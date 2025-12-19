„Evropská unie je na tom tak bídně, že vypíná vánoční osvětlení,“ burcovala začátkem prosince mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. V prohlášení kritizovala Evropu za to, že se chce plně odstřihnout od ruských energií.
Rusko podle Zacharovové Evropě nabízelo dlouhodobé smlouvy na dodávky plynu za nízké ceny.
„My bychom měli svůj zisk… žili bychom v míru a usilovali bychom o prosperitu našich národů,“ dodala tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí. To, že její země vede roky útočnou válku proti Ukrajině, už ale z projevu vynechala. „Evropská unie se doslova propadá to temnoty,“ dodala Zacharovová.
S tím ovšem otevřeně nesouhlasí Rusové žijící v evropských metropolích. Mnoho z nich totiž začalo na síti Instagram sdílet záběry z rozsvícených vánočních trhů v Evropě, který prostříhali s projevem Zacharovové o „temnotě“ v Evropě.
Konec ruského plynu v roce 2027?
Ani Evropská unie Rusko do budoucna nepotěší. V příštích letech totiž plánuje kompletně přestat odebírat všechny důležité energetické suroviny z Ruska. Kromě zemního plynu je to především ropa a jaderné palivo do elektráren.
„Příští rok (Evropská) komise předloží návrh na ukončení dovozu ruské ropy, což je také velice důležité, a rovněž předložíme návrh na skoncování s dovozem jaderných paliv,“ prohlásil v úterý eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen.
Kdy se Evropa kompletně odstřihne od ruských energií, zatím není jasné. V minulosti si při projednávání zákazu ruských energií mnoho zemí včetně České republiky vyjednalo výjimku. Většinu návrhů podobného typu navíc dlouhodobě blokuje Maďarsko.
Na kompletním odstřižení od ruského plynu se vyjednavači v Bruselu shodli před několika dny. Nařízení zavádí postupný zákaz dovozu jak zkapalněného zemního plynu (LNG), tak dovozu potrubního plynu z Ruska. Plný zákaz dovozu LNG začne platit od 1. ledna 2027 a zákaz dovozu plynovody nejpozději od 1. listopadu 2027.