Desítky stíhaček pro Kyjev? Pomoc Ukrajině může přijít z nečekané strany

Loví drony i střely s plochou dráhou letu. Dokáže vystoupat až do výšky 18 kilometrů. Disponuje pokročilým systémem elektronického boje. A především – je plně kompatibilní se standardní výzbrojí NATO, což mu umožňuje odpalovat vysoce přesné řízené střely nebo přesně naváděné bomby. Řeč je o francouzském stroji Mirage 2000-5. Ukrajina jich má šest a chce mnohem víc.
Ukrajina zatím od Paříže má jen šest až sedm těchto letounů, které si získaly oblibu především jako spolehlivé stroje pro přesné údery na ruské logistické uzly a velitelská stanoviště. Ukrajinští piloti z nich odpalují řízené střely SCALP/Storm Shadow a pumy AASM Hammer.
SCALP je střela letící pouhých 30-40 metrů nad zemí rychlostí necelých 1000 km/hod a je schopná trefit cíl o velikosti několika metrů ve vzdálenosti 250 kilometrů.
AASM Hammer je vlastně běžná letecká puma s raketovým motorem a naváděcím zařízením, která má dosah až 70 kilometrů. Její základní verze se trefí na cíl s odchylkou deseti metrů, verze s laserovým nebo infračerveným naváděním dokáže zasáhnout i pohybující se vozidlo nebo konkrétní okno v budově.
Jak ale zvýšit flotilu Miragů na úroveň, která by už znamenala skutečnou změnu na bojišti? Francie momentálně urychluje vyřazování verzí Mirage 2000-5 a nahrazuje je novými Rafale F4. Paříž už naznačila, že by mohla uvolnit dalších 8 až 12 strojů. Kromě toho vytvořila logistické centrum (Mirage hub), kde se soustřeďují vyřazené stroje z celého světa a následně jsou rozebrány na kriticky důležité náhradní díly. Díky tomu může Ukrajina provozovat i relativně malou flotilu s velmi vysokou intenzitou. Kromě toho tímto centrem prochází každý nový letoun pro Ukrajinu a cvičí se zde ukrajinští piloti.
Francie se ale stala i centrem intenzivní diplomatické ofenzivy ve směru k dalším státům, které mají Mirage ve výzbroji. Probíhají jednání o odkupu nebo převodu 12 katarských Mirage 2000-5, které byly nedávno vyřazeny. Kyjev se snaží jednání pomoci nabídkou svých technologií na boj proti dronům.
Se Spojenými arabskými emiráty se Francie snaží vyjednat převod části jejich skoro šedesátičlenné flotily Mirage 2000-9 (což je nejmodernější verze Mirage vůbec). Emiráty je postupně nahrazují modernějšími francouzskými stroji Rafale a své Mirage chtěly předat Maroku a částečně Ukrajině. Kvůli konfliktu s Íránem je ale celá operace se státy Zálivu nyní u ledu.
Paříž se tak obrátila na další možný zdroj Mirage – Řecko. To disponuje celkem 43 letouny Mirage 2000. Z toho 24 kusů nejmodernější verze Mirage 2000-5 Mk2. Zbytek starších strojů by nejspíše soužil na náhradní díly. Prezident Macron na návštěvě Athén navrhl výměnu „kus za kus“. Francouzský plán spočívá v tom, že Řecko předá všech 43 letounů (bojové i na díly) Ukrajině a Athény by výměnou získaly výraznou slevu na nákup modernějších francouzských stíhaček Rafale F4.3.
To odpovídá připravované reformě řeckého letectva. Řekové se chtějí zbavit přemíry různých typů letadel a sjednotit svou leteckou flotilu na tři druhy: F-16, F-35 a Rafale. Vláda se tedy Miragů chce zbavit – prodat nebo vyměnit.
Kvůli napjatým vztahům s Tureckem jsou ale Athény opatrné a požadují, aby Francie garantovala okamžité dodávky (nebo dočasné zapůjčení) letounů Rafale z přebytků francouzského letectva, aby v řecké obraně nevznikla po odletu strojů Mirage pomyslná mezera. Vláda v Aténách se také obává domácí opozice, která kritizuje přílišné „odzbrojování“ země ve prospěch Ukrajiny.
Macron na oplátku za stroje Mirage nabízí „bezprecedentní slevy“ na Rafale F4.3 a finanční kompenzace skrze fondy EU. Pokud se Francie s Řeckem dohodne, řecké stíhačky Mirage by mohly brázdit ukrajinské nebe ještě letos.