje. "Je to velmi znepokojivé," tvrdí.
Změna oproti dřívější fázi války
Jedná se o posun oproti dřívější fázi války, kdy Rusové rakety odpalovali často hned poté, co opustily výrobu. Například trosky z útoku na dětskou nemocnici v Kyjevě v červenci 2024 ukázaly, že komponenty rakety Rusko vyrobilo jen o několik měsíců dříve. Od té doby ale agresor rozšířil svou průmyslovou základnu a diverzifikoval dodavatele, mimo jiné díky hlubší spolupráci se Severní Koreou a Íránem, píše Kyiv Post.
Trumpova administrativa nyní tvrdí, že Rusko má v současné době na bojišti navrch, podle Američanů odklad jednání o mírovém plánu pozici Ukrajiny jen zhorší. Hoffmann ale varoval, že zastavení války by Rusko nedonutilo ke zpomalení zbrojení. Naopak. "Pokud Rusko z této války vyjde vítězně, mohlo by se v budoucnu cítit velmi nebojácně a mělo by masivní zásoby zbraní dlouhého doletu," uzavřel.