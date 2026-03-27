"Idiotismus ruského státu." Slavný moderátor řekl, co to znamená být zahraniční agent

Koaliční poslanci připravují zákon pro registraci subjektů se zahraničními vazbami. Pracovní verze z konce února hrozí pokutami, podle opozice jde o útok na neziskové organizace a kopii ruského zákona, který vznikl už v roce 2022. Jaké to je být zahraniční agent? A jak se zákon postupně v Rusku změnil? O tom v pořadu Spotlight News mluví známý ruský moderátor Kirill Nabutov.
„Chceme zákon o transparentnosti neziskovek a taky ho uděláme, protože my náš program plníme,“ napsal v úterý na sociální síť X český premiér Andrej Babiš. Jeho vláda podle něj nerezignuje na přípravu zákona o transparentnosti, který by poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů.
Zákon se má vztahovat na organizace, které ovlivňují vznik legislativy a mají obdobnou náplň jako politické strany, které musejí informace o svém financování zveřejňovat.
Přestože autoři návrhu, který se před několika dny objevil v médiích, tvrdí, že se inspiruje u amerického zákona FARA, opozice označuje pracovní návrh za ruský. Podle předsedy ODS Martina Kupky jde o útok na uspořádání společnosti a o vytváření strachu.
„Tohle je absolutní legislativní zmetek, který by Českou republiku posunul dál než do Ruska,“ prohlásil Kupka už před dvěma týdny ve sněmovně. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib pak míní, že jde o šikanu celé občanské společnosti a dokonce i jednotlivců. Jde podle něho o zrůdnost, o jejíž zastavení se budou Piráti snažit ve sněmovně všemi legálními způsoby.
Jak „ruský zákon“ vypadá v Rusku?
„Bylo to uděláno pro zastrašení lidí, aby byli umlčeni, nebo aby alespoň nemluvili tak nahlas,“ vysvětluje v pořadu Spotlight News moderátor, sportovní komentátor a novinář Kirill Nabutov s tím, že zákon je formulován tak vágně, že za agenta může být označen v podstatě kdokoli.
Status zahraničního agenta přináší drastické povinnosti. Jakýkoli mediální výstup, od dlouhého rozhovoru až po krátký příspěvek na sociálních sítích, musí uvozovat patnáctivteřinový varovný text. Nabutov k tomu dodává, že ruština pro toto nařízení už vytvořila lidové, byť vulgární pojmenování: „Je to slovo j*balo. Omlouvám se, je to slovo j*balo. Právě tento text byste měli zveřejnit pokaždé před jakoukoli mediální zprávou,“ popisuje absurditu situace novinář.
Pokud by pravidlo porušil, riskuje trestní stíhání. I když od roku 2022 žije z bezpečnostních důvodů v lotyšské Rize, nařízení dál dodržuje, protože jako občan Ruské federace nechce čelit trestnímu stíhání. Navzdory omezenému dosahu ruské jurisdikce by mu trestní stíhání zkomplikovalo například konzulární záležitosti.
Nabutov i tak čelí problémům ekonomického rázu. Jako zahraniční agent nesmí na své kanály na YouTube či Telegramu umisťovat reklamu. Veškeré příjmy z Ruska, včetně peněz z prodeje majetku, musí končit na speciálním účtu, ke kterému nemá přístup.
„V ruštině se tomu říká loupež, v angličtině by to bylo robbery,“ říká k faktu, že stát mu fakticky znemožnil nakládat s jeho legálně vydělanými penězi. Vrcholem cynismu je pak zastavení výplaty starobního důchodu: „Najednou jsem přestal dostávat důchod na svůj ruský bankovní účet,“ dodává novinář.
Nabutov vidí v současném Rusku jasnou paralelu s nejtemnějšími obdobími historie. „Zahraniční agent je dnes synonymem pro slovo 'nepřítel lidu', stejně jako tomu bylo v roce 1937 za Stalina,“ varuje. Celý systém podle něj funguje jako „pomalé škrcení, aby se zadusily jakékoli pokusy lidí, myšlenky lidí, že se jim něco v současné ruské realitě nelíbí“.
Přesto Nabutov ve své práci pokračuje, i když přiznává, že se nyní snaží vyhýbat rozhovorům s lidmi přímo v Rusku, protože by je mohl „vystavit určitým hrozbám,“ které mohou přijít z jakékoli strany.
Jaké další má zahraniční agent povinnosti? Jak lehké je být trestně stíhán? A jak připomíná české srovnání s americkým zákonem to, co říkal před lety Vladimir Putin?
