Hrozí drtivý úder. Rusko bezprecedentně hromadí střely, Trumpův muž bije na poplach

Eliška Novotná Eliška Novotná
před 1 hodinou
Náměstek šéfa Pentagonu Daniel Driscoll v Kyjevě varoval ukrajinskou stranu, že Rusko vyrábí střely dlouhého doletu rychleji, než je spotřebovává, a potichu si tak vytváří zásoby schopné zlomit ukrajinskou obranu jediným masivním úderem. Mírový plán předložený západním delegacím se tak odehrával v atmosféře rostoucí naléhavosti – Kreml podle amerických dat získává v arzenálu nebezpečnou převahu.
Trump vyšle své zástupce do Moskvy jednat s Putinem ohledně mírové dohody | Video: Associated Press

Driscoll, v posledních dnech jedna z klíčových postav týmu Donalda Trumpa ohledně ruské agrese, varoval své západní kolegy. Rusko podle něj hromadí střely dlouhého doletu. Vyrábí je rychleji, než je odpaluje a buduje si tak zásoby, které by mohly Ukrajině zasadit "drtivou ránu". O jeho varování anonymně promluvili dva západní představitelé pro web New York Times. (NYT). Driscollovo sdělení má podle nich ještě podtrhnout naléhavost rychlého urovnání války. Jeho hodnocení podle webu dokládají také ukrajinská vojenská data a výpočty analytiků. 

Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují

Gloss, Putin, Witkoff, Leninův řád
2:05

Ruská výroba i podle těchto údajů prudce vzrostla. Ukrajinská vojenská rozvědka uvádí, že Moskva nyní ročně rozšířila výrobu zhruba na 2900 balistických střel s plochou dráhou letu ročně - včetně systémů Iskander, Kinžal a Kalibr. "Odpalování raket nedrží krok s produkcí," řekl Fabian Hoffmann, raketový expert z Univerzity v Oslu. Rusko podle něj může schraňovat zásoby pro případy nouze. Třeba pro další konflikt nebo kvůli zvýšení tlaku na Kyjev.

Právě pro napadenou zemi představuje bobtnající arzenál problém zejména kvůli útokům na energetickou infrastrukturu. Ukrajincům se ani přes veškerou snahu nedaří dostatečně ochránit své nebe, systémů Patriot a SAMP/T je zoufalý nedostatek. Hoffmann před takovým trendem varuje. "Je to velmi znepokojivé," tvrdí.

Změna oproti dřívější fázi války

Jedná se o posun oproti dřívější fázi války, kdy Rusové rakety odpalovali často hned poté, co opustily výrobu. Například trosky z útoku na dětskou nemocnici v Kyjevě v červenci 2024 ukázaly, že komponenty rakety Rusko vyrobilo jen o několik měsíců dříve. Od té doby ale agresor rozšířil svou průmyslovou základnu a diverzifikoval dodavatele, mimo jiné díky hlubší spolupráci se Severní Koreou a Íránem, píše Kyiv Post.

Trumpova administrativa nyní tvrdí, že Rusko má v současné době na bojišti navrch, podle Američanů odklad jednání o mírovém plánu pozici Ukrajiny jen zhorší. Hoffmann ale varoval, že zastavení války by Rusko nedonutilo ke zpomalení zbrojení. Naopak. "Pokud Rusko z této války vyjde vítězně, mohlo by se v budoucnu cítit velmi nebojácně a mělo by masivní zásoby zbraní dlouhého doletu," uzavřel.

Witkoff na odstřel. Putinův poradce si ho namazal na chleba, Rusko se baví, říká Just (celý článek i s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Jiří Just (26. listopadu 2025). | Video: Tým Spotlight
 
Zelenskyj přišel o svůj "dálkový ovladač". Korupční skandál kosí Kyjev 

Prokuratura předběžně obvinila čtvrtého muže z přímé účasti na loupeži v Louvre

Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

Chybička se vloudila. Rumunský ministr končí, v životopise měl školu, kde nestudoval

teď
Zelenskyj přišel o svůj "dálkový ovladač". Korupční skandál kosí Kyjev 

Jermak rozhodoval o tom, kdo se dostane do jaké pozice. A právě to se mu stalo osudným. 
Aktualizováno před 31 minutami
Prezident se schází s kandidáty na ministry, už mluvil s Plagou, Vojtěchem a Tejcem

ŽIVĚ
Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 39 minutami
Prokuratura předběžně obvinila čtvrtého muže z přímé účasti na loupeži v Louvre

Jeho pravděpodobné spolupachatele, muže ve věku 35, 37 a 39 let, prokuratura předběžně obvinila ze stejných trestných činů na konci října.
před 44 minutami
V ODS končí i první jihočeský hejtman Zahradník, krajské ODS se odlivu nebojí

Po oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že odchází z ODS a plánuje vznik vlastního politického hnutí, stranu opouštějí někteří spolustraníci.
Aktualizováno před 1 hodinou
Šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak rezignoval, oznámil Zelenskyj

ŽIVĚ
Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Chybička se vloudila. Rumunský ministr končí, v životopise měl školu, kde nestudoval

Ministr nejprve připustil, že v životopise udělal chybu, následně však oznámil svou rezignaci s tím, že aféra nesmí ohrozit vedení členské země NATO.
před 1 hodinou
Hrozí drtivý úder. Rusko bezprecedentně hromadí střely, Trumpův muž bije na poplach
1:15

Ruské zbrojení zrychluje - své rakety vyrábí víc, než je odpalují, varoval podle New York Times evropské diplomaty Daniel Driscoll.
